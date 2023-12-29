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NASA 2024 Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika
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NASA 2024 Hedeflerini Açıkladı

2023 yılında NASA, Bennu Asteroiti'nden parçalar alıp Dünya'ya indirdi ve Psyche asteroitini keşfetmek için yola çıktı. Hubble ve James Webb Uzay Teleskopları kozmik cisimlerin sırlarını açığa çıkardı. 2024 yılında ise NASA Ay'a ayak basacak, Artemis II ve III görevlerini gerçekleştirecek, Ay su buzunu keşfedecek ve Europa'yı keşfetmek için misyon başlatacak.

NASA 2024 Hedeflerini Açıkladı
29.12.2023 - 08:28,
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Hiç şüphesiz 2023 yılı NASA için yoğun bir yıl oldu. Bennu Asteroiti'nden parçalar alıp Dünya'ya indirmeyi başardı. Başarılı görevin ardından uzay aracı metalik asteroit olan Psyche'yi keşfetmek için yola çıktı. Hubble ve James Webb Uzay Teleskopları ise kozmik cisimlerin sır perdesini araladı. Gökyüzündeki görsel şölenleri tüm dünya ile paylaştı. 2024 daha fazla keşfe imza atacak. İşte detaylar…

NASA 2024 yılına dair hedeflerini anlattığı bir video yayınladı!

2023 yılı uzay dünyası için önemli bir yıl oldu. Uzay çalışmaları hız kesmeden ilerledi. Bununla birlikte özel uzay şirketleri de önem kazandı. NASA, 2024 yılında gerçekleştirmek istediği hedeflerine dair sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı.

NASA 2024 Hedeflerini Açıkladı

NASA, uzun bir aradan sonra Ay yüzeyine ayak basacak. Hiç şüphesiz 2024 yılının en çok beklenen görevi 4 astronotun Ay'ın yüzeyine 80 mil kadar yaklaşması olacak. Bu görev Ay'ın yakınına gönderilmesini sağlayacak olan Artemis II uçuşu olacak. Artemis III uçuşunda ise astronotlar ay yüzeyine inecek. Bunun için uzay ajansı özel uzay şirketi SpaceX ile işbirliği yapacak. SpaceX bu görev için Starship Roketi'ni geliştiriyor. Yakın zamanda 2 test gerçekleştirdi. Ancak Starship henüz yörüngeye ulaşamadı.

NASA'nın Asteroit Avlama Teleskobu, yolun sonuna geldi!

NASA Artemis Misyonu'nu 2024 yılının kasım ayında gerçekleştirmeyi planlıyor. Uzay ajansı bu görevle birlikte yeni Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketini test edecek. Bu görevde astronotlar, Orion uzay aracıyla mürettebatsız Artemis I misyonuyla aynı yolu izleyecek.

NASA, Ay'ın yanında kalarak 2024 yılında ay yüzeyine VIPER'i (Kutup Keşif Gezgini'ni Araştıran Uçucu Maddeler) gönderecek. Yaklaşık bir golf arabası büyüklüğündeki gezici, mürettebat için hayati bir kaynak olan ay su buzu için ayın Güney Kutbu'nu keşfedecek.

Aynı zamanda ay buzunu, ay yüzeyinden daha uzak gezegenlere giden roketlerin yakıtına da dönüştürülebilecek. VIPER misyonunun bu yıl başlaması gerekiyordu. Ancak NASA, uzay aracının iniş sistemi üzerinde daha fazla test yapmak için görevi erteledi.

Uzay ajansı, dünya dışı yaşamı keşfetmek için çalışmalar başlatacak. Bunun için Jüpiter'in en büyük uydularından biri olan Europa'yı keşfedecek. NASA 2024 yılında Europa Clipper Misyonu'nu başlatmayı planlıyor.

Gelecek yıl boyunca, James Webb Uzay Teleskobu, çığır açan derin uzay araştırmalarına devam edecek. Yeni ekipler, Dünya'nın yaklaşık 250 mil üzerindeki mikro yerçekimi koşullarında bilimsel çalışmalara devam etmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gelecek.

Kaynak: Shiftdelete
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