Hyperloop One Faaliyetlerini Durduruyor

Hyperloop sistemiyle ulaşımda devrim yaratma sözü veren Elon Musk, hedeflerini başaramamış gibi görünüyor. Hyperloop One, teknolojiyi geliştirme konusunda ilerleme kaydedemeyince faaliyetlerini durdurmaya karar verdi.

Hyperloop One kapıları kapatıyor

2014 yılında Elon Musk başta olmak üzere birçok teknoloji yatırımcısı tarafından kurulan Hyperloop One, hedefleri geliştiremedi. Manyetik kaldıraç kullanarak ultra yüksek hızlı tüp sistemleri geliştiren şirket, 450 milyon dolardan fazla yatırım aldı. Ayrıca Las Vegas'ta bir test pisti de inşa etti.

Hyperloop One, prototip test ve çalışmalarının ötesine geçmeyi başaramadı. Birkaç kısa tünel inşa etmiş olsa da; Los Angeles, Chicago ve Washington gibi şehirlerdeki planlarını gerçeğe dökemedi. Bu da projeye olan güveni azaltarak çalışanların şirketten ayrılmasına yol açtı.

1323121312

Şirket geçtiğimiz aydan bu yana kalan çalışanlarını da işten çıkardı. Yeni açıklamada ise ofisleri kapatıp kalan varlıklarını satacağını duyurdu. Çoğunluk hissedarı olan DP World, şirketin fikri mülkiyetini satın alacağını ancak hyperloop çalışmalarına devam etmeyeceğini ifade etti.

Şirketin kapanması, diğer hyperloop projeleri için de darbe niteliğinde. İlk olarak Elon Musk tarafından öne sürülen bu proje; düşük basınçlı tüpler, güçlü mıknatıslar ve ultra verimli araçları ele alıyor. Ancak teknik engeller yaşayan Hyperloop One, "üstesinden gelemeyecek kadar" zorlandığını dile getirdi.

Hyperloop One'ın iptal edilesi, hyperloop konseptinin uygulanabilirliği konusunda da soru işaretleri yaratıyor. Hala birkaç proje bulunuyor olsa da, hyperloop'un pratik olup olmadığı tartışma konusu haline geldi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!