Microsoft, Windows 10 için abonelik sistemi üzerinde çalışıyor

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Microsoft, 14 Ekim 2025'te Windows 10 güncelleme desteğini sona erdirecek. Ancak işletim sistemini 11'e yükseltmek istemeyenler için de bir alternatif sundu. Buna göre Microsoft, bir tür abonelik sistemi üzerinde çalışıyor. Ancak açıklanan Windows 10 abonelik ücretleri cep yakıyor.

Cep yakan Windows 10 abonelik ücretleri belli oldu

Windows 7'de de gördüğümüz abonelik sistemi Windows 10 ile yeniden hayatımıza giriyor. Bildiğiniz gibi Microsoft, 14 Ekim 2025 yılına kadar Windows 10 güncelleme desteği verecek. Ancak bu tarihten sonra Windows 10 kullanan bilgisayarlar tehlikelere açık olacak.

Microsoft, özellikle işletmelerin bu durumda mağdur olmaması için bir abonelik sistemi açıkladı. Aslında bu sistem Aralık ayında ilk defa ortaya çıktı. Bugün ise kurumlar için Windows 10 abonelik ücretleri ortaya çıktı.

Son tüketiciler için de bir abonelik sistemi ortaya çıkacak gibi görünüyor. Ancak kurumlar için açıklanan ücretler oldukça yüksek. Buna göre Windows 10 kullanmaya devam etmek için ilk yıl 61 dolar ücret ödemeniz gerekiyor. İşin can sıkan tarafı ise bu ücretin ikinci yıl iki katı olan 122 dolara, üçüncü yıl ise 244 dolara çıkması.

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Böylece Windows 10 güncellemesi almaya devam etmek isteyen bir kurum üç yıl 427 dolar gibi yüksek bir maliyetle karşı karşıya kalıyor. Tabii ki aboneliğe katılmak zorunlu değil. Ancak bu abonelik Windows 10 için güncelleme almanızı sağlayacak.

Windows 10 için güncelleme desteğinin kesilmesi, işletim sisteminin saldırılara da açık olması anlamına geliyor. Microsoft, bu aboneliğe üye olanların ise güvenlik açıklarını kapatmaya devam edecek. Burada asıl sıkıntı ise kurumların Windows 11'e geçme zorluğu.

Bazı kurumlar daha eski ve basit programları kaldıran bilgisayarlarla Windows kullanıyor. Ancak Windows 11 kullanmak için belli donanımsal şartların yerine gelmesi gerekiyor. Özellikle eski bilgisayar kullanan kurumlar için Windows 11'e geçmek kolay olmayacak gibi görünüyor. Ancak Windows 10 kullanmaya devam etmek için de yüklü bir fatura ödemek gerekiyor.

Peki sizce bu yeni abonelik sistemi ücretleri yüksek mi? Bu abonelik sisteminin son kullanıcıya da gelme ihtimalini nasıl buluyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.