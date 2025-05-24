Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı

Haberin Videosunu İzleyin
Koca tır, TOGG\'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı
24.05.2025 10:31  Güncelleme: 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Koca tır, TOGG\'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı
Haber Videosu

Niğde'de bir tır, yerli ve milli otomobil TOGG'a arkadan çarptı. Çarpışmada TOGG'un bagaj kapağı içeri göçerken tırın ön kısmı ağır hasar aldı. Kaza fotoğraflarını görenler ''TOGG'dan çok tırda hasar oluşmuş'' demekten kendini alamadı.

Niğde'de yerli ve milli otomobil TOGG'un karıştığı trafik kazası, görenleri hem şaşırttı hem de gururlandırdı. Seyir halindeki bir tır sürücüsü, önünde ilerleyen TOGG'a arkadan çarptı.

TOGG'DAN ÇOK TIRDA HASAR OLUŞMUŞ

Kazada TOGG'un bagaj kapağı içeri göçerken, tırın ön kısmında ciddi hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar, "TOGG'dan çok tırda hasar oluşmuş" diyerek yerli otomobilin sağlamlığına dikkat çekti.

Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı

"ARACIN ŞAŞİ DEMİRİNİ GÖRÜNCE..."

Kaza sonrası açıklama yapan TOGG sürücüsü, "Çarpmanın ardından TOGG hemen 112'yi arayıp hem kazayı hem de konumu bildirmiş. Aracın şasi demirini görünce minnet ettim. Başka bir araç olsaydı, şu an defin işlemleri başlamıştı" ifadelerine yer verdi.

İşte kaza yerinden kareler;

Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı
Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı
Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı
Koca tır, TOGG\'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı

Teknoloji, Otomobil, Güncel, Yaşam, Niğde, Kaza, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Ali Tarkan Erdal:
    Bu Haber sitesi Erdoğan över TOGG över PKK över IŞİD över Hizbullah över arada Atatürk'e hakaret ettirmek için heykel vs paylaşımları yapar! Adım soyadım orada yazıyor. Devir değişince bu milleti kandıran kim varsa tek tek bizzat gönüllü olup hesap soracağım! TV lerde sizlere yaptığım işkenceleri izleyecek bu millet! Çünkü ihanet ediyorsunuz! 112 210 Yanıtla
  • barış özcan:
    Volva gibi sağlam, ama 3 te 1 oranında ucuz, hem elektrikli hem milli, konforlu da, daha ne olsun. 154 69 Yanıtla
  • ayd121212:
    Togg bile bizim muhalefetten daha faydalı bu millete :)))) Türklerden başka tüm millete, islamdan başka tüm dinlere, imamdan başka tüm rahiplere, Papa’nın orta çağdan kalma gelenekle seçildiğini dumanla duyurulmasına çağdaşlık, İslamiyeti çağ dışı kalan zihniyet sanan jamboncu ve dinazorlara anlatamazsınız. Onların lideri dünyada sadece yerli mallarını boykot edin tüketmeyin diyen tek lider olarak tarihe ismini yazdırmakla avunacaktır…… 94 50 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Bu haber biraz yanıltıcı olmuş açıkçası.Biraz daha gerçekçi haberler yapsanız mı artık? herkesin az çok arabası var ve kaza hepimizin başına geliyor arada bir.. :) 51 32 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    g.t yamulmus 41 33 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı
Hande Erçel’den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt Hande Erçel'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt
Temizlik işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü Temizlik işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Ankara’da taksi ücretleri zamlandı Yeni tarife cep yakacak Ankara'da taksi ücretleri zamlandı! Yeni tarife cep yakacak
Sürüş süresi dolan şoförün koltuğuna yolcu oturdu, otobüs fena karıştı Sürüş süresi dolan şoförün koltuğuna yolcu oturdu, otobüs fena karıştı
CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı Karar verildi Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı

11:57
Bakanlık firmaları ifşa etti İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
11:12
Narin Güran’ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu’ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum
11:11
Türkiye hayvancılıkta Avrupa’nın lideri oldu
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu
10:11
Suudi Arabistan’da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
07:23
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
15:16
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında
15:13
Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor
Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor
15:10
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
14:47
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
14:37
Bu nasıl anne Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
14:27
Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
14:22
’Adile’ filminde Kemal Sunal’ı canlandıracak isim belli oldu
'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!
14:22
Süper Lig’e hangi takım çıkacak Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada
Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada
14:09
Aile boyu dolandırıcılık iddiası Balya balya paraları TikTok’ta sergilediler
Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 12:36:51. #7.13#
SON DAKİKA: Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.