MYTH AI, VivaTech 2025\'te Ödül Aldı

Blockchain tabanlı tasarım teknolojisi sunan Türk şirketi MYTH AI, VivaTech 2025'te teknoloji sunumları yarışmasında "en iyi sunum" ödülünü aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 9'uncusu düzenlenen, Avrupa'nın en büyük teknoloji ve startup etkinliklerinden biri kabul edilen VivaTech 2025, son gün programlarıyla devam ediyor.

Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi bünyesinde kurulan Türkiye pavyonunda yer alan MYTH AI'ın kurucusu Özgecan Üstgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin blockchain tabanlı tasarım teknolojisi sunduğunu belirtti.

Tekstil, moda, kıyafet, ayakkabı ve çanta gibi sektörlerde tasarım teknolojisi sunduklarını anlatan Üstgül, şöyle konuştu:

"Yüklediğiniz bir görselden veya sadece yazarak, saniyeler içerisinde tasarımlar yapabiliyorsunuz. Üstelik yüklediğiniz ve yaptığınız tasarımlar sadece size özgün oluyor. Buna bir sahiplik sertifikası veriyoruz. MYTH AI, yüzde 70 oranında bir daha benzerini üretmiyor. Yani diğer yapay zekalardan farklı olarak özgün, kullanılabilir, ticarileştirilebilir bir tasarıma saniyeler içerisinde ulaşabiliyorsunuz."

Şu anda 100'den fazla müşterileri olduğuna değinen Üstgül, " Hindistan'dan Brezilya'ya kadar çok geniş bir müşteri ağımız var. Şu an burada VivaTech'de L'Oreal gibi müşterilerle demo yapma fırsatı bulduk." dedi.

Üstgül, MYTH AI'ın üyelik modeliyle ticaret yapılan bir teknoloji olduğuna işaret ederek, "Yani aslında günümüzdeki Netflix gibi, üyelik modeliyle çalışan diğer teknolojiler gibi aylık 89 dolardan başlayan fiyatlarımız var. Oldukça ulaşılabilir. Üstelik hiç kimsenin tasarım yapma bilgisine de ihtiyacı yok. Kullanıcılar, bir görüntü yükleyerek istediği tasarıma sahip olabilir." diye konuştu.

MYTH AI olarak VivaTech'te 80 ülke arasında yaklaşık 140'a yakın başvurudan ilk 9'a kaldıklarını belirten Üstgül, "Sonrasında gerçekleşen teknoloji sunumları yarışmasında Türkiye'yi tek temsil eden şirket olarak 'en iyi sunum' ödülünü aldık. Gururluyuz ve mutluyuz." ifadelerini kullandı.