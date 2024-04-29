Resident Evil 9 ertelendi! 2025'te çıkmayacak - Son Dakika
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Teknoloji

Resident Evil 9 ertelendi! 2025'te çıkmayacak

Resident Evil 9 ertelendi! 2025\'te çıkmayacak

Japonyalı oyun geliştiricisi Capcom'un dünyaca ünlü korku oyunu serisi Resident Evil için uzun bir süredir yeni bir oyun üzerinde çalıştığı zaten biliniyor. Hatta Resident Evil 9 olduğu söylenen bu oyunla ilgili birçok söylenti de öne sürüldü. Son gelen iddia ise oyuncuları biraz üzdü. Öyle ki Resident Evil 9'un ertelendi söylentisi ortaya atıldı. İşte iddianın detayları… Şirket içinden sızan bilgilere göre Resident Evil 9'un 2025 yılında çıkmayacağı yani ertelendiği söyleniyor. Oyunun neden ertelendiği bilinmiyor ancak mevzubahis kaynak, endişelenecek bir durum olmadığını belirtti. Bununla birlikte önemli bir iddia daha var. Şirket içindeki söz konusu kaynak, firmanın Resident Evil 9 oyunundan önce aynı seri için farklı yeni bir oyun duyurabileceğini söyledi. Söz konusu bu oyunun yeniden yapım olabileceği tahmin ediliyor. Bu noktada tahminler, Resident Evil 5'i işaret ediyor. Capcom, önümüzdeki aylarda yeni duyurular ile oyun dünyasının gündemine oturabilir.

29.04.2024 01:08
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Japonyalı oyun geliştiricisi Capcom'un dünyaca ünlü korku oyunu serisi Resident Evil için uzun bir süredir yeni bir oyun üzerinde çalıştığı zaten biliniyor. Hatta Resident Evil 9 olduğu söylenen bu oyunla ilgili birçok söylenti de öne sürüldü. Son gelen iddia ise oyuncuları biraz üzdü. Öyle ki Resident Evil 9'un ertelendi söylentisi ortaya atıldı. İşte iddianın detayları…

Resident Evil 9 ertelendi! 2025'te çıkmayacak

Daha önce ortaya çıkan söylentiler, şirketin Resident Evil 9'u 2025 yılında piyasaya süreceğini gösteriyordu. Hatta birçok kaynak da bunu doğruluyor, hatta net bir tarih paylaşanlar da oluyordu. Ancak kısa süre önce gelen bilgiler, önümüzde biraz daha süre olduğunu ortaya koydu.

Resident Evil 9 ertelendi! 2025'te çıkmayacak

Şirket içinden sızan bilgilere göre Resident Evil 9'un 2025 yılında çıkmayacağı yani ertelendiği söyleniyor. Oyunun neden ertelendiği bilinmiyor ancak mevzubahis kaynak, endişelenecek bir durum olmadığını belirtti. Bununla birlikte önemli bir iddia daha var.

Resident Evil serisinin şimdiye kadar kaç adet sattığı açıklandı!

Şirket içindeki söz konusu kaynak, firmanın Resident Evil 9 oyunundan önce aynı seri için farklı yeni bir oyun duyurabileceğini söyledi. Söz konusu bu oyunun yeniden yapım olabileceği tahmin ediliyor. Bu noktada tahminler, Resident Evil 5'i işaret ediyor.

Capcom, önümüzdeki aylarda yeni duyurular ile oyun dünyasının gündemine oturabilir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Resident Evil 9'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Capcom, Japon, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Resident Evil 9 ertelendi! 2025'te çıkmayacak - Son Dakika

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