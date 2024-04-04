iPhone 16 Serisinin Tasarımı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Teknoloji

iPhone 16 Serisinin Tasarımı Ortaya Çıktı

iPhone 16 Serisinin Tasarımı Ortaya Çıktı

Apple, eylül ayında tanıtacağı iPhone 16 serisi için geri sayıma başladı. Yeni modellerin tasarımı, Sonny Dickson tarafından paylaşılan maket görselleriyle ortaya çıktı. Görsellerde, telefonların arka kısımlarında dikey olarak yerleştirilen kameralar ve Eylem Düğmesinin tüm modellerde bulunacağı görülüyor. Ancak bu bilgilerin henüz iddialardan ibaret olduğu belirtiliyor.

04.04.2024 15:10
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Apple, eylül ayında merakla beklenen iPhone 16 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bunun için geri sayımı başlatan şirket, geçen sene piyasaya sürdüğü iPhone 15 serisi ile önemli yenilikler sunmadığı söylenerek eleştiri toplamıştı. Bu bağlamda yeni modellerden beklentiler bir hayli yüksek. Son olarak iPhone 16 serisinin maket görselleri ortaya çıktı. Böylelikle telefonların nasıl bir tasarıma sahip olacağı gözler önüne serildi. İşte iPhone 16 serisinin tasarımı…

Karşınızda iPhone 16 serisinin tasarımı

Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Sonny Dickson tarafından ortaya çıkarılan iPhone 16 serisinin maket görsellerine baktığımızda sadece standart ve Plus modellerinin tasarım açısından bir yenilik sunacağını söyleyebiliriz. Daha önceki sızıntılar da bu yöndeydi.

pic.twitter.com/GiIWNkXcI8

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 4, 2024

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın maket görsellerine baktığımızda telefonların arka kısımlarında bulunan kameraların, çapraz yerine dikey bir şekilde yani alt alta yerleştirileceğini görüyoruz. Yani iPhone 12 ile benzer bir tasarıma sahip olacaklar.

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Bilindiği üzere Apple, iPhone 15 serisi ile Eylem Düğmesini hayatımıza soktu. Bu düğme; kullanıcıların kamera başlatma, sessiz moda alma veya randevu planlama gibi seçtikleri bir işlevi kolayca gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.

Maket görsellere baktığımızda iPhone 15 serisinde sadece Pro ve Pro Max modellerde yer alan Eylem Düğmesinin yeni serinin tamamında yer alacağını görüyoruz.

iPhone 16 Serisinin Tasarımı Ortaya Çıktı

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max modelleri sırasıyla 6.1 inç, 6.7 inç, 6.3 inç ve 6.9 inç boyutlarında ekranlara sahip olacak. Tabii tüm bu bilgilerin birer iddiadan ibaret olduğunu unutmamakta fayda var.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 16 serisinin tasarımı nasıl? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji iPhone 16 Serisinin Tasarımı Ortaya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: iPhone 16 Serisinin Tasarımı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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