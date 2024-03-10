Microsoft Copilot GPT Builder ile Yapay Zeka Modelleri Oluşturun

Teknoloji

Geçtiğimiz sene yapay zeka alanında önemli gelişmeler yaşandı. Bunlar arasında en çok konuşulanı, OpenAI'ın yapay destekli destekli botu ChatGPT'yi kullanıma sunması oldu. Tabii bu, yeni bir rekabet alanı da yarattı.

OpenAI'ın ardından Microsoft da bu alanda geride kalmamak için Microsoft Copilot'u piyasaya sürdü. OpenAI'ın GPT dil modeli ile desteklenen bu sohbet botu, yetenekleri ile dikkat çekmeyi başardı. Şimdi ise Microsoft, Copilot GPT Builder'ı kullanıma sundu. Peki bu ne işe yarıyor? İşte ayrıntılar…

Microsoft Copilot GPT Builder nedir?

Windows işletim sistemine de destek veren Microsoft Copilot, hemen her soruya veya talebe bir yanıt verebilecek yeteneğe sahip. Örneğin kendisinden bir şiir yazmasını isteyebilirsiniz. Bununla birlikte Antalya'da en iyi otelleri sorulabilir, bunun dışında bir resim de oluşturmasını talep edebilirsiniz.

Microsoft, Copilot hizmeti için geçtiğimiz aylarda Pro sürümünü tanıttı. Aylık 20 dolar karşılığında kullanılabilen bu sürüm ile yapay zeka aracının daha gelişmiş yeteneklerine erişim sağlayabiliyorsunuz. Firma, Pro versiyonu devreye aldıktan sonra yakın zamanda Copilot GPT Builder özelliğinin bu hizmete üye olanların kullanımına sunulacağını açıklamıştı. Şirket, bugün itibariyle sözünü tuttu gibi görünüyor.

Korkma titre ChatGPT! Microsoft Copilot artık şarkı yapabiliyor!

Microsoft Copilot Pro kullanıcıları için Copilot GPT Builder kullanıma sunuldu. Bu yenilik, kullanıcıların yazılım geliştirme bilgisi olmadan belirli amaçlar için kendi yapay zeka modellerini oluşturmasına olanak tanıyor. Örnek vermek gerekirse sadece şiir yazacak veya matematik problemi çözecek bir yapay zeka modeli oluşturabilmek mümkün.

Copilot GPT Builder ile özel bir yapay zeka modeli oluşturmak istiyorsanız, yapmanız gereken bir hayli basit. Öyle ki sadece oluşturacağınız modelin amacını detaylıca yazmanız gerekiyor. Örneğin matematik problemi çözecekse, bunu anlatmanız yeterli.

Copilot rakibi ChatGPT'de de yer alan bu özelliğin kademeli olarak kullanıma sunulduğu belirtiliyor. Buna göre birkaç gün içerisinde tüm kullanıcıların erişimine açılacağını söyleyebiliriz.

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