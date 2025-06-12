İstanbul Fintech Week 2025 Başladı - Son Dakika
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Teknoloji

İstanbul Fintech Week 2025 Başladı

İstanbul Fintech Week 2025 Başladı
12.06.2025 11:04
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Dünyanın finansal teknoloji liderleri İstanbul'da, yapay zeka ve Web3 temasıyla bir araya geliyor.

DÜNYANIN finansal teknoloji alanındaki kanaat önderlerini ve sektör profesyonellerini İstanbul'da bir araya getiren İstanbul Fintech Week'in (IFW) 6'ncısı başladı. IFW 2025'in ilk günü geride kalırken, etkinlik ikinci günüyle devam ediyor. Bu yıl 120'yi aşkın konuşmacı ve kapsamlı odak alanlarıyla dikkat çeken etkinlik, geniş bir katılım ve etki hedefliyor.

Etkinlik bu yıl 'Finansın Geleceğini Yapay Zeka ve Web3 ile Yeniden Tanımlamak' temasıyla gerçekleşiyor. IFW 2025, Digital Finance, AI in Finance ve Web3 başlıkları etrafında şekillenen ana oturumların yanı sıra; TradeTech, Fintech for Businesses ve Women in Fintech temalarında üç ayrı yan akışı da kapsıyor.

Dün gerçekleşen ilk günün açılış konuşmasını SPK Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör yaptı. Ardından Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan ve akademisyen-yazar Sinan Canan sahne aldı.

DİJİTAL BANKACILIĞIN GELECEĞİNDEN, FİNTEKTE KADIN TEMSİLİNE KADAR GENİŞ BİR GÜNDEM

İki gün sürecek olan global etkinlik; finansal teknolojiyi yapay zeka ve Web3 çağında yeniden tanımlamak isteyenler katılımcıları, sektörün öne çıkan başlıkları etrafında buluşturuyor. IFW 2025'te dijital bankacılığın geleceği, Web3'ün dijital ekonomiye etkileri ve yapay zeka ile fintek arasındaki ilişkinin yanı sıra yatırım teknolojileri de masaya yatırılıyor.

Kurumsal finans, ödemeler ve ticari bankacılık gibi konular uzman isimlerce ele alınırken; finansal teknolojilerde kadın temsili de etkinlikte özel bir yer buluyor. 2019'dan bu yana 60 ülkeden 20 bini aşkın profesyoneli ağırlayan etkinliğe bu yıl da çok sayıda iş insanı ve tanınmış isimler katıldı. Etkinlikte ayrıca bir ödül töreni düzenlendi.

Etkinlikte şu ödüller verildi:

BANKALAR

Öncü Banka, Jüri Özel Ödülü, En İş Birlikçi Banka, Vizyoner Banka

FİNTEKLER

Öncü Fintek, Jüri Özel Ödülü, Finansal Kapsayıcılık Şampiyonu, Yenilikçi Fintek, Yükselen Fintek, Küresel Fintek

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan, 'Bir Merkez Bankacısının Gözünden Ödemelerin Geleceği' başlıklı konuşmasında, tokenizasyon, yapay zeka ve kuantum bilişim gibi yeni nesil teknolojilerin finansal sistemler üzerindeki etkilerine dair kapsamlı bir gelecek vizyonu sundu.

'İSTANBUL FİNTECH WEEK'İ SADECE BİR KONFERANS DEĞİL, BİR EKOSİSTEM İNŞASI OLARAK GÖRÜYORUZ'

IFW ve KOOP Ventures Kurucu Ortağı Demet Zübeyiroğlu, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"İstanbul Fintech Week'in bu yıl 6'ncısını düzenliyoruz. Etkinliğimiz şu anda 6 farklı ana başlıkta ilerliyor. Başladığımızda yalnızca 'Dijital Finans' teması vardı. Bugün ise Web3, Blockchain teknolojileri, 'Finansta Yapay Zeka', 'Women in Fintech', 'TradeTech' ve 'Fintech for Businesses' gibi birçok farklı odak alanıyla zenginleşmiş durumdayız.

Istanbul Fintech Week, aslında altı farklı küçük zirvenin bir araya geldiği büyük bir organizasyon. Etkinlik alanında vizyoner toplantılara ev sahipliği yapan özel bir VIP salonumuz da bulunuyor. Biz IFW'yi sadece bir konferans değil, aynı zamanda bir ekosistem inşası olarak tanımlıyoruz. Çünkü burada geleneksel finans ile yenilikçi çözümler buluşuyor, ortaklıklar kuruluyor ve yeni projeler yine burada hayata geçiyor."

CANAN: BU ZENGİN BİR ETKİNLİĞİN, BEKLENENDEN DAHA FAZLA FAYDA SAĞLAYACAĞINA EMİNİM

Etkinlikte konuşma yapan Yazar ve Biyolog Sinan Canan, teknolojinin insanlık üzerindeki etkilerine dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsanlık, tarih boyunca teknolojiyle birlikte yaşadı ve bu nedenle teknoloji sürekli olarak hayatımızı şekillendirdi. Ancak son 15 yılda ortaya çıkan dijital, bildirim gönderebilen ve yapay zeka destekli teknolojiler, geçmişten çok farklı bir boyutta. Bugünün insanı, bu hızla biriken teknolojik gelişmelerin kısa vadede nereye varacağını öngöremiyor. Artık tek bir insanın ya da tek bir kitabın bu süreci yönetmesi mümkün değil. Bu nedenle zihinlerimizi kalibre etmek, birlikte kısa vadeli planlar yapmak ve yeni bağlantılar kurmak çok önemli. İstanbul Fintech Week gibi hem içerik olarak zengin hem de organizasyon olarak başarılı etkinliklerin, beklenenden çok daha fazla fayda sağlayacağından eminim."

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Teknoloji, İstanbul, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İstanbul Fintech Week 2025 Başladı - Son Dakika

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