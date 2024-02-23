Intel, yonga pazarında TSMC ile mücadele etmek için vites artırdı

Teknoloji

Intel, yonga pazarında TSMC gibi rakipleriyle mücadele etmek için vites artırdı. Çip üretim hizmetlerini yöneten ekibini Intel Foundry olarak yeniden adlandırdığını açıkladı. Şirket ayrıca bu operasyonların ilk büyük müşterisinin ise Microsoft olacağını duyurdu.

Microsoft, işlemci için Intel 18A mimarisi kullanacak

Microsoft CEO'su Satya Nadella, ortaklığı onaylamak üzere Intel Foundry Direct Connect etkinliğine katıldı. Microsoft tarafından üretilen yarı iletken çipin Intel'in yakında çıkacak olan 18A mimarisini kullanacağını dile getirdi. Bu da 18A için büyük bir pazar anlamına geliyor.

Microsoft'un çip tasarımının ayrıntıları henüz bilinmiyor. Ancak yazılım devi, geçtiğimiz yıl yapay zeka odaklı iki işlemci planladığını duyurmuştu. Üretimde Intel'in mimarisini kullanmak, Microsoft'un yapay zeka ve makine öğrenimi çalışmalarına büyük katkı sağlayacak.

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CEO Nadella yaptığı açıklamada ortaklığı heyecan verici ve "sektörel dönüşüm için çok önemli" olarak nitelendirdi. En gelişmiş çiplerin "güvenilir şekilde" tedarik edilmesinin ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu noktada TSMC'nin Tayvan'da olduğunu ve Çin'in baskısı altında olduğunu belirtmek gerekiyor.

Öte yandan Intel, 18A sürecinin yol haritasını gösterdi. Aynı zamanda Intel 14A'nın da geliştirilmekte olduğunu duyurdu. Cadence, Synopsys ve Ansys gibi sektörel şirketler ile çip üretiminde birlikte çalışacağını ifade etti.

Intel'in yapay zeka tarafında Microsoft'un da katılımıyla hızla büyümesi bekleniyor. Öte yandan Microsoft ise kendi yarı iletken çipleriyle OpenAI ve kendi araştırmalarına zemin hazırlamak istiyor.