MrBeast, Amazon Prime Video için yarışma programı çekecek

Sosyal medya fenomenleri, daha fazla para kazanabilmek için çeşitli firmalar ile içerikleri üzerine anlaşmalar yapabiliyor. Daha önce bunun birçok örneğini gördük. Son olarak YouTube üzerinde en çok aboneye sahip kişilerden MrBeast, Amazon Prime Video için anlaşma yaptı. Peki bu anlaşma kapsamında ne olacak? İşte ayrıntılar…
MrBeast, Prime Video için yarışma programı çekecek!
Bilmeyenler için MrBeast veya gerçek ismiyle Jimmy Donaldson, ABD'li bir YouTuber. Kanalında büyük miktarda para ödülüne sahip tehlike dolu yarışmalar yayınlıyor ve yaklaşık 250 milyon aboneye sahip. MrBeast, yaptığı bağışlar ile de tanınıyor.
MrBeast, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden Amazon'un dijital akış platformu Prime Video'da yayınlanması üzerine için bir yarışma programı çekeceğini açıkladı. Bunun tarihin en büyük programı olduğunu söyleyen ünlü YouTuber, 1000'den fazla yarışmacı olacağını ve kazanan kişiye 5 milyon dolar ödül verileceğini söyledi.
MrBeast, 250 bin dolarlık çekilişin kazananlarını açıkladı: Biri de Türk!
MrBeast, içerik üreticileri ile ilgili videolar yayınlayan Colin and Samir kanalına verdiği röportajda "Bu, tarihteki en büyük yarışma programı olacak, herhangi bir yarışma programı şimdiye kadarki en fazla yarışmacıya sahip olacağı ve tarihteki en büyük nakit ödülü olacak. Normal videolarımız gibi ama sadece 20 kat daha iyi […] Daha büyük bir bütçem var. Para bir kısıtlama değil." ifadelerine yer verdi.
Aslına bakacak olursak MrBeast ve Amazon arasındaki bu anlaşma pek de sürpriz olmadı. Zira geçtiğimiz aylarda çıkan bir haberde MrBeast'in videolarını yayınlamak üzere bir dijital akış platformu ile anlaşmaya çalıştığı söyleniyordu.
MrBeast'in hazırladığı videoların Prime Video gibi bir dijital akış platformunda yayınlanacak olması da pek şaşırtıcı değil. Zira ünlü isim, televizyon programları ile yarışacak seviyede kaliteli içerikler hazırlıyor. Her videosu için ciddi bir bütçe ayırıyor.
MrBeast, Squid Game programı düzenlemişti
Netflix'in en popüler dizilerinden Squid Game'i bilmeyen yoktur. Eylül 2021'de yayınlanan yapım, 456 yarışmacının 4,56 milyon dolarlık bir ödül için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Kısa süre içerisinde viral olan dizi, MrBeast'in de dikkatini çekmiş ve kendisi de YouTube'da benzer bir içerik yayınlamıştı. Bu video için de 456 kişi katıldı ve 456 bin dolar ödül konulmuştu. Ünlü YouTuber, Squid Game benzeri bu yarışma programı ile ününe ün kattı.
MrBeast'in Amazon Prime Video için çekeceği yarışma programından beklentiler büyük. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › MrBeast, Amazon Prime Video için yarışma programı çekecek - Son Dakika
ABD'li çip devi Nvidia, bazı işlemleri önceki çiplerden 30 kat hızlı yaptığı söylenen yeni yapay zeka çipini tanıttı. B200 'Blackwell' çipi şirketin yıllık yazılım konferansında, CEO Jensen Huang tarafından tanıtıldı. Nvidia, Amazon, Google, Microsoft ve OpenAI gibi büyük müşterilerinin bu yeni çipi kullanmasını beklediğini açıkladı. Ayrıca, toplantıda yeni yazılım araçları ve otomobillerde kullanılacak chatbot çipleri de tanıtıldı.
Türkiye'de e-ticaretin hızla büyüdüğüne dair veriler, son yıllarda dikkat çekici bir artışı gösteriyor. Pandemi döneminde e-ticaretin ivme kazanması, bu alandaki potansiyelin ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Türkiye'de e-ticaretin geçmişe yönelik bir analizi ve gelecekteki potansiyelini SDN Kurucusu Hakkı Alkan, Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün ve Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli ile konuştu.
Çinli teknoloji şirketi vivo, Pad 3 Pro tableti ile birlikte TWS 4 Bluetooth kulaklık modelini tanıttı. vivo TWS 4, Hi-Fi desteği, aktif gürültü engelleme özelliği ve uzun kullanım süresi ile dikkat çekiyor. Qualcomm S3 ses platformu ile desteklenen kulaklıkların fiyatı ve ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz belirsiz.
Rockstar Games tarafından geliştirilen Grand Theft Auto serisinin son çıkacak oyunu GTA 6, en çok merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. Oyunun tanıtım fragmanı yayınlandı ve oyuncuların beklentisi giderek artıyor. Son sızıntıya göre, GTA 6'nın dosya boyutunun en az 228,5 GB olacağı iddia ediliyor. Ancak bu boyutun zamanla artabileceği düşünülüyor.
vivo, ürün yelpazesini genişletmek için yoğun mesai harcayarak merakla beklenen Pad 3 Pro tablet modelini tanıttı. 13 inç boyutunda 3.1K çözünürlüğe sahip ekran, MediaTek Dimensity 9300 işlemci, 16 GB RAM, 512 GB depolama alanı, 11.500 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan cihaz, dikkat çekiyor. Ancak fiyatı ve ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.
