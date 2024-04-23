Microsoft, iOS için Microsoft Defender'ı kullanıma açtı - Son Dakika
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Teknoloji

Microsoft, iOS için Microsoft Defender'ı kullanıma açtı

Microsoft, iOS için Microsoft Defender\'ı kullanıma açtı

Microsoft, Android için erişime açtığı Microsoft Defender'ı artık iOS cihazlarda da kullanılabilir hale getirdi. Şirket, kullanıcıların gizliliğini korumak için kapsamlı özelliklere sahip olan Defender'ı daha fazla platforma ve bölgeye sunuyor. ABD ve İngiltere'deki kullanıcılar, Defender uygulamasını indirerek VPN destekli gizlilik özelliklerinden yararlanabilecek.

23.04.2024 09:09
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Microsoft, kendi uygulamalarını mobil platformlara getirmeye devam ediyor. Bir süre önce Android için erişime açılan Microsoft Defender, artık iOS cihazlarda da kullanılabilir olacak. Şirketten gelen açıklama sonrasında bazı bölgelerde resmi testlerin başladığı belirtildi.

iOS için Microsoft Defender açıldı

Microsoft, Microsoft Defender'a yönelik koruma özelliğinin genişletildiğini duyurdu. Kullanıcıların gizliliğini korumak için kapsamlı özelliklere sahip olan Defender artık hem daha fazla platforma hem de daha fazla bölgeye sunuluyor.

Microsoft, iOS için Microsoft Defender'ı kullanıma açtı

Microsoft ilk olarak geçtiğimiz yıl Android'de Defender uygulamasını kullanıma açmıştı. Microsoft 365 Bireysel ve Aile aboneliğine sahip olan kullanıcılar, Windows ve Android arasında tam koruma sağlayabiliyordu. Bu entegrasyon artık iOS cihazlar için de geçerli olacak.

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Gizlilik korumasının ayrıca ilk aşamada sadece ABD'de sunulduğunu hatırlatmak gerekiyor. Microsoft, iOS uygulamasına ek olarak, Birleşik Krallık'taki Android kullanıcıları için de Defender'ı etkinleştirildiğini ifade etti.

ABD ve İngiltere'deki iPhone kullanıcıları, Defender uygulamasını indirerek VPN destekli gizlilik özelliklerinden yararlanabilecek. Microsoft'un açıklamasına göre VPN desteği; kullanıcıların IP adreslerini ve konumlarını gizleme yeteneğine sahip. Bu sayede kişisel verileri toplamak isteyen web sitelerinden, uygulamalardan ve reklamverenlerden kaçınmak mümkün olacak.

Microsoft, iOS için Microsoft Defender'ı kullanıma açtı

Microsoft'un yakında Mac Defender kullanıcıları için de VPN desteği sunması bekleniyor. Ayrıca uygulamanın önümüzdeki aylarda uluslararası pazara açılacağını söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Microsoft, iOS için Microsoft Defender'ı kullanıma açtı - Son Dakika

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