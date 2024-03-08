Rivian, Uygun Fiyatlı R3 Elektrikli Modelini Tanıttı - Son Dakika
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Rivian, Uygun Fiyatlı R3 Elektrikli Modelini Tanıttı

Rivian, Uygun Fiyatlı R3 Elektrikli Modelini Tanıttı

Rivian bugün gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında en yeni elektrikli modelleri olan R2 ve R3 / R3X'i tanıttı. R3, kompakt crossover segmentine hitap eden elektrikli bir seçenek olarak sunuldu ve tek, çift veya üç motorlu konfigürasyon seçenekleriyle geniş bir müşteri yelpazesine hitap ediyor. Ayrıca, arazi deneyimi için R3X modeli de sunuldu. Rivian, yeni R3 modellerinin Tesla şarj standardını kullanacağını açıkladı ve fiyatlandırma hakkında henüz bilgi verilmedi.

08.03.2024 02:20
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Rivian bugün gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında en yeni elektrikli modellerini görücüye çıkardı. Uygun fiyatlı R2 ve R3/ R3X modelleri tanıtıldı. Şirketin yeni bir tasarımı ve motoru benimsediği Rivian R3 neler vadediyor?

Rivian R3/ R3X neler sunuyor?

R3, kompakt crossover segmentine hitan eden elektrikli bir seçenek olarak sunuldu. Güç aktarma organları açısından tek, çift veya üç motorlu konfigürasyon ile R2'yi takip ediyor. Bu, verimlilikten performans meraklılarına kadar geniş bir müşteri yelpazesine hitap edeceği anlamına geliyor.

R2 is just the beginning. Say hello to R3. pic.twitter.com/zHaWUOE7vP

— Rivian (@Rivian) March 7, 2024

Rivian ayrıca arazi deneyimi için R3X modelini de sundu. Standart üç motorlu güç aktarma sistemine sahip olan bu araç, daha büyük tekerlek ve artırılmış yerden yükseklik ile daha sportif bir deneyim vadediyor.

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Rivian, yeni R3 modellerinin Tesla şarj standardını (NCSS) kullanacağını açıkladı. Bu da geniş bir hızlı şarj ağına erişmesini sağlayacak.

R3'ün fiyatlandırması açıklanmadı, ancak R2'nin 45 bin dolarlık fiyatının altında olması bekleniyor. R2'nin teslimatının 2026'da başlaması planlanıyor, bu da R3'ün daha geç gelebileceğini gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Güncelleniyor…

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Rivian, Uygun Fiyatlı R3 Elektrikli Modelini Tanıttı - Son Dakika

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