Apple, en yeni ve güçlü işlemcisi M3 ile MacBook Air'ı güncelledi. 13 inç MacBook Air M3 inceleme videosu yayında!
Infinix, Note 40 serisi akıllı telefonlarının küresel lansmanını gerçekleştirdi. Seride dört farklı model bulunuyor ve her biri farklı özellikler sunuyor. En üst model olan Note 40 Pro+ 5G, yüksek performansı ve 120Hz yenileme hızına sahip kavisli AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. Diğer modeller ise daha düşük özelliklere sahip olmasına rağmen yine de kullanıcılara iyi bir deneyim sunuyor. Tüm Note 40 modelleri, 2 işletim sistemi güncellemesi ve 3 yıllık güvenlik paketiyle birlikte geliyor. Ayrıca Infinix, özel bir sürüm olan Racing Edition'ı da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Apple'ın en son iPhone yazılımı olan iOS 17.4, kullanıcılara göre bazı ciddi sorunlara neden oluyor. iPhone sahipleri, bu güncellemeden sonra barometre sensörü verilerine erişimde sorunlar yaşadıklarını bildiriyorlar. Bu durum, hava basıncı ve yükseklik ölçümüne dayalı uygulamaları olumsuz etkiliyor. iOS 17.4 yükledikten sonra, bazı kullanıcılar barometre sensörü verilerine ulaşamıyorlar. Bu sorun, hava basıncı ve yükseklik ölçümü gibi verilere bağımlı olan uygulamalarda ciddi problemlere yol açıyor. Paragliding gibi hobi uygulamaları ve profesyonel ihtiyaçlar için hava basıncı verilerine güvenen kişiler, güncellemeyi yüklememeleri konusunda uyarılıyor. Uygulama geliştiricileri, Apple'a sorunu bildirdi. Kısa sürede bir düzeltme yayınlanması bekleniyor. Ancak, sorun çözülene kadar barometre uygulamalarına ihtiyaç duyan kullanıcıların iOS 17.4 güncellemesini yüklememeleri öneriliyor. Raporlara göre, bu sorun yalnızca iPhone'un iç barometresini etkiliyor. Bluetooth üzerinden bağlanan harici barometrelerde herhangi bir sorun olmadığı ve hava basıncı ve yükseklik verilerinin doğru bir şekilde gösterildiği bildiriliyor. Bu durum, Apple'ın iOS güncellemelerinin beklenmedik etkileri konusunda dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle profesyonel ya da hobi amaçlı olarak belirli verilere güvenen kullanıcıların, güncellemeleri yüklerken daha temkinli olmaları gerekebilir. Apple'ın bu sorunu ne kadar hızlı çözeceği ve kullanıcıların güvenini nasıl yeniden kazanacağı merak konusu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Sony'nin, satışların düşmesi ve rekabetin kızışması nedeniyle PSVR2 sanal gerçeklik gözlüğünün üretimini durdurduğu bildirildi. Bloomberg'in yeni raporuna göre Sony, üretimi yeniden artırmadan önce PSVR2 stoklarını bitirmeyi hedefliyor. PlayStation VR2, 2023 yılının başlarında 22 bin TL'lik bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Ancak satışlar, Meta Quest gibi ek donanım gerektirmeyen VR gözlüklerin gerisinde kaldı. Sony şimdi üretimi durdurarak beklentileri karşılamayan gözlüğün stoklarının azalmasını bekliyor.
Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 Pro, sızıntılara göre Xbox Series X'i ve PS5'i geride bıraktı. PS5 Pro'nun tanıtımı, güç, hız ve teknoloji bakımından mevcut oyun konsollarını aşan özellikleriyle oyun dünyasında yeni bir dönemi başlatacak. PS5 Pro, 33,5 teraflopluk inanılmaz bir işlemci gücüyle geliyor. Bu, standart PS5'in 10,3 teraflopluk gücünü ve Xbox Series X'in 12 teraflopluk performansını üçe katlıyor. Ayrıca, PS5 Pro raytracing performansında büyük bir sıçrama yapıyor ve ışık ve gölge efektlerini iki ila dört kat daha hızlı işleyebiliyor. PlayStation Spectral Super Resolution teknolojisi sayesinde 8K içerikleri destekleyen PS5 Pro, oyun grafiklerinde devrim yaratacak bir görüntü kalitesine ulaşıyor. PS5 Pro'nun çıkarılabilir bir disk sürücüsü ve 1 TB depolama alanı da bulunuyor. PlayStation 5 Pro'nun 2024 yılının sonbaharında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve mevcut ve gelecek nesil oyunların kapasitelerini maksimuma çıkaracak. PS5 Pro'nun piyasaya sürülmesi, oyun konsolları arasındaki rekabeti yeni bir boyuta taşıyacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?