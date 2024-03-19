Honor Band 9 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Honor, Magic 6 Ultimate ve Magic 6 RSR Porsche Design modellerini tanıttığı lansmanda yeni Honor Band 9 modelini de tanıttı. Akıllı bileklik pazarının iddialı markalarından olan Honor, Band 8'i atlayıp Band 9 modeliyle karşımıza çıktı. Bir önceki modele göre daha büyük ekranla karşımıza çıkan Honor Band 9 modeli diğer özellikleri ve fiyatı ile de dikkat çekiyor.
Honor Band 9 özellikleri ve fiyatı
Lansmanda tanıtılan Honor Band 9, ile ekran büyüklüğü Band 7'ye göre 1,47'den 1,57 inçe çıktı. Honor hali hazırda akıllı bileklik pazarında büyük ekranlı modelleriyle öne çıkıyor. Band 9 ise bu çıtayı akıllı saat ekran büyüklüğüne kadar çıkarmış oldu. Ancak bu ekranın bir akıllı saate nazaran geniş değil daha uzunlamasına olduğunu da bilmek gerekiyor. Bu da Band 9 modelini akıllı saat tasarımından ayıran unsurlardan biri.
Bu büyük AMOLED ekran 402 x 256 piksel çözünürlük, 302 ppi piksel hassasiyeti ve 60Hz yenileme hızına sahip. Ekranın eski modele göre çok daha büyük olmasının yanı sıra kavisli yapısı da çok daha şık tasarıma kavuşmasını sağlamış. Akıllı bilekliğin etrafında ise metal kaplama bir plastik yüzey yer alıyor. Bu metal kaplamanın kullanım sırasında kalkıp kalkmayacağı ise merak konusu.
Model ekranında yaşanan bu büyümeye karşın Honor Band 7 gibi 14 gün pil ömrüne sahip. Bu pil ömrü normal kullanımda da eski model de olduğu gibi 10 gün şeklinde karşımıza çıkıyor.
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Band 9 akıllı bileklik özelikleri arasında 5 ATM suya dayanıklık da dikkat çekiyor. Yani akıllı bileklik 50 metreye kadar su geçirmezlik sağlıyor. Bu da akıllı bilekliği yüzerken de kullanabileceğiniz anlamına geliyor.
Band 9, 96 spor modu, uyku takibi, kalp atış hızı ölçümü, kandaki oksijen sayısı ölçümü gibi temel sağlık özellikleri ile de dikkat çekiyor. Ayrıca Honor Band 9 ile Fitness Age adlı yeni bir sağlık uygulaması da karşımıza çıkıyor. Fitness Age, adı üstünde sağlık yaşınızı ölçen bir uygulama. Band 9 topladığı sağlık verilerini işliyor ve bu uygulamaya aktarıyor. Uygulama ise size günlük, haftalık ve aylık olarak sağlık yaşınızı veriyor.
Honor Band 9 teknik özellikleri
Band 9 modeli Android 9 ve üzeri Android telefonlara uyumlu. Apple tarafında ise iOS 11 ve üzeri tüm iPhone modelleriyle uyumlu bir yapıya sahip. Firma, Siyah, Mavi ve Mor renklere sahip olan Band 9 akıllı bileklik fiyatını da Çin için açıkladı. Buna göre Honor Band 9 akıllı bileklik fiyatı 249 yen yani 35 dolar seviyesinde. Modelin küresel piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz ortaya çıkmadı. Son Dakika › Teknoloji › Honor Band 9 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika Avrupa Birliği'nin DMA yasası nedeniyle Google, arama sonuçlarında harita bağlantısını kaldırmak zorunda kaldı. Bu yasa, büyük şirketlere tekelleşme çabaları nedeniyle kısıtlamalar getiriyor. Kullanıcılar ise bu duruma tepkili. Samsung, Galaxy Watch 5 ve 6 akıllı saatlerine yeni bir özellik ekleyerek, kullanıcıların TV ile bağlantı kurmasını sağlıyor. Sağlık verileri ve egzersiz bilgileri doğrudan televizyon ekranında görüntülenebiliyor. Bu yenilik, giyilebilir teknoloji ve ev eğlence sistemlerinin entegrasyonunda yeni bir adım olarak değerlendiriliyor. DxOMark tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Honor Magic 6 Pro en iyi kameraya sahip akıllı telefon olarak belirlendi. Honor, kamera özellikleriyle dikkat çeken bir marka haline