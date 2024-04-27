Netflix Mayıs 2024 Takviminde Yer Alacak Yeni Yapımlar Belli Oldu

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Birçok ülkede faaliyet gösteren Netflix, her ay birçok yeni dizi ve filmi sinemaseverler ile buluşturuyor. Şirket, mayıs ayında da bunu sürdürecek. Peki kataloğa eklenecek yeni yapımlar neler? İşte Netflix Mayıs 2024 takvimi…

Netflix Mayıs 2024 takvimi

Netflix Türkiye tarafından paylaşılan listeye baktığımızda 2 Mayıs'ta A Man in Full adlı mini dizinin yayınlanacağını görüyoruz. 3 Mayıs ve 9 Mayıs'ta ise sırasıyla Ölümlü Dünya 2 filmi ve Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi kütüphaneye eklenecek.

9 Mayıs'ta Kimler Geldi Kimler Geçti bir yana Gelinin Annesi filmi ve Bodkin dizisi de yayınlanacak. 16 Mayıs'ta Bridgerton: 3. Sezon 1. Kısım, 17 Mayıs'ta The 8 Show: 1. sezon, 20 Mayıs'ta Downton Abbey: A New Era ve 23 Mayıs'ta Sen Büyümeye Bak kütüphaneye eklenecek. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Netflix'e yeni eklenecek animeler belli oldu!

Mayıs 2024 itibariyle Netflix kütüphanesine eklenecek içerikler şu şekilde sıralandı;