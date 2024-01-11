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Marvel Stüdyoları, Echo dizisiyle MCU'nun geleceğine dair ipuçları veriyor - Son Dakika
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Marvel Stüdyoları, Echo dizisiyle MCU'nun geleceğine dair ipuçları veriyor

Marvel Stüdyoları, Disney+'ta beğeni toplayan Echo dizisinin sona ermesiyle 2024'ü büyük bir patlamayla başlatıyor ve MCU'da ileride neler olacağı konusunda hevesli bırakıyor. Echo'nun son sahnesi, Marvel Sinematik Evreninin geleceği hakkında önemli ipuçları veriyor. Eleştirmenler tarafından 'büyük bir başarı' olarak nitelendirilen beş bölümlük dizi, cesur ve ayakları yere basan bir yaklaşım benimseyerek sadece bir Marvel filminin, Deadpool 3'ün olduğu bir yıla sağlam zemin hazırlıyor. Echo'nun doruk noktası, Alaqua Cox'un canlandırdığı genç anti-kahraman Maya Lopez ile onu evlat edinen baba figürü Kingpin (Vincent D'Onofrio) arasında Choctaw Powwow'da yaşanan şiddetli bir hesaplaşma etrafında dönüyor. Kingpin, Maya'nın büyükannesini ve kuzenini kaçırarak hain Kara Bıçak Karteli ile yüzleşmeye zemin hazırlıyor. Maya ailesini kurtarmak için Kingpin'le yüzleşirken, Choctaw atalarının güçlerinden yararlanıyor. Jenerik ortası sahnesi ise Kingpin'in New York Belediye Başkanı rolünü üstleneceği Daredevil: Born Again dizisi için zemin hazırlıyor.

Marvel Stüdyoları, Echo dizisiyle MCU\'nun geleceğine dair ipuçları veriyor
11.01.2024 - 20:29,
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Marvel Stüdyoları, Disney+'ta beğeni toplayan Echo dizisinin sona ermesiyle 2024'ü büyük bir patlamayla başlatıyor ve MCU'da ileride neler olacağı konusunda hevesli bırakıyor. İşte tüm detaylar…

Echo'nun son sahnesi, Marvel Sinematik Evreninin geleceği hakkında önemli ipuçları veriyor

Eleştirmenler tarafından "büyük bir başarı" olarak nitelendirilen beş bölümlük dizi, cesur ve ayakları yere basan bir yaklaşım benimseyerek sadece bir Marvel filminin, Deadpool 3'ün olduğu bir yıla sağlam zemin hazırlıyor.

Marvel Stüdyoları, Echo dizisiyle MCU'nun geleceğine dair ipuçları veriyor

Echo'nun doruk noktası, Alaqua Cox'un canlandırdığı genç anti-kahraman Maya Lopez ile onu evlat edinen baba figürü Kingpin (Vincent D'Onofrio) arasında Choctaw Powwow'da yaşanan şiddetli bir hesaplaşma etrafında dönüyor.

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Kingpin, Maya'nın büyükannesini ve kuzenini kaçırarak hain Kara Bıçak Karteli ile yüzleşmeye zemin hazırlıyor. Ancak olayların şaşırtıcı bir şekilde gelişmesiyle Kartel, Maya'nın amcası Henry Black Crow Lopez ve kuzeni Biscuits'e kalıyor ve onları sırasıyla bir kurşun ve bir canavar kamyonla ortadan kaldırıyor.

Maya ailesini kurtarmak için Kingpin'le yüzleşirken, Choctaw atalarının güçlerinden yararlanıyor. Kingpin'in zihnine girerek onun öfkesini ve acısını "iyileştirmeye" çalıştığında beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Bölüm, Maya'nın Kingpin'in onu izole ettiği ailesiyle yeniden bağlantı kurmasıyla sona eriyor.

Jenerik ortası sahnesi ise anlatıya heyecan verici bir katman daha ekliyor

Kingpin özel jetiyle kaçarken New York belediye başkanlığı yarışıyla ilgili bir haber bültenini izliyor. Öne çıkan adayların olmadığını fark eden Kingpin bir fırsat görüyor.

Marvel Stüdyoları, Echo dizisiyle MCU'nun geleceğine dair ipuçları veriyor

Haber, New York'un "çıplak elleriyle dövüşen" birisini arzuladığını öne sürerek Kingpin'i belediye başkanlığına aday olmayı düşünmeye sevk ediyor.

Bu an, Disney+'ın yakında yayınlanacak Daredevil: Born Again dizisi için zemin hazırlıyor, zira Kingpin'in New York Belediye Başkanı rolünü üstleneceği söyleniyor.

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Dizi, Echo'nun yeni güçlerini tanıtıyor ve çizgi romandaki muadiline kıyasla köken ve kapsam açısından bir değişim olduğunu ortaya koyuyor.

Daredevil, Echo'da kayda değer bir görünüm sergileyerek diziyi Marvel Sinematik Evreni anlatısına da bağlıyor. Maya, heyecan verici bir aksiyon sekansında Daredevil ile karşı karşıya geliyor ve Kingpin'in hayranlığını kazanıyor. Bu dinamik, yaklaşan Daredevil dizisindeki potansiyel ekipleşmeler ve çatışmalar için zemin hazırlıyor.

Kaynak: Shiftdelete
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