gelmeye devam ediyor. Magic 6 Pro, kamera kalitesi, ön kamera, ekran ve batarya performansıyla lider durumda bulunuyor. Ancak Magic 6 Ultimate Edition'ın da zirveye çıkması bekleniyor. Mart ayı, Xbox Game Pass üyeleri için heyecan verici bir oyun listesi sunuyor. Diablo IV, bu ayın en dikkat çekici oyunlarından biri olarak kütüphaneye katılıyor. Ayrıca, F1 23, Hot Wheels Unleashed 2 ve Open Roads gibi farklı türlerde oyunlar da ekleniyor. Ayrıca, Terra Invicta ve Superhot: Mind Control Delete gibi ilgi çekici oyunlar da listenin içinde yer alıyor. Ancak, bazı oyunlar da Game Pass'ten ayrılacak. Tüm detaylar haberimizde! Xiaomi'nin yeni Android amiral gemisi Xiaomi 15'in ekranının selefiyle aynı boyutta olacağı iddia ediliyor. Digital Chat Station'ın verdiği bilgilere göre Xiaomi 15, 6,36 inç boyutunda bir ekranla kullanıcılara sunulacak. Karlı hava koşullarında sürüş, otomobil sürücüleri için ek bir zorluk oluşturabilir. Tesla'nın Model Y gibi araçları, karlı hava koşullarında sürüş güvenliğini artırmak için tasarlanmış bir dizi özellik sunar. Model Y, gelişmiş çekiş kontrol sistemleri, regeneratif frenleme, kış paketi ve sürekli yazılım güncellemeleri ile sürücülere daha güvenli ve kontrol edilebilir bir sürüş deneyimi sağlar. BYD ve Tesla gibi güçlü oyuncular rakip olarak belirleyen Xiaomi'nin ilk otomobili SU7 satış için bayilere gönderilmeye başlandı. Dünya çapında 134 ülkenin hava kirliliği değerlerinin analiz edildiği 2023 Dünya Hava Kalitesi Raporu'na göre Türkiye, hava kirliliği sıralamasında 44. sıraya yükseldi. Türkiye'de havası en kirli kentler ise Iğdır ve Osmaniye oldu. Rapora göre dünya çapında sadece 7 ülke temiz hava soludu. Türkiye'nin havası en kirli başkenti Ankara ise dünya genelinde 76. sırada yer aldı. Instagram takipçi satın al hizmeti veren en iyi 4 site incelendi! %100 Türk ve Gerçek ve Ucuz Takipçi BayiGram, SosyalGram, PopiGram ve BuyFans Seçilmiştir. ASELSAN, yerli ve milli teknolojiler kullanarak geliştirdiği DÜFAS ile denizaltılar ve torpidolar başta olmak üzere su altı tehditlerinin uzun mesafelerden tespit edilmesini sağlıyor. DÜFAS, pasif ve aktif sonar özelliklerine sahip olup, su altı taktiksel resim oluşturma yeteneği ve torpido karşı tedbir yeteneği sunuyor. TUSAŞ ve Baykar tarafından üretilen Bayraktar KIZILELMA ve Birleşik Arap Emirlikleri şirketi EDGE Group tarafından geliştirilen JENIAH İSU arasındaki benzerlikler ve farklar incelendi. KIZILELMA'nın yük taşıma kapasitesi ve operasyonel kabiliyetleriyle öne çıktığı, JENIAH'ın ise stratejik görevlerde kullanılabilecek yeteneklere sahip olduğu belirtildi.
ÖzellikAçıklamaEkran1,57 inç AMOLED, 402 x 256 piksel çözünürlük, 302 PPI, 60Hz yenileme hızıPil Ömrü10 gün normal kullanım,14 günlük uzun süreli pil ömrüSu Direnci5ATM'ye kadar suya dayanıklıBağlantıBluetooth 5.3, Android 9.0 veya üzeri ve iOS 11 veya sonraki sürümlerle uyumluSağlık Fonksiyonları96 spor modu, uyku takibi, kalp atış hızı ölçümü, kandaki oksijen seviyesi izleme, stres seviyesi takibi ve daha fazlasıDiğer ÖzelliklerMüzik çalma kontrolü, çağrı uyarıları, uygulama bildirimleri, hava durumu, alarm, cihazımı bulFiyat249 Yen (35 dolar) Çin fiyatı
Band 9 modeli Android 9 ve üzeri Android telefonlara uyumlu. Apple tarafında ise iOS 11 ve üzeri tüm iPhone modelleriyle uyumlu bir yapıya sahip. Firma, Siyah, Mavi ve Mor renklere sahip olan Band 9 akıllı bileklik fiyatını da Çin için açıkladı. Buna göre Honor Band 9 akıllı bileklik fiyatı 249 yen yani 35 dolar seviyesinde. Modelin küresel piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz ortaya çıkmadı.
