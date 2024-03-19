Honor Band 9 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

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Honor, Magic 6 Ultimate ve Magic 6 RSR Porsche Design modellerini tanıttığı lansmanda yeni Honor Band 9 modelini de tanıttı. Akıllı bileklik pazarının iddialı markalarından olan Honor, Band 8'i atlayıp Band 9 modeliyle karşımıza çıktı. Bir önceki modele göre daha büyük ekranla karşımıza çıkan Honor Band 9 modeli diğer özellikleri ve fiyatı ile de dikkat çekiyor.

Honor Band 9 özellikleri ve fiyatı

Lansmanda tanıtılan Honor Band 9, ile ekran büyüklüğü Band 7'ye göre 1,47'den 1,57 inçe çıktı. Honor hali hazırda akıllı bileklik pazarında büyük ekranlı modelleriyle öne çıkıyor. Band 9 ise bu çıtayı akıllı saat ekran büyüklüğüne kadar çıkarmış oldu. Ancak bu ekranın bir akıllı saate nazaran geniş değil daha uzunlamasına olduğunu da bilmek gerekiyor. Bu da Band 9 modelini akıllı saat tasarımından ayıran unsurlardan biri.

Bu büyük AMOLED ekran 402 x 256 piksel çözünürlük, 302 ppi piksel hassasiyeti ve 60Hz yenileme hızına sahip. Ekranın eski modele göre çok daha büyük olmasının yanı sıra kavisli yapısı da çok daha şık tasarıma kavuşmasını sağlamış. Akıllı bilekliğin etrafında ise metal kaplama bir plastik yüzey yer alıyor. Bu metal kaplamanın kullanım sırasında kalkıp kalkmayacağı ise merak konusu.

Model ekranında yaşanan bu büyümeye karşın Honor Band 7 gibi 14 gün pil ömrüne sahip. Bu pil ömrü normal kullanımda da eski model de olduğu gibi 10 gün şeklinde karşımıza çıkıyor.

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Band 9 akıllı bileklik özelikleri arasında 5 ATM suya dayanıklık da dikkat çekiyor. Yani akıllı bileklik 50 metreye kadar su geçirmezlik sağlıyor. Bu da akıllı bilekliği yüzerken de kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

Band 9, 96 spor modu, uyku takibi, kalp atış hızı ölçümü, kandaki oksijen sayısı ölçümü gibi temel sağlık özellikleri ile de dikkat çekiyor. Ayrıca Honor Band 9 ile Fitness Age adlı yeni bir sağlık uygulaması da karşımıza çıkıyor. Fitness Age, adı üstünde sağlık yaşınızı ölçen bir uygulama. Band 9 topladığı sağlık verilerini işliyor ve bu uygulamaya aktarıyor. Uygulama ise size günlük, haftalık ve aylık olarak sağlık yaşınızı veriyor.

Honor Band 9 teknik özellikleri