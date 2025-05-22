OpenAI ve Jony Ive'dan Donanım Atılımı - Son Dakika
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Teknoloji
BBC

OpenAI ve Jony Ive'dan Donanım Atılımı

OpenAI ve Jony Ive\'dan Donanım Atılımı
22.05.2025 17:57
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OpenAI, Jony Ive'ın liderliğindeki io girişimini 6,4 milyar dolara satın alarak donanım alanına girdi.

Yapay zeka firması OpenAI, Apple'ın iPhone, MacBook, Apple Watch gibi ikonik ürünlerinin tasarımcısı olarak tanınan efsanevi İngiliz tasarımcı Jony Ive ile güçlerini birleştirerek iddialı bir adımla donanım alanına yöneldi.

Amerikan basınına göre ChatGPT'nin yapımcısı OpenAI, Ive'ın kurucu ortağı olduğu io isimli yapay zeka girişimini yaklaşık 6,4 milyar dolara satın alıyor.

OpenAI'ın kurucusu Sam Altman ve Jony Ive'ın ortak yazılı açıklamasına göre, io fikri Ive'ın iki yıl önce yapay zeka şirketiyle "sessiz sedasız" birlikte çalışmaya başlamasıyla ortaya çıktı.

Buna göre yeni bir ürün ailesi geliştirme, tasarlama ve üretme hedefleri için tamamen yeni bir şirkete ihtiyaç olduğu anlaşıldı.

Yaklaşık bir yıl önce kurulan io'nun artık OpenAI ile birleşeceği belirtiliyor.

Open AI CEO'su Sam Altman, amaçlarının özellikle yapay zekayı göz önünde bulundurarak tasarlanmış bir "cihaz ailesi" yaratmak olduğunu söyledi.

Yazılı açıklamada Jony Ive ve LoveFrom'un OpenAI ve io'da "derin tasarım ve yaratıcılık sorumlulukları alacağı belirtiliyor.

Jony Ive, mimarlardan film yapımcılarına, mühendislerden ses tasarımcılarına farklı yaratıcı yetenekler için bir "kolektif" olarak tanımlanan LoveFrom şirketini Apple'dan 2019 yılında ayrıldıktan sonra kurmuştu.

Birleşmenin duyurulduğu videoda Jony Ive, dünyanın "yeni nesil bir teknolojinin eşiğinde" olduğuna inandığını söylüyor.

Altman videoda, "Burada bir bilgisayarı kullanmanın ne anlama geldiğini tamamen yeniden hayal etme fırsatına sahip olduğumuzu düşünüyorum" diyor.

LoveFrom, OpenAI anlaşmasından sonra bağımsız kalmaya devam edecek.

Anlaşma, teknoloji sektörünün iPhone'dan sonra bir sonraki donanım sıçramasını aradığı bir dönemde geldi.

Ive'ın transferi, özellikle, bazılarının cihazlarına yapay zekayı entegre etmekte çok yavaş hareket ettiği yönünde eleştirdiği Apple'ı da hedefe oturttu.

Duyurunun ardından Apple hisseleri yüzde 2'den fazla düştü.

Jony Ive 30 yıldan uzun süre Apple'da çalıştı ve iPhone ve iOS gibi çığır açan ürünlerle bugün dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline gelmesine önemli katkılarda bulundu.

2019 yılında şirketten ayrıldı. Kurduğu LoveFrom, Airbnb ve Moncler gibi şirketlerle çalıştı.

Amerikan basınına göre, Çarşamba günkü duyuruya kadar OpenAI'nin io'da yüzde 23 hissesi bulunuyordu.

OpenAI, 2022 yılında ChatGPT'yi tanıtarak yapay zekaya yönelik bir yatırım dalgası başlattı.

Alışılageldik teknoloji devlerine meydan okuyarak alışveriş ve arama gibi yeni alanlara giriş yaptı.

Meta, Google ve Apple gibi teknoloji sektöründe rakipleri de yapay zeka alanındaki gelişmeler nedeniyle yeni fırsatlar görerek kulaklık ve gözlük gibi ürünlere yatırım yapıyor.

Google'ın gözlük projesi yapay zeka özelliğiyle geri dönüyor

Küresel yazılım geliştirici etkinliği Google I/O'yu düzenleyen Alphabet, 20 Mayıs'ta arama motoru Google'a yapay zeka sohbet botu Gemini'nin entegre edildiğini duyurdu.

Şirket, ABD'de devreye alınan "AI modu" özelliğinin yapay zeka gelişiminde "yeni bir aşama" olduğunu söylüyor.

Özelliği tanıtan Google CEO'su Sundar Pichai "Daha ileri bir mantık yürütme özelliği olan yapay zekaya daha uzun ve karmaşık sorular sorabilirsiniz" dedi.

Buna ek olarak yapay zekayı donanım ürünlerine de entegre eden Google, gözlük projesini yeniden canlandıracağının sinyalini verdi.

10 yıldan uzun süre önce başarısız olduktan sonra rafa kaldırılan Google Glass projesinin yapımcısı şirket, yeni gözlüklerinin gözlük şirketleri Warby Parker ve Gentle Monster ile birlikte geliştirildiğini söyledi.

Buna göre yapay zeka destekli gözlükler, kamera, mikrofon ve hoparlör özelliklerine sahip olacak.

Facebook'un sahibi Meta da yapay zeka özellikli gözlüklerini, ünlü gözlük şirketi Ray Ban ile birlikte geliştirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: BBC

Teknoloji, Ekonomi, Apple, Son Dakika

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