Son Dakika › Teknoloji › Honor Band 9 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
Avrupa Birliği'nin DMA yasası nedeniyle Google, arama sonuçlarında harita bağlantısını kaldırmak zorunda kaldı. Bu yasa, büyük şirketlere tekelleşme çabaları nedeniyle kısıtlamalar getiriyor. Kullanıcılar ise bu duruma tepkili.
Samsung, Galaxy Watch 5 ve 6 akıllı saatlerine yeni bir özellik ekleyerek, kullanıcıların TV ile bağlantı kurmasını sağlıyor. Sağlık verileri ve egzersiz bilgileri doğrudan televizyon ekranında görüntülenebiliyor. Bu yenilik, giyilebilir teknoloji ve ev eğlence sistemlerinin entegrasyonunda yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.
DxOMark tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Honor Magic 6 Pro en iyi kameraya sahip akıllı telefon olarak belirlendi. Honor, kamera özellikleriyle dikkat çeken bir marka haline gelmeye devam ediyor. Magic 6 Pro, kamera kalitesi, ön kamera, ekran ve batarya performansıyla lider durumda bulunuyor. Ancak Magic 6 Ultimate Edition'ın da zirveye çıkması bekleniyor.
Mart ayı, Xbox Game Pass üyeleri için heyecan verici bir oyun listesi sunuyor. Diablo IV, bu ayın en dikkat çekici oyunlarından biri olarak kütüphaneye katılıyor. Ayrıca, F1 23, Hot Wheels Unleashed 2 ve Open Roads gibi farklı türlerde oyunlar da ekleniyor. Ayrıca, Terra Invicta ve Superhot: Mind Control Delete gibi ilgi çekici oyunlar da listenin içinde yer alıyor. Ancak, bazı oyunlar da Game Pass'ten ayrılacak. Tüm detaylar haberimizde!
Xiaomi'nin yeni Android amiral gemisi Xiaomi 15'in ekranının selefiyle aynı boyutta olacağı iddia ediliyor. Digital Chat Station'ın verdiği bilgilere göre Xiaomi 15, 6,36 inç boyutunda bir ekranla kullanıcılara sunulacak.
Karlı hava koşullarında sürüş, otomobil sürücüleri için ek bir zorluk oluşturabilir. Tesla'nın Model Y gibi araçları, karlı hava koşullarında sürüş güvenliğini artırmak için tasarlanmış bir dizi özellik sunar. Model Y, gelişmiş çekiş kontrol sistemleri, regeneratif frenleme, kış paketi ve sürekli yazılım güncellemeleri ile sürücülere daha güvenli ve kontrol edilebilir bir sürüş deneyimi sağlar.
BYD ve Tesla gibi güçlü oyuncular rakip olarak belirleyen Xiaomi'nin ilk otomobili SU7 satış için bayilere gönderilmeye başlandı.
Dünya çapında 134 ülkenin hava kirliliği değerlerinin analiz edildiği 2023 Dünya Hava Kalitesi Raporu'na göre Türkiye, hava kirliliği sıralamasında 44. sıraya yükseldi. Türkiye'de havası en kirli kentler ise Iğdır ve Osmaniye oldu. Rapora göre dünya çapında sadece 7 ülke temiz hava soludu. Türkiye'nin havası en kirli başkenti Ankara ise dünya genelinde 76. sırada yer aldı.
Instagram takipçi satın al hizmeti veren en iyi 4 site incelendi! %100 Türk ve Gerçek ve Ucuz Takipçi BayiGram, SosyalGram, PopiGram ve BuyFans Seçilmiştir.
ASELSAN, yerli ve milli teknolojiler kullanarak geliştirdiği DÜFAS ile denizaltılar ve torpidolar başta olmak üzere su altı tehditlerinin uzun mesafelerden tespit edilmesini sağlıyor. DÜFAS, pasif ve aktif sonar özelliklerine sahip olup, su altı taktiksel resim oluşturma yeteneği ve torpido karşı tedbir yeteneği sunuyor.
TUSAŞ ve Baykar tarafından üretilen Bayraktar KIZILELMA ve Birleşik Arap Emirlikleri şirketi EDGE Group tarafından geliştirilen JENIAH İSU arasındaki benzerlikler ve farklar incelendi. KIZILELMA'nın yük taşıma kapasitesi ve operasyonel kabiliyetleriyle öne çıktığı, JENIAH'ın ise stratejik görevlerde kullanılabilecek yeteneklere sahip olduğu belirtildi.
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