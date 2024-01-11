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Honor, Android 14 tabanlı MagicOS 8'i tanıttı - Son Dakika
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Honor, Android 14 tabanlı MagicOS 8'i tanıttı

Honor, Çin'de düzenlediği etkinlikte Android 14 tabanlı MagicOS 8 sürümünü duyurdu. Yapay zeka ile donatılan bu yeni yazılımın ilk sunulacağı telefonlar da açıklandı. Honor MagicOS 8, performans, gizlilik ve güvenlik için iyileştirmeler getirirken, MagicLM dil modeli ve Magic Portal özellikleriyle dikkat çekiyor. Honor Magic 5 ve Magic 4 serisi başta olmak üzere birçok model, MagicOS 8 güncellemesini alacak.

Honor, Android 14 tabanlı MagicOS 8\'i tanıttı
11.01.2024 - 08:29,  Güncelleme: 08:29
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Akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından Honor, ana vatanı Çin'de düzenlediği etkinlikte Android 14 tabanlı MagicOS 8 sürümünü tanıttı. Yapay zeka ile donatılan bu yeni yazılımın ilk sunulacağı telefonlar da açıklandı. İşte Honor MagicOS 8 özellikleri ve güncelleme alacak modeller listesi…

Honor MagicOS 8 özellikleri

Honor MagicOS 8, akıllı telefon dünyasında çok konuşulacak gibi görünüyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre yeni sürüm, kullanıcıları bir hayli memnun edecek önemli yenilikleri beraberinde getiriyor. O halde lafı çok uzatmadan Honor MagicOS 8 özelliklerine geçelim.

Honor, Android 14 tabanlı MagicOS 8'i tanıttı

Öncelikle her yeni sürümde olduğu gibi MagicOS 8 de performans tarafında gözle görülür bir fark yaratıyor. Bununla beraber yeni sürüm, performans, gizlilik ve güvenlik için de bir takım iyileştirmeler getiriyor. O halde alışılageldiğin dışındaki yeniliklere geçelim.

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MagicLM

Honor MagicOS 8, markanın kendi geliştirdiği ve ilk defa bu etkinlikte tanıttığı yapay zeka dil modeli MagicLM ile destekleniyor. 7 milyar parametreli bu dil modeli, bir hayli yetenekli. Zira video oluşturulabilir veya sesli asistan YOYO ile konuşarak günlük plan da hazırlanabilir.

Magic Portal

MagicLM dil modeli ile desteklenen MagicOS 8 sürümünün bir diğer yeniliği ise Magic Portal. Bu özelliği kısaca açıklamak gerekirse, herhangi bir içeriği tutup ekranın sağ tarafına doğru kaydırıldığında bir hizmet önerisinde bulunuyor.

Örnek vermek gerekirse telefonunuza bir yere gitmek için yol tarifi içeren bir mesaj geldiğinde, bu mesajı ekranın sağına sürükleyip bırakırsanız, harita uygulaması üzerinden nasıl gideceğiniz gösterilmeye başlanacaktır.

Öte yandan sosyal medyada gördüğünüz ve beğendiğiniz bir kıyafeti sürükleyip bıraktığınızda ise alışveriş uygulaması açılacaktır. Magic Portal özelliği şimdilik 100'den fazla uygulamayı destekliyor. Bu sayının giderek artması bekleniyor.

Smart Capsule

Apple'ın iPhone 14 Pro serisi ile hayatımıza soktuğu Dinamik Ada, Android üreticilerinin de dikkatini çekti. Bu doğrultuda Honor da MagicOS 8 yazılımı ile "Smart Capsule" olarak adlandırdığı bu özelliği kullanıcılara sundu.

Smart Capsule, kullanıcıların uygulamalar ile daha fazla etkileşime geçebilmesini sağlıyor. Örnek vermek gerekirse hava durumu, siparişler ve sinema bileti gibi uygulamaya giriş yapmadan görülemeyecek detayları Smart Capsule sayesinde öğrenebilmek mümkün.

Honor MagicOS 8 güncellemesi alacak modeller

Honor'un açıklamasına göre ilk Android 14 tabanlı MagicOS 8 güncellemesi alacak modeller, Honor Magic 5 ve Magic 4 serisi olacak. Akabinde Magic V2, Magic Vs2, Magic V, V Purse gibi yakın zamanda piyasaya sürülen modeller de yeni yazılıma kavuşacak.

Ocak 2024:

Honor Magic 5 Ultimate Edition

Honor Magic 5 Pro

Honor Magic 5

Honor Magic 4 Ultimate Edition

Honor Magic 4 Pro

Honor Magic 4

Şubat 2024:

Honor Magic V2 Ultimate Edition

Honor Magic V2

Honor Magic Vs

Honor Magic Vs2

Honor Magic V

Honor V Purse

Honor Magic 3 Ultimate Edition

Honor Magic 3 Pro

Honor Magic 3

Honor 100 Pro

Honor 100

Honor 90 GT

Mart 2024:

Honor 90 Pro

Honor 90

Honor 80 Pro

Honor 80 GT

Honor 80

Nisan 2024:

Honor 70 Pro+

Honor 70 Pro

Honor 70

Honor 60 Pro

Honor 60

Honor 50 Pro

Honor 50

Mayıs 2024:

Honor X50 GT

Honor X50 Pro

Honor X50

Honor X40 GT

Honor X50i+

Honor X50i

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Honor, Android 14 tabanlı MagicOS 8'i tanıttı - Son Dakika


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