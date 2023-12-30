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Microsoft Copilot, App Store'da kullanıma sunuldu - Son Dakika
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Microsoft Copilot, App Store'da kullanıma sunuldu

Microsoft, geçtiğimiz aylarda tanıttığı Copilot platformu için çalışmalarını hızlandırdı ve Aralık ayının dördüncü haftasında Android için kullanıma sunduğu uygulamasını şimdi de App Store'da kullanıcıların hizmetine sundu. Microsoft Copilot, OpenAI tarafından geliştirilen en güncel yapay zeka dil modeli olan GPT-4 Turbo ve DALL-E 3 ile çalışıyor. Uygulama, kullanıcılara e-posta taslağı hazırlama, iş özgeçmişini güncelleme gibi birçok işlemi yapma imkanı sunuyor. Ayrıca görüntü oluşturma özelliği sayesinde kullanıcılar, DALL-E altyapısına erişerek yapay zeka destekli görüntü oluşturabiliyorlar.

Microsoft Copilot, App Store\'da kullanıma sunuldu
30.12.2023 - 18:28,
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Microsoft, geçtiğimiz aylarda tanıttı Copilot platformuyla ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Aralık ayının dördüncü haftasında Android için kullanıma sunulan Microsoft Copilot uygulaması, App Store'da yerini aldı. İşte detaylar..

Microsoft Copilot, App Store ile daha fazla kişiye ulaşacak

Microsoft, yeni platformu için OpenAI tarafından geliştirilen en güncel yapay zeka dil modeli olan GPT-4 Turbo ile çalıştıklarını açıkladı. Bununla birlikte şirket, görsel oluşturma için DALL-E 3'ü kullanacak. Standart GPT-4'ün veri girişi olarak yalnızca 50 sayfalık metne izin verirken, GPT-4 Turbo sayesinde  300 sayfaya kadar metin girişi yapabileceğinizi belirtelim.

Microsoft Copilot, App Store'da kullanıma sunuldu

Uygulama, Microsoft Copilot'a (eski adıyla Bing Chat) erişmenizi sağlayarak OpenAI'nin ChatGPT mobil uygulamasına benzer kullanım deneyimi sunuyor. Uygulamanın hem iOS hem de iPadOS için indirilebilir olduğunu belirtelim.

Kullanıcılar, Copilot uygulaması sayesinde e-posta taslağı hazırlamaktan iş özgeçmişini güncellemeye kadar her şeyi yapilecek. Copilot ile kullanıcı deneyimine önem verdiklerini açıklayan şirket, ChatGPT rakibi uygulama için daha fazla özellik ekleneceğinin altını çizdi.

Microsoft ve OpenAI için yolun sonu mu?

Görüntü oluşturma özelliği, kullanıcıların DALL-E altyapısına erişmesine ve yapay zeka destekli görüntü oluşturmasına olanak tanıyor. Yeni stiller ve fikirler oluşturmak, marka motifleri geliştirmek, özel arka planlar oluşturmak veya video storyboard'larını görselleştirmek için kullanılabilir.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Akıllı telefonlarınızda yapay zeka uygulamalarını kullanıyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Microsoft, Aralık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Microsoft Copilot, App Store'da kullanıma sunuldu - Son Dakika


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