Rivian bugün gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında en yeni elektrikli modellerini görücüye çıkardı. Uygun fiyatlı R2 ve R3/ R3X modelleri tanıtıldı. Şirketin yeni bir tasarımı ve motoru benimsediği Rivian R3 neler vadediyor?
Rivian R3/ R3X neler sunuyor?
R3, kompakt crossover segmentine hitan eden elektrikli bir seçenek olarak sunuldu. Güç aktarma organları açısından tek, çift veya üç motorlu konfigürasyon ile R2'yi takip ediyor. Bu, verimlilikten performans meraklılarına kadar geniş bir müşteri yelpazesine hitap edeceği anlamına geliyor.
Rivian ayrıca arazi deneyimi için R3X modelini de sundu. Standart üç motorlu güç aktarma sistemine sahip olan bu araç, daha büyük tekerlek ve artırılmış yerden yükseklik ile daha sportif bir deneyim vadediyor.
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Rivian, yeni R3 modellerinin Tesla şarj standardını (NCSS) kullanacağını açıkladı. Bu da geniş bir hızlı şarj ağına erişmesini sağlayacak.
R3'ün fiyatlandırması açıklanmadı, ancak R2'nin 45 bin dolarlık fiyatının altında olması bekleniyor. R2'nin teslimatının 2026'da başlaması planlanıyor, bu da R3'ün daha geç gelebileceğini gösteriyor.
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Son Dakika › Teknoloji › Rivian, Uygun Fiyatlı R3 Elektrikli Modelini Tanıttı - Son Dakika
Tesla'nın ABD'deki en büyük rakiplerinden biri olan Rivian, bugün en yeni elektrikli SUV modeli olan R2'yi tanıttı. R2, uygun fiyatı ve güçlü motoruyla dikkat çekiyor. Başlangıç fiyatı 45 bin dolar olan araç, 530 km menzil sunuyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyede tamamlayabiliyor. Rivian, R2 ile elektrikli araç pazarında rekabetçi bir konuma gelmeyi hedefliyor.
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