Microsoft, Xbox Game Pass\'e Resident Evil 2 Remake\'i ekliyor

Yeni yıl yaklaşırken Microsoft, Ocak ayının ilk yarısında Xbox Game Pass abonelik hizmetine katılacak yeni oyunları açıkladı. Kütüphaneye eklenecek sekiz oyun arasında, Capcom'un 25 Ocak 2019'da piyasaya sürdüğü, beğenilen Resident Evil 2 Remake'i de yer alıyor!
Resident Evil 2 Remake nasıl bir oyun?
Neredeyse 26 yaşında olan Resident Evil 2, 2019'daki yeniden yapımıyla korku türünü yeniden tanımlamıştı. Yeniden yapım, orijinal sabit kameralı PlayStation 1 korku oyununu, bir omuz üstü bakış açısına sahip sürükleyici bir üçüncü şahıs nişancı oyununa dönüştürerek yeni bir standart belirledi.
Orijinali bir klasik haline getiren temel unsurları korurken, yeniden yapımın etkisi yalnızca sonraki Resident Evil oyunlarında değil, aynı zamanda Alan Wake 2, Dead Space ve yakında çıkacak olan Alone in the Dark yeniden yapımı gibi diğer geliştiricilerin oyunlarında da yankılanıyor.
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İşte Xbox Game Pass'e eklenecek diğer oyunlar!
Xbox Game Pass aboneleri, Resident Evil 2'nin yanı sıra Ocak ayının ilk yarısında dikkat çekici başka oyunları da kütüphanesine ekleyebilecek. Destansı aksiyon RPG Assassin's Creed Valhalla öne çıkıyor ve Xbox'ın sahibi olduğu stüdyo Compulsion Games'in We Happy Few oyunu da kütüphaneye geri dönüyor. İşte Microsoft'un Xbox Game Pass kataloğuna eklemeyi planladığı oyunların kronolojik listesi:
Close to the Sun – 3 Ocak
Hell Let Loose – 4 Ocak
Assassin's Creed Valhalla – 9 Ocak
Figment – 9 Ocak
Super Mega Baseball 4 – 11 Ocak
We Happy Few – 11 Ocak
Resident Evil 2 – 16 Ocak
Those Who Remain – 16 Ocak
Xbox Game Pass, 2023 yılında kütüphanesine kaç TL'lik oyun ekledi?
Tabii her ay olduğu gibi birkaç oyun da kütüphaneden ayrılıyor:
Alışılageldiği üzere, Ocak ayı boyunca bazı oyunlar Xbox Game Pass'e veda edecek. 15 Ocak'ta kütüphaneden kaldırılacak oyunlar şöyle:
Garden Story
MotoGP 22
Persona 3 Taşınabilir
Persona 4 Altın
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