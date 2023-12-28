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Meta Dolandırma Yöntemi Hakkında Uyarı! - Son Dakika
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Meta Dolandırma Yöntemi Hakkında Uyarı!

Dolandırıcılar, Meta kimliğine bürünerek kullanıcıları hesaplarını silme tehdidiyle kandırmaya çalışıyor. Sahte uyarı e-postalarıyla kullanıcılardan bilgilerini çalmaya çalışan dolandırıcılar, dikkatli olunması gereken bir tuzak kuruyor.

Meta Dolandırma Yöntemi Hakkında Uyarı!
28.12.2023 - 00:28,  Güncelleme: 00:46
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Günümüzde dijital ortamlardan birçok tuzak çeşidiyle karşılaşmak mümkün. Özellikle söz konusu sosyal medya hesapları olduğu zaman daha dikkatli davranmak gerekiyor. Bunun nedeni de Meta üzerinden hesap bilgileri çalmak için yapılan adımlar. İşte Meta dolandırma yöntemi hakkında detaylar!

Dolandırıcılar, Meta gibi karşınıza çıkıyor!

Normal bir zamanda e-posta hesabınızın spam klasörüne baktığınızda pek çok kimlik avında olan girişimler görürsünüz. Ancak her dolandırıcı bu şekilde yaklaşmaz. Özellikle son zamanlarda kimlik avında olan dolandırıcılar önemli bilgilerinizi almak için daha farklı yöntemler deniyor.

Bildirilene göre gitgide artan sorunlar sonucunda dolandırıcılar yeni bir yöntem deniyor. Bu yöntemde dolandırıcılar, Meta kimliğine bürünüyor. Bununla birlikte kullanıcıları hesaplarının "Telif haklarını ihlal ettiği" konusunda uyarıyor.

Meta'dan uyarı! Kuantum bilgisayar devrimi hayal mi?

Bu uyarından da tuhafı karara itiraz etmediğiniz takdirde Meta'nın hesabınızı 12 saat içerisinde sileceğini belirtiyorlar. Dikkatli kullanıcılar bu mesajın birer dolandırıcılık mesajı olduğunu anlıyor. Çünkü normal şartlar altında Meta, bir uyarı e-postası gönderdikten 12 saat sonra bir hesabı silemez.

Öte yandan daha dikkatli bakıldığında e-posta adresinin Meta'ya ait olmadığını anlamak mümkün. E-posta adresi, "contacthelpchannelcopyrights.com" şeklinde yer alıyor. Bu da bir Meta URL'si değil. Çoğu kişi ise bunu fark edemiyor.

Gönderilen e-posta sonrasında birçok kullanıcı herhangi bir inceleme yapmadan ve hesabı kaybetmemek için itiraz düğmesine tıklıyor. Bu durumda da sahte bir Meta İhlal Durumu Merkezi Portalı karşınıza çıkacak. İşlem için girdiğiniz sitede ise sizden bilgilerinizi istiyorlar. Bu nedenle e-postanızdaki spam gönderilere dikkat etmek gerekiyor.

Peki, siz bu Meta dolandırma yöntemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir olay başınıza geldi mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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