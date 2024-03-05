POCO X3 Pro: Özellikleri ve İncelemesi

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Xiaomi'nin alt markasının POCO X3 Pro UKT videosu ile karşınızdayız. SDN editörü Alp, POCO X3 Pro 2024'te hala alınır mı sorusunun cevabını yanıtladı.

POCO X3 Pro özellikleri

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POCO X3 Pro'nun teknik detaylarına bakalım. Cihaz, 6,67 inç LCD Full HD+ ekrana ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. Ayrıca dinamik yenileme hızı ile cihaz 120Hz'e kadar otomatik olarak geçiş yapıyor.

Snapdragon 860 işlemcili telefonda 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM opsiyonu karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçenekleri var.

Ön tarafta 20 Megapiksel çözünürlüklü kamera taşıyan Poco cihazı, arkada dörtlü kamera kurulumuna yer veriyor. 48 Megapiksel Sony IMX582 ana lense sahip model 119 derece 20 Megapiksel çözünürlüklü ultra geçiş açılı kamerayla destekleniyor. Buna ek olarak 2 Megapiksel derinlik sensörü ve 2 Megapiksel makro kameralara yer verilmekte.

POCO X3 Pro pil özellikleri de oldukça iddialı Telefon, 5.160 mAh pil kapasitesine sahip. Şirket bunun 2 gün boyunca kullanıcılara hizmet verebileceğini öne sürüyor. Ayrıca telefonda 33W hızlı şarj desteği var.

POCO X3 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,7 inç LCD Full HD+, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme

İşlemci: Snapdragon 860

Bellek: 6/8 GB RAM

Depolama: 128/256 GB dahili, 1 TB'a kadar microSD ile genişletilebilir

Arka kamera: 48 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel makro kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörü

Ön kamera: 20 Megapiksel

Batarya: 5.160 mAh + 33W hızlı şarj