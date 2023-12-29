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OpenAI ve Microsoft'a telif davası - Son Dakika
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OpenAI ve Microsoft'a telif davası

OpenAI'nin yapay zeka modeli ChatGPT'nin telif haklarını ihlal ettiği iddiasıyla New York Times tarafından milyon dolarlık bir dava açıldı. Gazete, ChatGPT'nin izinsiz olarak milyonlarca makalesini kullanarak iş modelini tehdit ettiğini iddia ediyor. Microsoft'un da bu süreçte yer aldığı belirtiliyor.

OpenAI ve Microsoft\'a telif davası
29.12.2023 - 18:28,
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ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, son zamanlarda yapay zeka modelini eğitme biçimiyle ilgili birçok eleştiri alıyor. Ücretli olarak sunulan verileri yapay zekası için kullanan şirkete yeni bir dava açıldı. ABD'li birçok gazeteci, OpenAI ve Microsoft için yeni bir telif davası başlattı.

OpenAI ve Microsoft, telif haklarını ihlal mi ediyor?

New York Times, ChatGPT'nin gazetenin telif haklarını ihlal ettiği iddiasıyla milyon dolarlık dava açtı. ABD'de görülecek mahkemeye göre NYT, ChatGPT'yi eğitmek için milyonlarca makalesinin izinsiz kullanıldığını iddia ediyor.

OpenAI ve Microsoft'a telif davası

Şirketin açıklamasına göre bu durum, ChatGPT'nin verdiği kaynaklardan görülebiliyor. Yapay zeka, güncel olaylar hakkında soru sorulduğunda Times'ın makalelerinden alıntılar yapıyor ve kaynakça istendiğinde ise NYT'yi gösteriyor.

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Davaya göre ChatGPT'nin davranışı, "ödüllü gazeteciliğini okuyuculara ücretsiz sunan" Times'ın iş modelini tehdit ediyor. Bu, insanların abonelik için ödeme yapmadan veya gazetenin sitesine tıklayarak reklam geliri elde etmeden Times içeriğine ulaşabileceği anlamına geliyor.

Microsoft, OpenAI'a 10 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Bu kapsamda arama motoru Bing ve ChatGPT gibi hizmetlerin entegrasyonunu artırdı. Microsoft'un açıklamasına göre kullanıcılar Bing'de arama yaptığında, sonuçlar bağlantı veya ödeme olmaksızın Times sitelerinden alıntı içerebilir.

OpenAI ve Microsoft'a telif davası

The Times ayrıca daha önce OpenAI ve Microsoft'a "dostane bir çözüm" için görüşme talep etti. Ancak görüşmeler başarısız olunca fikri mülkiyet davasının açılması kaçınılmaz hale geldi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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