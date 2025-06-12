Onur Oğuz: "Her 4 Dijital Banka Müşterisinden Biri HangiKredi'den Geliyor" - Son Dakika
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Teknoloji

Onur Oğuz: "Her 4 Dijital Banka Müşterisinden Biri HangiKredi'den Geliyor"

Onur Oğuz: "Her 4 Dijital Banka Müşterisinden Biri HangiKredi\'den Geliyor"
12.06.2025 18:13
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İstanbul Fintech Week 2025'in ikinci günü Fişekhane'de yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlikte yapay zeka ve finansal teknolojiler öne çıktı. HangiKredi Genel Müdürü Onur Oğuz, platformlarının dijital bankacılıktaki rolünü ve yapay zekâ destekli açık bankacılık vizyonlarını Haberler.com'a anlattı.

İstanbul Fintech Week (IFW) 2025, altıncı yılında da finans ve teknolojiyi bir araya getirmeye devam ediyor. Fişekhane'de düzenlenen etkinliğin ikinci günü, yoğun katılımla başladı. 2019'dan bu yana düzenlenen ve bölgenin en prestijli fintech etkinliklerinden biri haline gelen IFW, küresel ve yerel uzmanların buluştuğu önemli bir platform olma niteliğini sürdürüyor.

Onur Oğuz: 'Her 4 Dijital Banka Müşterisinden Biri HangiKredi'den Geliyor'

HANGİKREDİ GENEL MÜDÜRÜ ONUR OĞUZ'DAN HABERLER.COM'A ÖZEL AÇIKLAMALAR

Etkinliğe katılan önemli isimlerden biri de HangiKredi Genel Müdürü Onur Oğuz'du. Haberler.com'a özel bir röportaj veren Oğuz, platformun kullanıcılar için bir finansal asistan zemini oluşturduğunu belirtti. "Aylık 10 milyondan fazla tekil kullanıcı HangiKredi'ye gelerek banka ve sigorta ürünlerini karşılaştırıyor. Bu da kullanıcıların en uygun ürüne hızlıca ulaşmasını sağlıyor" diyen Oğuz, dijital onboarding konusundaki büyümeye de dikkat çekti. Uzaktan müşteri ediniminde sektör genelinin yüzde 25'inin HangiKredi üzerinden gerçekleştiğini vurgulayan Oğuz, her dört yeni banka müşterisinden birinin platformları aracılığıyla dijitalleştiğini ifade etti.

AÇIK BANKACILIK VE YAPAY ZEKA UYUMLU GELECEK VİZYONU

HangiKredi'nin gelecekteki vizyonuna da değinen Onur Oğuz, açık bankacılıkla birlikte kullanıcıların finansal verilerinden yola çıkarak en uygun ürünlerin önerileceği bir sistem geliştirdiklerini belirtti. Yapay zekanın bu süreçte büyük rol oynayacağını ifade eden Oğuz, "Finans sektöründe yapay zekanın sınırlı ve regülasyonlara uygun şekilde kullanılması gerekiyor. Halüsinasyon riski sebebiyle yapay zekanın dikkatli entegrasyonu şart," dedi. Etkinliğe bu yıl da katılmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Oğuz, "Bu yıl ilgi daha da yüksek. Yapay zekayı, teknolojiyi ve yaratıcılığı merkeze alan çok verimli bir etkinlik oluyor" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Teknoloji Onur Oğuz: 'Her 4 Dijital Banka Müşterisinden Biri HangiKredi'den Geliyor' - Son Dakika

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