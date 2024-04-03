Intel, çip üretiminde 7 milyar dolar zarar etti

Son yıllarda çip üretim sektöründe ciddi bir rekabet söz konusu. Intel de bu alanda faaliyet gösteren en önemli şirketlerden birisi. Ancak Tayvanlı TSMC ile büyük bir rekabet içinde olan şirketin yüzü pek de gülmüyor gibi görünüyor. Öyle ki milyarlarca dolar zarar ettiği ortaya çıktı.
Intel, çip üretim işinde 7 milyar dolar zarar etti
Aktarılan bilgilere göre Intel'in çip üretim bölümü, 2023 yılında 7 milyar dolar zarar etti. Bu rakam 2022'de 5,2 milyar dolardı. Bu bağlamda ciddi bir artış olduğunu söyleyebilmek mümkün. Bununla birlikte firmanın gelirinin de düştüğü belirtiliyor.
Kaynağa göre Intel, 2023 yılında çip işinden 18,9 milyar dolar gelir elde etti. Ancak bir önceki seneki geliri 27,49 milyar dolardı. Buna göre yüzde 31 seviyesinde bir düşüş söz konusu. Firmanın CEO'su, bu rakamlar ile ilgili sessiz kalmadı.
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CEO Pat Gelsinger, bu düşüşü pek de sürpriz karşılamadığını belirtti. Bunun için firmanın geçmişteki stratejik hatalarını ve şirketin çip üretmek için TSMC gibi diğer şirketlere yüzde 30 oranında bağlı olmasını sebep gösterdi.
100 milyar dolarlık yatırım yapacak
Aktarılan bilgilere göre Intel, ABD'de dört eyalette çip üretim fabrikası kurmak ve mevcut fabrikaları daha da genişletmek amacıyla 100 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyor. Hatta ABD hükümeti de CHIPS Yasası kapsamında 8,5 milyar dolar tutarında bir fon sunacak. Bilmeyenler için çip kıtlığını azaltmak amacıyla yürürlüğe sokulan CHIPS Yasası ile yerli yarı iletken üretimine destek sağlanıyor.
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