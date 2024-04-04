LinkedIn, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya sahip, profesyonellerin iş arayışı ve kariyer fırsatları bulduğu bir platform olarak biliniyor. Genellikle iş bağlantıları ve profesyonel gelişim için kullanılıyor. Bu bağlamda oyunun yer alması pek de mantıklı gelmeyebilir. Peki yakın zamanda LinkedIn üzerinden oyun oynayabileceğinizi de söylesek ne düşünürdünüz? Son gelişmelere göre platform, bununla ilgili bir test yürütüyor. İşte ayrıntılar…
LinkedIn Android uygulaması için oyun yolda!
LinkedIn'ın Android uygulaması için yayınlanan yeni güncellemenin kaynak kodlarında platforma video oyunu ekleneceğine dair çeşitli kod satırları keşfedildi. Bu kodlara baktığımızda Crossclimb, Queens ve Pinpoint gibi oyun isimleri geçtiğini görüyoruz.
Bununla birlikte bir liderlik tablosu olacağına dair satırlar da göze çarpıyor. Öte yandan diğer kod satırlarında kullanıcılara oyun oynanması için bildirim gönderileceğini dair işaretler de var. Söz konusu kodlar şu şekilde;
Bu kodlar, uygulamaya oyun ekleneceğini işaret etse de kullanıcıların ne zaman erişebilmeye başlayacağı şimdilik belirsiz. Tahminler önümüzdeki haftaları gösteriyor. Yani şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.
LinkedIn, TikTok- Instagram benzeri özelliği test ediyor!
Sosyal medya üzerinden oyun oynanmasına pek da uzak değiliz. Örneğin Facebook'ta Farmville ve Candy Crush Saga gibi popüler oyunlar var ve bunlar, platformun da büyümesine destek sağlıyor. Bu bağlamda LinkedIn'ın böyle bir adım atması, faydalı olabilir.
Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › LinkedIn Android uygulamasına oyun eklenecek - Son Dakika
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