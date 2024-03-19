MrBeast, Amazon Prime Video için yarışma programı çekecek

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Sosyal medya fenomenleri, daha fazla para kazanabilmek için çeşitli firmalar ile içerikleri üzerine anlaşmalar yapabiliyor. Daha önce bunun birçok örneğini gördük. Son olarak YouTube üzerinde en çok aboneye sahip kişilerden MrBeast, Amazon Prime Video için anlaşma yaptı. Peki bu anlaşma kapsamında ne olacak? İşte ayrıntılar…

MrBeast, Prime Video için yarışma programı çekecek!

Bilmeyenler için MrBeast veya gerçek ismiyle Jimmy Donaldson, ABD'li bir YouTuber. Kanalında büyük miktarda para ödülüne sahip tehlike dolu yarışmalar yayınlıyor ve yaklaşık 250 milyon aboneye sahip. MrBeast, yaptığı bağışlar ile de tanınıyor.

MrBeast, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden Amazon'un dijital akış platformu Prime Video'da yayınlanması üzerine için bir yarışma programı çekeceğini açıkladı. Bunun tarihin en büyük programı olduğunu söyleyen ünlü YouTuber, 1000'den fazla yarışmacı olacağını ve kazanan kişiye 5 milyon dolar ödül verileceğini söyledi.

MrBeast, 250 bin dolarlık çekilişin kazananlarını açıkladı: Biri de Türk!

MrBeast, içerik üreticileri ile ilgili videolar yayınlayan Colin and Samir kanalına verdiği röportajda "Bu, tarihteki en büyük yarışma programı olacak, herhangi bir yarışma programı şimdiye kadarki en fazla yarışmacıya sahip olacağı ve tarihteki en büyük nakit ödülü olacak. Normal videolarımız gibi ama sadece 20 kat daha iyi […] Daha büyük bir bütçem var. Para bir kısıtlama değil." ifadelerine yer verdi.

Aslına bakacak olursak MrBeast ve Amazon arasındaki bu anlaşma pek de sürpriz olmadı. Zira geçtiğimiz aylarda çıkan bir haberde MrBeast'in videolarını yayınlamak üzere bir dijital akış platformu ile anlaşmaya çalıştığı söyleniyordu.

MrBeast'in hazırladığı videoların Prime Video gibi bir dijital akış platformunda yayınlanacak olması da pek şaşırtıcı değil. Zira ünlü isim, televizyon programları ile yarışacak seviyede kaliteli içerikler hazırlıyor. Her videosu için ciddi bir bütçe ayırıyor.

MrBeast, Squid Game programı düzenlemişti

Netflix'in en popüler dizilerinden Squid Game'i bilmeyen yoktur. Eylül 2021'de yayınlanan yapım, 456 yarışmacının 4,56 milyon dolarlık bir ödül için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Kısa süre içerisinde viral olan dizi, MrBeast'in de dikkatini çekmiş ve kendisi de YouTube'da benzer bir içerik yayınlamıştı. Bu video için de 456 kişi katıldı ve 456 bin dolar ödül konulmuştu. Ünlü YouTuber, Squid Game benzeri bu yarışma programı ile ününe ün kattı.

MrBeast'in Amazon Prime Video için çekeceği yarışma programından beklentiler büyük. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.