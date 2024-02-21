Nothing Phone (2a) Render Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Teknoloji

Nothing Phone (2a) Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Nothing Phone (2a) Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Nothing'in merakla beklenen orta segment Android modeli Nothing Phone (2a) ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. En son AnTuTu testinde karşımıza çıkan telefonun şimdi de render görüntüleri ortaya çıktı. Bunun yanında telefonun Hindistan fiyatı ve çıkış tarihi de belli oldu. Kamera dizaynı ilginç bir tasarım olan telefon, özgün bir kişilik sergiliyor. Telefonun performans testinde rakiplerini geride bıraktığı da belirtiliyor. MediaTek ile ortak geliştirilen özel Dimensity 7200 Pro çipine sahip olan Nothing Phone (2a), Snapdragon 778G donanımlı Phone (1)'den daha hızlı ve daha az güç tüketiyor. Telefonun fiyatının 25.000 INR (280 €, 240 £) olması bekleniyor.

21.02.2024 12:11  Güncelleme: 12:24
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Nothing'in merakla beklenen orta segment Android modeli Nothing Phone (2a) ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. En son AnTuTu testinde karşımıza çıkan telefonun şimdi de render görüntüleri ortaya çıktı. Bunun yanında telefonun Hindistan fiyatı ve çıkış tarihi de belli oldu.

Nothing Phone (2a) ilk CAD tabanlı basın görüntüleri ortaya çıktı

Daha önce de buna benzer bir bilgi ortaya çıkmıştı ve piyasaya benzeri görseller sunulmuştu. Ancak en nihayetinde bu görsellerin sahte olduğu ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise elimizde gerçek görüntüler var. Koyu Gri Phone (2a) nihayet kendini gösterdi.

Nothing Phone (2a) Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kamera dizaynına baktığımızda ilginç bir tasarım bizleri karşılıyor. Bir dürbünü andıran bu tasarım, telefonun kişiliğini özgün bir biçimde yansıtıyor. Telefonun duyurusuna eşlik eden teaser'ın 5 Mart'ta geleceği de söz konusu.

Renderler ayrıca kamera adası etrafındaki üç parçalı Glyph arayüzünü de ortaya koyuyor. Telefonun alt kısmından aşağıya doğru kıvrılan bir şerit kablo da var. Nothing Phone (2a), sağda bir güç düğmesi ve solda çift ses düğmesi olmak üzere üç metal düğmeli düz bir çerçeveye sahip.

Nothing Phone (2a) performans testinde! Rakiplerini geride bıraktı

Söylentiye göre arkadaki iki kameranın geniş açı için 50 megapiksel ISOCELL S5KG9 ve ultra geniş açı için 50 megapiksel ISOCELL JN1 olduğu bildiriliyor. Ön kameranın 32 megapiksel olduğu da söylentiler arasında.

Ekranın 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç FHD+ AMOLED olması bekleniyor. Pil boyutunun 45W şarjla 5.000mAh olacağı söyleniyor. Boyuta gelince, 161,7 mm x 76,3 mm x 8,55 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlığında bir telefon bekliyoruz.

Nothing Phone (2a) Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Nothing Phone (2a) MediaTek ile ortak geliştirilen özel Dimensity 7200 Pro çipini piyasaya sürecek; Snapdragon 778G donanımlı Phone (1)'den %18 daha hızlı olacak ve %16 daha az güç çekecek. Dimensity 7200 Pro, TSMC'nin ikinci nesil sürecini temel alan 4 nm'lik bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor. Nothing Phone (2a)'nın 25.000 INR (280 €, 240 £) bandında satılacağı söyleniyor.

Kaynak: Shiftdelete

Hindistan, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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