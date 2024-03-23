Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte eski teknolojik ürünleri bulmak çok zor. Özellikle Apple tarafından üretilen eski cihazlar, teknoloji tutkunları tarafından büyük ilgi görüyor. Teknoloji devinin kurucusu Steve Jobs tarafından imzalanmış çeklerin yanı sıra, markanın geçmiş yıllarda ürettiği ve artık nadiren bulunan ürünleri rekor fiyatlara satılabiliyor. Son olarak kutusu açılmamış 1. nesil iPhone da açık artırmaya çıktı ve dudak uçuklatan fiyata alıcı buldu. İşte ayrıntılar…
iPhone 1 modeli, 147 bin dolara satıldı!
Ocak 2007'de MacWorld San Francisco'da tanıtılan iPhone 1, 3,5 inç gibi küçük bir ekran ve 2 Megapiksel kameraya sahipti. Akıllı telefon, aynı yılın haziran ayında 499 dolar (4 GB) ve 599 dolardan (8 GB) satışa çıkmıştı. Ancak bugün çıktığı açık artırmada katlarca daha yüksek fiyata satıldı.
Apple markalı eski ürünlerin satışıyla bilinen RR Auction müzayede evi, 2007 yılında piyasaya sürülen iPhone 1 modelini açık artırmaya çıkardı. 4 GB depolama alanına sahip cihaz, 147 bin 286 dolara alıcı buldu. Telefonun çalışıp çalışmama durumu ise bilinmiyor.
Apple, ilk iPhone modelini piyasaya sürdükten sadece iki ay sonra 4GB depolama alanına sahip versiyonun üretimini düşük talep nedeniyle durdurmuştu. Bu da 4 GB'lık modeli çok daha nadir kılıyor.
iPhone 17 ile ekran koruyucuya gerek kalmayacak! İşte o özellik
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 1 için en fazla kaç para verirdiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › İlk iPhone Modeli 147 Bin Dolara Satıldı - Son Dakika
Osmaniye'de yaşayan Bekir Altay, evinin bahçesinde ahşaba şekil vererek unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyuncak olan topacı gelecek nesillere taşımak istiyor. Altay, ürettiği topaçları ülke geneline satarak bu oyunun yaşamasına katkı sağlıyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle sokakta oyun oynayan çocukların sayısı azaldığı için topaca olan ilgi de azalmış durumda.
Küresel pay piyasaları, merkez bankaları haftasını rekorlarla tamamlarken, gelecek hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında olacak.
Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in üretimine katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleriyle TOMTAŞ'ın Türk Havacılık Uzay Sanayiine (TUSAŞ) olan desteği vurgulandı. TOMTAŞ, HÜRJET'in montajı ve parça üretimini gerçekleştirecek ve Türkiye'nin havacılıkta merkez haline gelmesi için çalışacak.
The Chinese Room tarafından geliştirilen Still Wakes The Deep, yeni bir fragmanla tanıtıldı. 18 Haziran'da çıkacak olan korku oyunu, grafikleri ve gerilimli dünyasıyla dikkat çekiyor. Oyunda, 1975 yılında İskoçya kıyılarındaki bir petrol platformunda geçen bir hikaye anlatılıyor. Oyuncular, iletişimin kesildiği ve silahların olmadığı bir ortamda hayatta kalmaya çalışacak. Still Wakes The Deep, Steam, Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Xbox Game Pass üzerinden oynanabilecek.
Ubisoft, Assassin's Creed serisine iki yeni oyun eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak mobil oyun Assassin's Creed Jade'in çıkış tarihi 2025'e ertelendi. Oyunu geliştiren ekip, farklı projelere yönlendirildiği için yeni ekibin ne zaman işe başlayacağı belirsizliğini koruyor.
