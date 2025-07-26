Öğrencilerden Otonom Cankurtaran Simidi - Son Dakika
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Teknoloji

Öğrencilerden Otonom Cankurtaran Simidi

26.07.2025 11:47
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Mersinli öğrenciler, yapay zeka destekli 'LIFESEAVER' simidi ile boğulma vakalarına çözüm geliştirdi.

Mersin'de 75. Yıl Fen Lisesi öğrencileri, boğulma vakalarının önlenmesine katkı sunmak için okulun Yapay Zeka Sınıfı'nda "otonom cankurtaran simidi" geliştirdi.

Lisenin 9. sınıf öğrencileri Kuzey Üçkan, Buğlem Yalçın ve Ümmühan Aden Yıldırım, özellikle yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarıyla mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla yapay zeka destekli cankurtaran simidi tasarlamaya karar verdi.

Hazırladıkları projeyi matematik öğretmeni Alperen Çağrı Güler'in danışmanlığında geliştiren öğrenciler, okulun Yapay Zeka Sınıfı'nda 8 ay süren çalışma sonucu "LIFESEAVER" adını verdikleri cankurtaran simidini üretti.

Projeyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1-4 Mayıs'ta düzenlenen TEKNOFEST'e katılan gençler, Sosyal İnovasyon Yarışması'nda "Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü" ve En İyi Sahne Sunumu'nda da ikincilik ödülü aldı.

Suda otonom hareket ediyor

Denizde ses, görüntü ve vücut sıcaklığı gibi verileri belirli frekansta takip eden cihaz, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi belirlediğinde otonom şekilde bölgeye hareket ediyor.

Aynı anda kurtarma ekiplerine bilgi gönderen cankurtaran simidi, zor durumdaki kişiyi kavrayıp karaya çıkmasını sağlıyor.

Öğrenciler, cihazı ticarileştirerek seri üretime hazır hale getirmeyi hedefliyor.

"Projemizi yapay zekayla birleştirdik"

Takım kaptanı Kuzey Üçkan, AA muhabirine, otonom cankurtaran simidinin pilden güç aldığını söyledi.

Boğulma vakalarına hızla müdahale edilmesini amaçladıklarını dile getiren Üçkan, "Sistem çalıştığında cihaz, boğulma tehlikesi yaşayan kişiye doğru yöneliyor ve onu kavrayarak karaya çıkarıyor. Olay yerine ulaşan ekipler de vakaya hızlıca müdahale edilebiliyor. Mevcut imkanlarımızla projemizin prototipini geliştirdik ancak daha da iyileştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Ümmühan Aden Yıldırım da TEKNOFEST'ten aldıkları ödülün yüzlerini güldürdüğünü ifade ederek, "Projemizi yapay zekayla birleştirerek yeni nesil cankurtaran simidi geliştirdik." dedi.

Buğlem Yalçın da cihazın termal harita sisteminin, boğulma tehlikesi geçiren kişi ile deniz canlılarını rahatlıkla ayırt edebildiğini anlattı.

Danışman öğretmen Alperen Çağrı Güler de çalışmadan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayarak, öğrencilere ekip ruhunu aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Teknofest, Eğitim, mersin, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Öğrencilerden Otonom Cankurtaran Simidi - Son Dakika

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