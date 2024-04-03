iPhone 16 Pro için A18 Pro işlemcisi sızdırıldı

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Geçtiğimiz günlerde, iPhone 16 Pro modellerinde kullanılması beklenen yeni nesil A18 Pro işlemcisinin özellikleri hakkında oldukça önemli bir sızıntı ortaya atıldı. Buna göre, işlemcinin büyük oranda bir önceki modele benzemesi bekleniyor.

Tam 6 çekirdekli bir GPU'ya sahip olacağı söylenen A18 Pro'nun, CPU tarafında ise A17 Pro gibi yine 6 çekirdekli bir CPU kümesi barındıracağı neredeyse kesinleşti. Bunlardan 2'si performans çekirdeği olarak sınıflanırken, diğer 4'ü verimlilik çekirdeği olacak. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

A18 Pro özellikleri ile gündem oldu

Görünen o ki, yeni çıkacak olan iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde A18 Bionic tercih edilirken, Pro ve Pro Max'te A18 Pro kullanılacak. Gelen ilk bilgilerden bir önceki işlemci nesliyle arada çok büyük bir fark olmayacağı ortaya çıkarken, sızdırılan son rakamlar ise işlemcinin A17 Pro'ya göre %28'e varan bir hız artışı sağlayacağını gösteriyor. Fakat Qualcomm'un yeni nesil işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 4'ün, Gen 3'e göre tam %46'lık bir performans iyileştirmesi sunduğunu hatırlatalım.

Fakat tüm bunların şu an sadece birer sızıntıdan ibaret olduğunu yeniden belirtmekte fayda var. Birçok ülkede iPhone 15 serisinden istenen satış başarısını elde edemeyen Apple yönetiminin, bu yıl çıkacak olan yeni Pro modellerinde başta yapay zeka olmak üzere oldukça önemli atılımlar yapması bekleniyor. Günün sonunda, bütün bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Apple, iOS 18'le iPhone kullanıcılarına ters köşe yapacak!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni A18 Pro işlemcisi başarılı olabilecek mi? Siz iPhone kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.