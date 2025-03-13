NASA-SpaceX Misyonu Ertelendi - Son Dakika
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NASA-SpaceX Misyonu Ertelendi

NASA-SpaceX Misyonu Ertelendi

ISS'te mahsur kalan iki astronotu geri getirecek fırlatma, teknik aksaklık nedeniyle ertelendi.

13.03.2025 05:51
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaklaşık 9 aydır mahsur kalan iki astronotu Dünya'ya döndürecek NASA-SpaceX misyonu, fırlatmaya kısa süre kala ertelendi.

Florida'da Cape Canaveral uzay istasyonundan fırlatılması planlanan Falcon 9 uzay aracının fırlatılması, teknik bir aksaklık nedeniyle yapılamadı. Aracın Perşembe günü fırlatılması ihtimali var.

Falcon 9, dört yeni astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak ve burada mahsur kalan Sunita Williams ve Butch Wilmore'un dönmesini sağlayacak.

İki astronot geçen yıl Haziran ayında uzaya fırlatılan araçla istasyondaki görevlerine başlamıştı.

5 Haziran 2024'te Dünya'yı terk eden iki astronot, sekiz günlük bir misyon için istasyonda bulunacaktı. Ancak Boeing'in uzay aracıyla planlanan dönüşleri, güvenlik riski nedeniyle iptal edilmişti.

SpaceX, Falcon 9 aracının fırlatılmasındaki gecikmenin, tutucu kolların birisinde yaşanan bir hidrolik sorunuyla ilişkili olduğunu açıkladı. Mühendisler sorunun çözümü üzerinde çalışıyor, ancak SpaceX bunun Perşembe gününe yetişmesiyle ilgili kesin bir açıklama yapmadı.

SpaceX aracının ISS'e varmasından birkaç gün sonra astronotların dönüşe geçebileceği tahmin ediliyor.

58 yaşındaki Williams ve 61 yaşındaki Wilmore, Eylül ayında ISS'ten yaptıkları basın toplantısında, "beklenmeyene hazır olmak üzere eğitildiklerini" söylemiş ve istasyonda çalışmalarına devam ettiklerini kaydetmişti.

Williams, "Burası benim mutlu olduğum yer" diyerek istasyonda yaptıklarını anlatmış, ancak ailesini ve iki köpeğini özlediğini de eklemişti.

Uzayda olmanın kendisini Dünya üzerine daha çok düşünmeye sevk ettiğini söyleyen Williams, "Sizi daha farklı düşünmeye yöneltiyor. Bu, sahip olduğumuz tek gezegen ve ona iyi bakmalıyız" demişti.

Wilmore da eğitimlerinin yüzde 90'ının, bu tip durumlara hazırlanmaya odaklandığını dile getirmişti.

Bu, donanma helikopteri pilotu Williams'ın ISS'teki üçüncü görevi. Wilmore ise daha önce iki kez uzaya gitmiş bir pilot.

Williams ve Wilmore uzayda planlanandan uzun kalacak olsa da geçmişte yeryüzünden uzakta daha uzun vakit geçirenler oldu.

Rus Valeri Polyakov, 1990'ların ortasında Mir Uzay İstasyonu'nda 437 gün kaldı.

Frank Rubio ISS'te 371 gün kalarak uzayda en uzun süre kalan Amerikalı oldu.

Halen ISS'te olan Rus Oleg Kononenko kariyeri boyunca uzayda 1.000 günden fazla kalan ilk kişi.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Spacex, Dünya, NASA, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji NASA-SpaceX Misyonu Ertelendi - Son Dakika

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