OpenAI\'nın piyasa değeri 80 milyar dolara ulaştı

Son ayların en çok konuşulan şirketlerinden OpenAI, bugünlerde piyasa değeri ile gündemde. 10 ay önce 29 milyar dolar olarak belirlenen hisse değeri, yapılan yeni bir anlaşmayla 80 milyar doları geçmiş durumda.
Bu anlaşma kapsamında sahip oldukları şirket hisselerini elden çıkaracak olan bazı OpenAI çalışanları, bir günde milyoner olacak. Ancak bazı finans uzmanları, yaşanan son gelişmelerle birlikte şirketin 80 milyar dolardan çok daha fazla bir değerlemeyi hak ettiğini düşünüyor.
OpenAI, piyasa değeri ile gündemde!
1 yıldan kısa süre içinde 3 katına çıkan şirket değeri birçok çalışanı zengin ederken, firmanın girişeceği yeni projeler için de büyük bir sermaye olacak. 2022 yılının son aylarında piyasa sürdüğü sohbet asistanı ChatGPT ile gündeme oturan OpenAI, yapay zeka trendini en yakından takip eden firmaların başında geliyor. Firmayı bu kadar değerli kılan faktörün, yapay zekanın yükselişi ve bu alanda yapılan devasa yatırımların olduğunu söyleyebiliriz.
Başarılı CEO Sam Altman tarafından yönetilen OpenAI, 2023 yılından gelirlerinin 1.6 milyar dolar arttığını açıklamıştı. Geçtiğimiz ocak ayında Microsoft tarafından tam 10 milyar dolarlık dev bir yatırım alan şirket, yapay zeka teknolojilerinin başrol oynayacağı gelecekte en önemli oluşumlardan biri olacak gibi görünüyor.
OpenAI CEO'su: ChatGPT 5 devrim yapacak!
Piyasa değeri ile gündeme gelen OpenAI, hayatımızı da yakından şekillendirmeye devam ediyor. Son olarak Sora adlı yapay zeka aracını piyasaya süren şirket, bu araç sayesinde kullanıcıların yazarak tarif ettiği kurguları kısa süre içinde videoya dönüştürebiliyor. Yapay zeka ile oluşturulan bu videoların çoğu kişi tarafından tamamen gerçek zannedilmesi ise, bazıları tarafından endişeyle karşılanmış durumda.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OpenAI'ın sıradaki hamlesi ne olacak? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için değerli.
Son Dakika › Teknoloji › OpenAI'nın piyasa değeri 80 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
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