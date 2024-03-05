Microsoft, Mart 2024 için sunulacak ilk Xbox Game Pass oyunlarını açıkladı. Aboneleri büyük bir sürpriz bekliyor gibi görünüyor. Bunların başında tüm DLC'lerin yer aldığı Control Ultimate Edition ve Warhammer 40,000: Boltgun yer alıyor.
Xbox Game Pass Mart 2024 oyunları neler?
Bu ay Game Pass'in en dikkat çeken yapımı Control Ultimate Edition olacak gibi duruyor. İlk olarak 2019 yılında çıkan yapım, aksiyon-macera türüne yeni bir soluk getirmesiyle biliniyor. Engine Software'in yeni aksiyon-macera oyunu Lightyear Frontier da ilk günden Game Pass'te olacak.
Aboneler Control'ü 13 Mart'tan ve Lightyear Frontier'ı ise 19 Mart'tan itibaren bulut, PC ve Xbox Series X/S üzerinden oynayabilecek. Sporseverleri de unutmayan Microsoft, MLB The Show 24'ü lansman günü Game Pass'e ekleyecek.
1323211233
Mart ayında kütüphanedeki yapımlara katılan diğer oyunlar arasında No More Heroes 3, PAW Patrol World, Warhammer 40,000: Boltgun ve dahası yer alıyor.
Warhammer 40,000: Boltgun (Bulut, Konsol ve PC) – 3 Mart
PAW Patrol World (Bulut, Konsol ve PC) – 7 Mart
SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (Bulut, Konsol ve PC) – 12 Mart
Control Ultimate Edition (Bulut, Konsol ve PC) – 13 Mart
No More Heroes 3 (Bulut, Konsol ve PC) – 14 Mart
Lightyear Frontier (Bulut, PC ve Konsol) – 19 Mart
MLB The Show 24 (Bulut ve Konsol) – 19 Mart
Yeni oyunlarla birlikte bazı yapımlar ise 15 Mart'ta Game Pass'ten ayrılacak. Abonelikten çıkarılacak oyunlar Hardspace: Shipbreaker, Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered ve Shredders olarak sıralandı.
Microsoft, 19 Mart'ta aylık kütüphanenin ikinci yarısını açıklayacağını ve daha fazla sürprizin Game Pass'e geleceğine dair söz verdi.
Son Dakika › Teknoloji › Microsoft, Mart 2024 için Xbox Game Pass oyunlarını açıkladı - Son Dakika
Tesla Cybertruck, Kaliforniya'nın ünlü Beverly Hills semtinde meydana gelen bir kaza sonucunda tekrar gündeme geldi. Kazada can kaybı olmaması sevinçle karşılanırken, aracın prestiji üzerindeki etkisi merak konusu. Kazayı yaşayan sürücünün arkadaşı olduğunu iddia eden bir kullanıcı, Elon Musk'tan destek istedi. Ancak kazanın araç sahibi tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Elon Musk'ın konuyla ilgili yapacağı açıklama merakla bekleniyor.
Amazon, Suudi Arabistan topraklarında bulut bilişim teknolojisi platformu Amazon Web Services (AWS) için 5.3 milyar dolarlık bir veri altyapısı kurmayı planlıyor. Bu yatırım, bölgeye dinamizm katmayı hedefliyor ve Amazon'un diğer ülkelerde de benzer projeler gerçekleştireceği konuşuluyor. Ayrıca, yatırımın eğitim ve iş olanaklarını artıracağı ve yeni nesil teknolojileri barındıran yapılar kurulacağı belirtiliyor.
ChatGPT, yapay zeka asistanı olarak kullanılan bir platforma yeni bir özellik ekliyor. Yapılan açıklamaya göre, ChatGPT artık yanıtlarını sesli şekilde de verebilecek. Bu özellik, özellikle görme sorunu yaşayan kullanıcılar için büyük bir çözüm sunarken, aynı zamanda öğrenmek istediğimiz dillerin telaffuzlarını da kolayca duymamızı sağlayacak. Sesli okuma özelliği, GPT-3.5 ve GPT-4 versiyonlarında kullanılabilecek ve 37 farklı dili kapsayacak. Bu yeni özelliğin, ChatGPT'yi bir adım daha öne taşıması bekleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır'da gençlerle bir araya gelerek TÜRKSAT 6A uydusunun bu sene uzaya gönderileceğini ve 5G teknolojisine geçiş sürecinin 2026 yılında tamamlanacağını açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, belirlenen 15 yeni Turcorn adayını açıkladı. İşte listedeki tüm isimler ve haberin detaylar...
Samsung, A55 ve A35 modelleri için dört yıl Android güncellemesi ve beş yıl güvenlik güncellemesi sunmayı planlıyor. Bu hamle, Samsung'un Android dünyasında çıtayı yükseltmesini sağlayacak ve diğer markaların da benzer bir destek sunma ihtimalini artıracak. Ayrıca, A55 ve A35'in özellikleri de sızdı ve kullanıcılar arasında büyük bir ilgi uyandırdı.
Samsung, orta seviye akıllı telefon ailesine Galaxy A55 ve A35 modellerini ekliyor. Modeller, 11 Mart'ta piyasaya sürülecek ve dört yıllık Android güncellemeleri ile beş yıllık güvenlik yamaları alacak. Galaxy A55, 50 MP birincil sensör ve üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacakken, Galaxy A35 OIS destekli 50 MP birincil kamera ve 5.000mAh batarya ile geliyor.
14 Mart'ta, dünyanın en önemli tarihi belgelerinden biri olan Oppenheimer'ın Manhattan Projesi Raporu açık artırmaya çıkıyor. Bu rapor, Japonya'ya atom bombalarının atılmasından sadece haftalar önce yazılmış ve Manhattan Projesi'nin iç yapısını gözler önüne seriyor. Rapor, 1945 yılında hazırlanmış ve J. Robert Oppenheimer ve diğer önemli bilim insanlarının imzalarını içermektedir. Açık artırma 14 Mart'ta gerçekleşecek ve RR Auctions'ın web sitesinden canlı olarak izlenebilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?