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Microsoft, Xbox Game Pass'e Resident Evil 2 Remake'i ekliyor - Son Dakika
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Microsoft, Xbox Game Pass'e Resident Evil 2 Remake'i ekliyor

Microsoft, yeni yılın ilk yarısında Xbox Game Pass abonelik hizmetine katılacak oyunları duyurdu. Capcom'un beğenilen oyunu Resident Evil 2 Remake de bu oyunlar arasında yer alacak. Yeniden yapım, orijinal oyunun korku türünü yeniden tanımlayarak yeni bir standart belirlemişti. Ayrıca, Xbox Game Pass'e Assassin's Creed Valhalla, We Happy Few gibi dikkat çekici oyunlar da eklenecek.

Microsoft, Xbox Game Pass\'e Resident Evil 2 Remake\'i ekliyor
04.01.2024 - 00:28,
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Yeni yıl yaklaşırken Microsoft, Ocak ayının ilk yarısında Xbox Game Pass abonelik hizmetine katılacak yeni oyunları açıkladı. Kütüphaneye eklenecek sekiz oyun arasında, Capcom'un 25 Ocak 2019'da piyasaya sürdüğü, beğenilen Resident Evil 2 Remake'i de yer alıyor!

Resident Evil 2 Remake nasıl bir oyun?

Neredeyse 26 yaşında olan Resident Evil 2, 2019'daki yeniden yapımıyla korku türünü yeniden tanımlamıştı. Yeniden yapım, orijinal sabit kameralı PlayStation 1 korku oyununu, bir omuz üstü bakış açısına sahip sürükleyici bir üçüncü şahıs nişancı oyununa dönüştürerek yeni bir standart belirledi.

Microsoft, Xbox Game Pass'e Resident Evil 2 Remake'i ekliyor

Orijinali bir klasik haline getiren temel unsurları korurken, yeniden yapımın etkisi yalnızca sonraki Resident Evil oyunlarında değil, aynı zamanda Alan Wake 2, Dead Space ve yakında çıkacak olan Alone in the Dark yeniden yapımı gibi diğer geliştiricilerin oyunlarında da yankılanıyor.

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İşte Xbox Game Pass'e eklenecek diğer oyunlar!

Xbox Game Pass aboneleri, Resident Evil 2'nin yanı sıra Ocak ayının ilk yarısında dikkat çekici başka oyunları da kütüphanesine ekleyebilecek. Destansı aksiyon RPG Assassin's Creed Valhalla öne çıkıyor ve Xbox'ın sahibi olduğu stüdyo Compulsion Games'in We Happy Few oyunu da kütüphaneye geri dönüyor. İşte Microsoft'un Xbox Game Pass kataloğuna eklemeyi planladığı oyunların kronolojik listesi:

Microsoft, Xbox Game Pass'e Resident Evil 2 Remake'i ekliyor

Close to the Sun – 3 Ocak

Hell Let Loose – 4 Ocak

Assassin's Creed Valhalla – 9 Ocak

Figment – 9 Ocak

Super Mega Baseball 4 – 11 Ocak

We Happy Few – 11 Ocak

Resident Evil 2 – 16 Ocak

Those Who Remain – 16 Ocak

Xbox Game Pass, 2023 yılında kütüphanesine kaç TL'lik oyun ekledi?

Tabii her ay olduğu gibi birkaç oyun da kütüphaneden ayrılıyor:

Alışılageldiği üzere, Ocak ayı boyunca bazı oyunlar Xbox Game Pass'e veda edecek. 15 Ocak'ta kütüphaneden kaldırılacak oyunlar şöyle:

Garden Story

MotoGP 22

Persona 3 Taşınabilir

Persona 4 Altın

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: Microsoft, Xbox Game Pass'e Resident Evil 2 Remake'i ekliyor - Son Dakika
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