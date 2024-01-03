Çin'li telefon üretici Realme'nin yakın zamanda tanıtması beklenen orta/üst segment telefonu Realme 12 Pro, TENAA'da görüldü. Daha önce farklı bilgileri sızdırılan cihaz TENAA tarafından RMX3841 ve RMX3843 model numaralarıyla iki farklı model olarak onaylandı. Bu da Realme 12 Pro'nun iki farklı varyantla geleceğini gösteriyor.

Realme 12 Pro TENAA'da ortaya çıktı!

Realme 12 Pro hakkında yeni sızıntılar TENAA'da ortaya çıktı. Cihaz RMX3841 ve RMX3843 model numaraları ve görselleriyle sızdırıldı. Bu da yeni modelin iki farklı model olarak karşımıza çıkacağını gösteriyor. Bu bilgi daha önce sızdırılan bilgileri de doğrular nitelikte.

Sızdırılan görsellerden kamera tasarımına baktığımızda cihazın GT5 Pro'dan ilham aldığı, arka tarafta daire şeklindeki ada içinde kamera kurulumu olduğu görülüyor. Diğer taraftan cihazın arka tarafına baktığımızda Realme 11 Pro'da olduğu gibi deri kapağın kullanıldığı ve telefonu ortadan ikiye ayıran dikiş detayı olduğu görülüyor.

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Görüntülerde heyecan yaratan bir detay ise 20X ibaresi. Bu cihazın iyi bir zoom (yakınlaştıma) sunan bir telefoto kameraya sahip olduğunu gösteriyor. Büyük ihtimalle orta segmentte yer alan bu cihaz dijital zoom sunacak. Akıllı telefona ait görseller çok net olmadığı için arka taraftaki kamera kurulumu tam olarak seçilemiyor. Ancak görüntü çok net olmasa da lenslerden birinin periskop lens olması muhtemel gözüküyor.

Tüm bunların yanı sıra cihaz hakkında daha önce ortaya çıkan bilgilere göre, 12 Pro Plus modeline 64 Megapiksel OmniVision OV64B 3X telefoto kamerayı yerleştiren Çinli şirketin, 12 Pro'da 32 Megapiksellik Sony IMX709 2X telefoto sensörü kullanması bekleniyor. Ayrıca telefonların Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 3 yonga setinden güç alması bekleniyor.

Ülkemizde üretim yapan Realme ve şirketin yeni orta/üst segment telefonu hakkında sizlerin düşüncesi neler?