Nvidia, iklim değişikliği ve doğal felaketlerle ilgili sorunlara dikkat çekmek ve çözümler sunmak amacıyla Earth-2 adlı bir platform oluşturdu. Earth-2, dünya iklimini simüle eden ve iklim değişikliğinin etkilerini inceleyen bir dijital ikiz olarak tanımlanıyor. Bu platform, aşırı hava olaylarını analiz etmek ve iklim modellerini daha hızlı işlemek için Nvidia'nın geliştirdiği Corrdiff adlı yapay zeka modelini kullanıyor. Earth-2'nin interaktif simülasyonları, hava olaylarını geniş bir yelpazede içeriyor ve kurumların kendi simülasyonlarını oluşturmalarına olanak sağlıyor. Bu teknoloji, insanları aşırı hava koşullarına hazırlamayı ve çevresel sorunlara çözüm bulmayı amaçlamaktadır.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ot süpürgelerine olan talep azalsa da, 55 yaşındaki Mahir Toraman tutkusuyla bu mesleği sürdürüyor. Ot süpürgelerin toz kaldırmasına rağmen diğer süpürgelere göre daha sağlıklı olduğunu belirten Toraman, eskiden müşterilerin en az beş tane süpürge aldığını, şimdi ise bir tane alırken bile tereddüt ettiklerini söyledi.
Samsung Galaxy M55, orta segment Android kataloğunda yer alacak bir telefon olarak tanıtılacak. Telefonun özellikleri arasında ince tasarım, Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, 8 GB / 12 GB RAM, 128 GB depolama, 6.6 inç Full HD+ ekran, 120 Hz yenileme hızı, 5,000mAh batarya, 45W hızlı şarj, Android 14 tabanlı One UI 6.1 işletim sistemi ve parmak izi okuyucu bulunuyor. Siyah ve gökyüzü mavisi renk seçenekleriyle raflarda yerini alması bekleniyor.
OpenAI CEO'su Sam Altman, verdiği son röportajda bu yılın sonlarına doğru piyasaya 'inanılmaz yeni bir model' sürmeye hazırlandıklarını söyledi. GPT-4 Turbo'nun kısa süre önce kullanıcılarla buluştuğu göz önüne alındığında, yeni modelin GPT-5 olması bekleniyor. OpenAI yeni modelin piyasaya sürülme zamanını resmi olarak açıklamadı. Ancak GPT-3'ten GPT-4'e ilerlemenin GPT-5 ile devam edeceği düşünülüyor. Bu kapsamda önümüzdeki yazdan itibaren GPT-5 modelinin erişilebilir hale gelmesi mümkün görünüyor. GPT-5 için büyük söylentiler dolaşıyor olsa da, OpenAI'ın yeni modeli hakkındaki ayrıntılar belirsiz. Bazı kaynaklar, GPT-4 Turbo'ya kıyasla maddi açıdan daha iyi olduğu için OpenAI'ın çığır açabileceğini düşünüyor. Bu kapsamda akıl yürütme, bilgi ve konuşma gibi alanlarda büyük iyileştirmeler bekleniyor. Bazı kullanıcılar GPT-5'in, DALL-E'nin görüntü oluşturma yeteneğine dayanarak yeni çok modlu işlevler de kazanabileceğini düşünüyor. Ayrıca OpenAI'ın test etmeye başladığı video modeli Sora ile birden fazla medya türünü işlemesi olası duruyor. Sam Altman'ın verdiği bu bilgilere göre OpenAI'ın önümüzdeki aylarda önemli bir duyuru yapması bekleniyor. Nasıl bir model ile karşılaşacağımızı hep birlikte göreceğiz. ChatGPT, konuşmalar oluşturmak için doğal dil işlemeyi kullanan bir yapay zeka sohbet botu. Bu kapsamda sorulara yanıt verebiliyor ve makaleler, sosyal medya gönderileri, makaleler, kodlar ve e-postalar dahil olmak üzere çeşitli yazılı içerikler oluşturabiliyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Sizin düşünceleriniz neler ?