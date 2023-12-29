OpenAI ve Microsoft\'a telif davası

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, son zamanlarda yapay zeka modelini eğitme biçimiyle ilgili birçok eleştiri alıyor. Ücretli olarak sunulan verileri yapay zekası için kullanan şirkete yeni bir dava açıldı. ABD'li birçok gazeteci, OpenAI ve Microsoft için yeni bir telif davası başlattı.

OpenAI ve Microsoft, telif haklarını ihlal mi ediyor?

New York Times, ChatGPT'nin gazetenin telif haklarını ihlal ettiği iddiasıyla milyon dolarlık dava açtı. ABD'de görülecek mahkemeye göre NYT, ChatGPT'yi eğitmek için milyonlarca makalesinin izinsiz kullanıldığını iddia ediyor.

Şirketin açıklamasına göre bu durum, ChatGPT'nin verdiği kaynaklardan görülebiliyor. Yapay zeka, güncel olaylar hakkında soru sorulduğunda Times'ın makalelerinden alıntılar yapıyor ve kaynakça istendiğinde ise NYT'yi gösteriyor.

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Davaya göre ChatGPT'nin davranışı, "ödüllü gazeteciliğini okuyuculara ücretsiz sunan" Times'ın iş modelini tehdit ediyor. Bu, insanların abonelik için ödeme yapmadan veya gazetenin sitesine tıklayarak reklam geliri elde etmeden Times içeriğine ulaşabileceği anlamına geliyor.

Microsoft, OpenAI'a 10 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Bu kapsamda arama motoru Bing ve ChatGPT gibi hizmetlerin entegrasyonunu artırdı. Microsoft'un açıklamasına göre kullanıcılar Bing'de arama yaptığında, sonuçlar bağlantı veya ödeme olmaksızın Times sitelerinden alıntı içerebilir.

The Times ayrıca daha önce OpenAI ve Microsoft'a "dostane bir çözüm" için görüşme talep etti. Ancak görüşmeler başarısız olunca fikri mülkiyet davasının açılması kaçınılmaz hale geldi.

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