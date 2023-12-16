 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
NASA'nın OSIRIS-REx Misyonu ile Bennu Asteroiti'nden Gelen Paket Bilim İnsanlarını Şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi

NASA'nın OSIRIS-REx Misyonu ile Bennu Asteroiti'nden Gelen Paket Bilim İnsanlarını Şaşırttı

NASA'nın OSIRIS-REx misyonuyla Bennu Asteroiti'nden getirilen paket, bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Bennu'dan alınan örneklerin analizi, nadir görülen bileşimlerin bulunduğunu ortaya çıkardı. Ancak kutunun içindeki malzemeye hala erişilemedi. NASA, özel bir tornavida tasarlayarak kutuyu tamamen açmayı hedefliyor.

NASA\'nın OSIRIS-REx Misyonu ile Bennu Asteroiti\'nden Gelen Paket Bilim İnsanlarını Şaşırttı
16.12.2023 - 09:13,
Abone Ol

NASA OSIRIS-REx misyonu ile Bennu Asteroiti'ne uzay aracı gönderdi. Uzay aracı başarılı bir operasyonla Bennu Asteroiti'nden parçalar topladı. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde bu kargo paketini mavi gezegene ulaştırdı. Ardından uzay aracı yeni görevi için yoluna devam etti. Bilim dünyası Bennu Asteroiti'nden gelen örnekleri incelemek için sabırsızlıkla bekliyor. İşte detaylar…

OSIRIS-REx misyonuyla Bennu Asteroiti'nden gelen paket, bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor!

NASA bu yılın başında başarılı bir operasyonla Bennu Asteroiti'nden gelen paketi gezegenimize getirdi. Ardından sıra daha zorlu bir göreve geldi. Gelen kargoyu açmak sanıldığı kadar kolay değildi. Nihayet bilim insanları bu paketi analiz etmeye başladı. Bennu asteroit örneklerinin ilk analizi bazı ilginç sonuçları ortaya çıkardı. Bennu'da bol miktarda karbon ve su bulunduğunu zaten tespit etmiştik. Ancak örneklerin yeni analizi bilim adamlarının kafalarını karıştırmaya yetti.

NASA'nın OSIRIS-REx Misyonu ile Bennu Asteroiti'nden Gelen Paket Bilim İnsanlarını Şaşırttı

Bennu'dan alınan yeni örnekler üzerinde çalışan bilim insanları, Bennu'dan alınan parçaların içinde bulunan magnezyum, sodyum ve fosfat miktarı karşısında şaşırdılar. Bu, göktaşlarında nadiren görülen bir bileşimdir. Ayrıca, OSIRIS-REx'in numune geri dönüş kutusunun içinde yer alan malzemenin kalbine hala erişim sağlayamadılar.

Kaslı birileri yok mu? NASA, Bennu'dan gelen kutuyu hala açamadı!

NASA şu anda bilim adamlarının kutunun o kısmını kapalı tutan vidaların sonuncusunu da açmak için harekete geçti. Birkaç yıl önce toplanan Bennu örneklerinin tüm genişliğine erişim sağlayacak özel bir tornavida tasarlıyor. Bilim insanları şimdiye kadar kutunu üzerinde kalan parçaları analiz ediyor. Hatta Bennu'da toplanan en büyük kaya kutunun dışında bulunuyor. Dolayısıyla bilim insanları 3.5 cm uzunluğundaki kayayı inceleyebildiler.

Aslında bu özel kaya, emildiğinde aslında uzay aracının toplama mekanizmasını bozdu. Bu büyük kaya parçasının neredeyse siyaha yakın koyu bir rengi var. Ayrıca mavimsi bir parlaklığa sahip. Bilim adamları, bunun asteroitin yüzeyinde bulunan kayalara çok benzediğini söylüyor.

Uzay aracı tarafından yakalanan diğer parçaların rengi daha açık. Bu durum onları analiz etmeye çalışan bilim insanlarının akıllarını biraz karıştırdı. Şimdiye kadar gökbilimciler ve küratörlerin 1000'den fazla Bennu örneğini kataloglamayı başardı. Ayrıca araştırmacılar sadece en az yarım milimetre boyutunda olanları değerlendiriyor. Yine Bennu Asteroiti'nin gizemi halen daha çözüme kavuşmadı. Araştırmalar devam ediyor.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

NASA, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji NASA'nın OSIRIS-REx Misyonu ile Bennu Asteroiti'nden Gelen Paket Bilim İnsanlarını Şaşırttı - Son Dakika


08:35
81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı 81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı
08:26
Fenomen Danla Bilic, süper mini elbisesiyle yatakta poz verdi Fenomen Danla Bilic, süper mini elbisesiyle yatakta poz verdi
08:23
Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm
07:59
Oyuncu Seda Tosun ve Taner Ataş boşandı Oyuncu Seda Tosun ve Taner Ataş boşandı
00:44
TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı
23:31
Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü
22:33
Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu
21:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak

Son Dakika
08:35 81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı
08:26 Fenomen Danla Bilic, süper mini elbisesiyle yatakta poz verdi
08:23 Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm
07:59 Oyuncu Seda Tosun ve Taner Ataş boşandı
00:44 TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı
23:31 Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü
22:33 Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu
21:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi öldürdü
21:44 Boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 09:25:05. #1.13#
SON DAKİKA: NASA'nın OSIRIS-REx Misyonu ile Bennu Asteroiti'nden Gelen Paket Bilim İnsanlarını Şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement