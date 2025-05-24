Niğde'de yerli ve milli otomobil TOGG'un karıştığı trafik kazası, görenleri hem şaşırttı hem de gururlandırdı. Seyir halindeki bir tır sürücüsü, önünde ilerleyen TOGG'a arkadan çarptı.
Kazada TOGG'un bagaj kapağı içeri göçerken, tırın ön kısmında ciddi hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar, "TOGG'dan çok tırda hasar oluşmuş" diyerek yerli otomobilin sağlamlığına dikkat çekti.
Kaza sonrası açıklama yapan TOGG sürücüsü, "Çarpmanın ardından TOGG hemen 112'yi arayıp hem kazayı hem de konumu bildirmiş. Aracın şasi demirini görünce minnet ettim. Başka bir araç olsaydı, şu an defin işlemleri başlamıştı" ifadelerine yer verdi.
İşte kaza yerinden kareler;
Son Dakika › Teknoloji › Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı - Son Dakika
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