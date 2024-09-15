Karabük\'te Gürültü Panelleri Projesi

Teknoloji

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) bünyesinde faaliyet gösteren firma tarafından hazırlanan projeyle, kentin gürültü haritası çıkarılıp kirliliği engellemek amacıyla "gürültü panelleri" üretilecek.

KBÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Yeşilyurt Demir Çelik tarafından hazırlanan proje ile şehrin gürültü haritası çıkarılıp, çevrim içi gürültü ölçümleriyle vatandaşlara hizmet verilmesi amaçlanıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) bu yıl mart ayında dahil edilen Safranbolu ilçesine de fayda sağlaması hedeflenen proje kapsamında kirliliği engellemek için "gürültü panelleri" üretilecek.

KBÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve projenin yürütücüsü Doç. Dr. Nihat Yılmaz, AA muhabirine, akademisyenler tarafından hazırlanan projelerin teknokentler aracılığıyla çeşitli avantajlar sağlanarak geliştirildiğini anlattı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın sanayi-üniversite işbirliğine önem verdiğini dile getiren Yılmaz, sanayicilerin yatırımlarını artırması ve akademisyenlerin projelerini daha rahat yapabilmesi açısından teknokentin geliştirilmesinin düşünüldüğünü söyledi.

"UNESCO Dünya Mirası kentimiz Safranbolu'ya destek vermek istiyoruz"

Yılmaz, yakın zamanda Karabük Üniversitesi Teknokent'in, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe veya Gebze gibi büyük teknokentlerin arasında görülebileceğini ifade etti.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Osman Yeşilyurt'un, AR-GE ve UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) projelerine üretim aşamasında destek için şirketi kurduğuna değinen Yılmaz, tıp alanından kimyaya, atıktan sağlığa hatta demir çelik alanına kadar her türlü projeye açık olduklarını kaydetti.

Nihat Yılmaz, Karabük Teknokent'te çalıştıkları bir projede atıkların bor madeniyle bertaraf edilerek doğaya daha zararsız hale getirilmeyi hatta bunlardan geri dönüşüm sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

İkinci projelerinde, toplumun en büyük sorunlarından biri olan gürültü üzerine odaklandıklarına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Göz ardı ediliyor ama gürültü çoğu insanın sağlığını ve psikolojisini etkiliyor. Duyma kaybından kalp sağlığına kadar birçok konuda sorun. Bu da aslında çevre kirliliği sayılır. Atıklar gibi düşünebiliriz. Bir de Safranbolu'muz turizm kenti ve Sakin Şehirler Ağı'na dahil edildi. Sakin şehir olması dolayısıyla Karabük'ün gürültü haritasını çıkarmak ve her an online izlenebilir gürültü ölçümleriyle halkımıza hizmet vermek istiyoruz. Bu sayede UNESCO Dünya Mirası kentimiz Safranbolu'ya destek vermek istiyoruz."

"Vatandaşlar otel seçerken gürültü ölçümlerine bakabilecek"

Gürültü çıkaran fabrikalar ve yolların olduğu bölgelerde 1 yıl boyunca ölçümler yapılacağını söyleyen Yılmaz, gürültünün yıllık ortalamasının belirlenerek güvenli veriler elde edileceğini anlattı.

Yılmaz, çalışmalarına başlanılan projenin 2 yıl sürmesinin planlandığını, panellerin, ölçümlerde elde edilen gürültünün şiddeti, frekansı ve dalga boylarına uygun büyüklükte üretileceğini vurguladı.

Panellerin 1 yıl süren ölçümlerin ardından tespit edilecek gürültü kaynaklarının bulunduğu alanlara konulacağını aktaran Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün uygun gördüğü yerleşim birimlerine yakın gürültü oluşan yerlere de panel yerleştirme önerisinde bulunacaklarını ifade etti.

Nihat Yılmaz ayrıca, belirlenen bölgeleri çevrim içi yöntemle sürekli ölçeceklerini, verileri internet üzerinden herkesin görebileceğini dile getirdi.

Projenin sanayiyi ilgilendiren kısmıyla ilgili de bilgiler veren Yılmaz, "Burada sorunu ortaya koyacağız. Sorun ne? Gürültü. Gürültünün yeri, online, nerede olduğu anlaşılacak. Bundan sonra ise gürültüyü engellemek için gürültü panelleri üretilecek. Yeşilyurt Demir Çelik tarafından bu paneller üretilmeye çalışılacak. Hem sorun hem de sorunun çözümü ortaya konacak." açıklamasında bulundu.

Vatandaşların otel seçerken gürültü ölçümlerine bakabileceğini de anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ölçümler sonucu gürültülü veya çok gürültülü yerler varsa önlem olarak gürültü panelleri yapılmasını önereceğiz. Online gürültü haritaları çıkarıp sessiz şehir modeli oluşturacağız. Tedbirleri alıp gürültü panellerinin yapılması gereken yerleri önereceğiz. Vatandaş gürültüsüz ortamda kalacak. İnsan sağlığına fayda sağlamış olacağız. Projenin yaklaşık bütçesi 500 bin lira civarında."