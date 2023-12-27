OnePlus Ace 3, 4 Ocak\'ta tanıtılacak

OnePlus'ın amiral gemisi modellerine uygun fiyatlı bir alternatif olarak kullanıcılara sunduğu Ace serisi çok yakında yenilenecek. Çinli firmanın son olarak OnePlus Ace 3 üzerinde çalıştığı ifade edilirken, gelen son sızıntılar akıllı telefonunun 4 Ocak'ta tanıtılacağı yönünde. Akıllı telefon son olarak performans testinde ortaya çıktı.

OnePlus Ace 3 Geekbench puanı belli oldu

OnePlus Ace 3 Geekbench veri tabanında görüntülendi. Telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.559, çok çekirdekli testlerden ise 5 bin 44 puan almayı başardı. Böylelikle cihazın bazı özellikleri dolaylı yoldan belli oldu.

OnePlus Çin Başkanı Li Jie Louis, OnePlus Ace 3 modelinin yeni bir renk seçeneğiyle satışa çıkacağını açıkladı. Şu an için opsiyonla ilgili bilgi verilmezken, söylentiler pembe rengi üzerinde duruyor. Bunun yanı sıra akıllı telefonun OnePlus 12'de de karşımıza çıkan saat tarzı tırtıklı oymalara sahip bir kamera adasıyla geleceği ifade ediliyor.

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Akıllı telefonda 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu mevcut olacak. Önde ise 16 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak.

Cihazda geçtiğimiz yılın amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacak. Qualcomm, işlemci için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Bunun dışında modelde 8 GB/ 16 GB LPDDR5x RAM ve 128 GB (UFS 3.1)/ 256 GB (UFS 4.0) depolama mevcut olacak. Zira Geekbench veri tabanı da bu durumu doğruluyor.

Üründe 1,5K çözünürlük, 1 Hz-120 Hz yenileme hızı sunan kavisli kenarlara sahip 6,78 inç ProXDR LTPO 4.0 OLED mevcut olacak. Bunun dışında, Apple Watch ailesinde görülen mat alüminyum alaşımlı çerçeveyi anımsatan metal çerçeveli bir tasarımla gelecek.