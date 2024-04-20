Neden ChatGPT yerine Microsoft Copilot kullanmalısınız? - Son Dakika
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Teknoloji

Neden ChatGPT yerine Microsoft Copilot kullanmalısınız?

Neden ChatGPT yerine Microsoft Copilot kullanmalısınız?

OpenAI tarafından geliştirilen ve Microsoft'a ait Copilot, en popüler yapay zeka sohbet botları arasında yer alıyor. Copilot, GPT-4'ü ücretsiz sunuyor, ücretsiz şekilde internete erişebiliyor, popüler hizmetlere entegre edildi, Copilot ile DALL-E ücretsiz ve Windows 10 üzerinden kullanılabilir.

20.04.2024 01:09  Güncelleme: 01:12
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OpenAI tarafından geliştirilen ve Microsoft'a ait Copilot, en popüler yapay zeka sohbet botları arasında yer alıyor. Popülerlik açısından birbiriyle rekabet eden bu iki araç, bazı konularda avantaj farklılıklarına sahip. Peki neden ChatGPT yerine Microsoft Copilot kullanmalısınız? İşte bunun için 5 sebep…

Neden ChatGPT yerine Microsoft Copilot kullanmalısınız?

ChatGPT, Kasım 2022'de kullanıma sunularak yapay zeka dünyasında önemli bir kapıyı açtı. Microsoft Copilot ise Şubat 2023'te yayınlandı. Bu bağlamda OpenAI tarafından geliştirilen aracın daha da uzun bir süredir hayatımızda olduğunu söyleyebiliriz. O halde ChatGPT yerine Microsoft Copilot kullanmak için nedenlere geçelim.

Microsoft Copilot, GPT-4'ü ücretsiz sunuyor

ChatGPT'den ücretsiz yararlanan kullanıcılara daha eski GPT-3.5 yapay zeka modeli sunuluyor. Daha da gelişmiş GPT-4 modeline erişebilmek içinse aylık 20 dolar fiyata sahip ChatGPT Plus aboneliğine sahip olunması gerekiyor. Ancak Microsoft Copilot, bunu ücretsiz şekilde sunuyor. Eğer sadece ChatGPT'de yer alan bir özelliğe ihtiyacınız yoksa, Microsoft'un uygulamasını kullanabilirsiniz.

Neden ChatGPT yerine Microsoft Copilot kullanmalısınız?

Copilot, ücretsiz şekilde internete erişebiliyor

Sohbet botlarının internete erişebilmesi, güncel bilgiler verebilmesi açısından önemli bir özellik. Bu her iki araçta da var ancak ChatGPT'de kullanabilmek için ChatGPT Plus aboneliği gerekiyor. Bu özellik, Microsoft Copilot uygulamasında ücretsiz. Üstelik interneti çok daha iyi kullandığı da belirtiliyor.

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Copilot, popüler hizmetlere entegre edildi

ChatGPT yerine Microsoft Copilot kullanma nedenlerinden birisi de Copilot'un popüler uygulamalara entegre edilmiş olması. Öyle ki Microsoft Teams ve Microsoft 365 hizmetlerine destek sağlıyor. Bu da kullanıcı deneyimi açısından oldukça önemli.

Neden ChatGPT yerine Microsoft Copilot kullanmalısınız?

Copilot ile DALL-E ücretsiz

ChatGPT kullanıcılarının Plus aboneliği ile erişebildiği DALL-E, Microsoft Copilot ile ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Bilmeyenler için OpenAI tarafından geliştirilen DALL-E, metinden resim oluşturan bir yapay zeka aracı. Örneğin "uçan kedi", "yürüyen balık" veya "uçak süren hamsi" gibi absürt fotoğraflar oluşturabilirsiniz.

Copilot, Windows 10 üzerinden kullanılabilir

Microsoft, Copilot'u 2023'ün ortalarından beri Windows 10'a entegre etmek için çalışmalar yapıyor. Bu entegre, bilgisayarı yönetmeyi daha kolay hale getiriyor. Örneğin ses seviyesini artırma/ düşürme, bir uygulama başlatma veya herhangi bir konu hakkında bilgi alabilmek mümkün. ChatGPT ise şimdilik herhangi bir bilgisayar işletim sistemine entegre edilmiş değil. Bu da ChatGPT yerine Microsoft Copilot kullanmak için en önemli sebeplerden birisi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Microsoft Copilot mu yoksa ChatGPT mi kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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