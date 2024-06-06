Mersin'deki öğrenciler enkaz altındaki titreşimleri algılayan cihaz geliştirdi - Son Dakika
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Teknoloji

Mersin'deki öğrenciler enkaz altındaki titreşimleri algılayan cihaz geliştirdi

Mersin\'deki öğrenciler enkaz altındaki titreşimleri algılayan cihaz geliştirdi

Mersin'deki Toroslar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla enkaz altındaki titreşimleri algılayan taşınabilir bir cihaz geliştirdi. Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi İbrahim Eren Öztürk ve Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencisi Selin Alkan tarafından tasarlanan cihaz, afetler sonrası enkaz veya göçüklerde canlı varlıkların tespit edilmesine yardımcı oluyor. Cihaz, düşük maliyetli ve taşınabilir olmasıyla öne çıkıyor ve gençler, teknoloji yarışmalarından alacakları destekle ürünü daha da geliştirmeyi hedefliyor.

06.06.2024 12:19
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Mersin'deki Toroslar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri İbrahim Eren Öztürk ile Selin Alkan, arama kurtarma çalışmalarına destek için enkaz altındaki titreşimleri algılayan taşınabilir cihaz geliştirdi.

Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi Öztürk ve Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencisi Alkan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ortak proje yürütme kararı aldı.

Danışmanlığını öğretmen İsmail Hakkı Güven'in yaptığı proje kapsamında gençler, afetler nedeniyle oluşan enkaz veya göçüklerdeki canlı varlığını saptayabilen cihaz yapmak için kolları sıvadı.

Öztürk'ün elektronik donanımını, Alkan'ın da yazılımını tasarladığı 156 gram ağırlığında ve 65 milimetre uzunluğundaki cihaza "Ata Cepte Hayat" adı verildi.

Enkaz altındaki titreşimleri algılayıp sesle bildirim yapan cihaz, beton, çelik ve ahşap zeminde kullanılabiliyor.

Yaklaşık 5 bin liralık bütçeyle 6 ayda üretilen pilli cihaz, hem düşük maliyetli hem de elde taşınabilir olmasıyla öne çıkıyor.

Öğrenciler, teknoloji alanındaki yarışmalardan alacakları destekle ürünü geliştirmeyi istiyor.

"Geliştirince kazazedenin yerini nokta atışı bulma şansına sahip olacağız"

Proje danışmanı Güven, AA muhabirine, cihazın herkesin kullanabileceği kolaylıkta tasarlandığını söyledi.

Enkaz altındaki canlıların tam yerini tespit edebilmek için projeyi ilerleteceklerini belirten Güven, şöyle konuştu:

"Cihazı 1 sensörlü yaptık ama algoritmasını 4 sensörlü olabilecek şekilde tasarladık. Projeyi geliştirmeyi düşünüyoruz. Ürün 4 sensörlü olduğu takdirde kestirme yaparak kazazedenin yerini nokta atışı bulma şansına sahip olacağız."

Güven, öğrencilerinin arama kurtarma çalışmalarına destek olmayı amaçladığını, gençlerle gurur duyduğunu anlattı.

Enkaz dinleme cihazı alanında birçok proje yapıldığını dile getiren Güven, "Bu alandaki cihazların farklı fonksiyonları var ama fiyatları çok yüksek. Bizim geliştirdiğimiz cihaz ise hem ucuz hem de cepte rahatlıkla taşınabilir. Bütün arama kurtarma birimlerinin yanında taşıyabileceği bir ürün." diye konuştu.

"Hedefimiz hayat kurtarmak"

Öğrencilerden İbrahim Eren Öztürk, cihazın pratik olmasıyla rakiplerinden ayrıldığını ifade ederek, "Tasarladığımız cihaz tek şartel kaldırıldığında kolaylıkla çalışıyor. Herkesin rahatlıkla kullanabileceği, hayat kurtarabilecek bir proje." dedi.

Selin Alkan da çalışmayla bazı yarışmalara başvuru yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Cihazı insanlara yardımcı olabilmek için geliştirdik. En büyük hedefimiz hayat kurtarmak. Projeyi insanların daha çok yararlanabileceği şekilde geliştirmek istiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Mersin'deki öğrenciler enkaz altındaki titreşimleri algılayan cihaz geliştirdi - Son Dakika

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