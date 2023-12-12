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Nokia, televizyon sektörüne giriyor

Finlandiyalı teknoloji şirketi Nokia, akıllı telefon satışlarında istediği sonuca ulaşamayınca televizyon sektörüne adım atıyor. Yeni Nokia televizyonları 24-43 inç arasında boyut seçenekleri sunacak.

Nokia, televizyon sektörüne giriyor
12.12.2023 - 23:13,
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Finlandiyalı teknoloji şirketi Nokia, artık eski popülerliğe sahip değil. Bununla birlikte şirketin yeni bir sektör için adım attığı ortaya çıktı. Haberlere göre akıllı telefon satışlarında istediği sonuca ulaşamayan Nokia, televizyon sektörüne giriyor. İşte detaylar!

Nokia akıllı TV'ler boyut seçenekleri ile gelecek!

Bir zamanların en popüler cep telefonu üreticilerinden biri olan Nokia, uzun zamandır eski popülerliğine sahip değil. Eski günlerine geri dönmek için adımlar atmaya çalışan şirketin akıllı telefon satışları da artık başka bir şirket tarafından yürütülmekte.

Tüm bunların yanı sıra Nokia, şaşırtan bir haberle gündeme geldi. Haberlere göre Nokia, eski başarısını yakalamak için televizyon sektörüne giriyor. Aslında Nokia'nın televizyon sektörüne adım atacağına dair haberler yıllar öncesinde de çıktı. Ancak son bilgilerle birlikte işler ciddi bir hal almaya başlıyor.

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Geçtiğimiz aylarda yeni çıkacak Nokia markalı beş akıllı TV tespit edildi. Bugün ise resmi bir hal aldı. Nokia'nın televizyonlar için birden fazla lisans sahibi var. Ortaya çıkan bu ürünler ise Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da faaliyetler gösteren StreamView GmbH'ye ait.

Bu şirketin en yeni televizyonları ise toplu bir şekilde Nokia Google TV olarak adlandırılıyor. Adında da yer aldığı gibi televizyon Android 12'yi temel alan Google TV yazılımıyla yer alıyor. Şirketin daha öncesinde sunduğu televizyonları Google'ın yeni yazılımına sahip değildi.

Nokia, televizyon sektörüne giriyor

Yeni Nokia televizyonları 24-43 inç arasında boyut seçeneklerine sahip. 24 ve 39 inçlik modeller HD çözünürlüğe sahipken 43 inç model FHD çözünürlükle karşımıza çıkacak. 32 inçlik modeller ise hem HD hem de FHD çözünürlükle geliyor. Ayrıca cihazlarda 1.5 GB belleğe ve 8 GB depolama alanına yer veriliyor. Cihazların fiyatı hakkındaysa herhangi bir açıklama yok.

Peki, siz Nokia TV modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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