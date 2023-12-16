iOS 17.2 ile Flipper Zero açığı kapatıldı

Teknoloji piyasasında her geçen gün farklı ürünler tanıtılıyor. Bunlar kimi zaman yararlı ürünler olurken kimi zamanda kötü niyetlere sahip olabiliyor. Flipper Zero isimli hack cihazı ise tam bu iki grubun arasına sıkışmış durumdaydı. Ancak iPhone modelleri iOS 17.2 güncellemesi sayesinde minik ve şirin hack cihazının kabusundan şimdilik kurtuldu. Peki hangi açık kapandı? İşte konuyla ilgili detaylar…

iOS 17.2 sayesinde iPhone'ları kilitleyen Flipper Zero açığı kapandı!

Flipper Zero temelde çok şirin görünen bir hack cihazı. Bulunduğu ortamdaki diğer cihazlar ile Wi-Fi, Bluetooth gibi farklı yöntemler ile etkileşime girebiliyor. Bu sayede istediğiniz cihazı hackleyebilir, verilere göz atabilirsiniz. Cihazlardaki güvenlik açıklarını kullanan Flipper Zero kabusu iOS 17.2 ile iPhone modellerinde bitti. En azından ürün ve geliştiricileri yeni bir açık bulana kadar.

Xtreme'in 3. parti yazılımını kullanan mini hack cihazı, iPhone modellerini basit bir yöntemle kilitliyordu. Cihaz içerisinde çok sayıda Apple Tv uygulaması veya klavye açmak gibi basit işlemler yapıyordu. Ancak bu işlemlerin yoğunluğu cihazları yoruyor ve kilitlenmelerine sebep oluyordu. Tabi bir de bunun yanında Flipper Zero'nun 30 metre çaptaki tüm iPhone'lara yaptığı DoS saldırıları var.

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iOS 17.2 güncellemesi ile bu açık kapandı. Bu sayede cihazların kilitlenmesine sebep olan yöntem de ortadan kalktı. Ancak bu sadece şimdilik geçerli. iOS 17.2 güncellemesi bu hafta geldi ve iPhone'lar için kullanıma girdi. Yeni güncelleme ile birlikte Flipper Zero meselesinin yanında farklı özellikler de geldi.

iOS 17.2 ile birlikte Journal uygulaması hizmete girdi. Kullanıcılarına "kişisel, gizli günlük" hizmeti veren uygulama oldukça beğenildi. Bunun yanında iPhone 15 serisi ile gördüğümüz "Action Button" yeni yetenekler kazandı. iOS 17.2 detaylı incelemesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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