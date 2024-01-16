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Rockstar Games, GTA 6 için heyecan verici bir tanıtım fragmanı paylaştı - Son Dakika
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Rockstar Games, GTA 6 için heyecan verici bir tanıtım fragmanı paylaştı

Rockstar Games, Grand Theft Auto serisinin son oyunu olan GTA 6 için 5 Aralık'ta heyecan verici bir tanıtım fragmanı paylaştı. Bu video, oyun daha piyasaya sürülmeden rekorları beraberinde getirdi. GTA 6 fragmanı, izlenme rekorları kırmaya devam ediyor ve Minecraft'ın tanıtım fragmanını geride bıraktı. Oyun, Lucia adında bir kadın ve Jason adlı erkek karakterleri merkezine alacak ve Vice City'de geçecek. GTA 6'nın tanıtım fragmanı şu anda 168 milyon izlenmeyi geçti ve Minecraft'ın tanıtım videosunu geride bıraktı. Ayrıca fragmanda kullanılan şarkı, Spotify'da büyük bir dinlenme artışı yaşadı.

Rockstar Games, GTA 6 için heyecan verici bir tanıtım fragmanı paylaştı
16.01.2024 - 02:29,  Güncelleme: 02:29
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Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Rockstar Games, sahibi olduğu Grand Theft Auto serisinin son oyunu olan GTA 6 için 5 Aralık'ta heyecan verici bir tanıtım fragmanı paylaştı. Bu video, oyun daha piyasaya sürülmeden rekorları beraberinde getirdi. Böylelikle heyecan giderek artıyorken son olarak fragmanın izlenme sayısı, Minecraft'ın tanıtım fragmanını geride bıraktı.

GTA 6 fragmanı, izlenme rekorları kırmaya devam ediyor!

GTA 6, Lucia adında bir kadın ve Jason adlı erkek karakterleri merkezine alacak. Oyun dünyasında en bilinen konumlardan Vice City'de geçecek yapım, hem grafikleri hem de yapay zeka desteği ile gerçekçilik şovu yapacak.

GTA serisinin en son oyunu 2013 yılında çıkan GTA 5'ti. Aradan 11 yıl gibi uzun bir süre geçmesinin ardından yeni bir oyunun piyasaya sürülecek olması, oyun dünyasını bir hayli heyecanlandırıyor. Bu bağlamda rekor da hiç eksik olmuyor.

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YouTube üzerinden paylaşılan GTA 6 fragmanı, yayımlandıktan sonra ilk 24 saat içerisinde en çok izlenen oyun tanıtım fragmanı olarak önemli bir rekora imza atmıştı. Sadece bununla kalmayıp, en çok aboneye sahip kanallardan MrBeast'in izlenme rekorunu da eline almıştı. Bugün ise bu video, en büyük rakibinin tanıtım fragmanını geride bıraktı.

GTA 6'nın tanıtım fragmanı, an itibariyle 168 milyon izlenmeyi geçti. Böylelikle 2011 yılında yayımlanan ve şu anda yaklaşık 167 milyon 800 bin izlenmeye sahip Minecraft'ın ilk tanıtım videosunu geçti. Aradaki fark ise giderek artıyor.

Rockstar Games, GTA 6 için heyecan verici bir tanıtım fragmanı paylaştı

Bunun yanı sıra GTA 6, geçtiğimiz haftalarda beklenmedik bir rekor da getirdi. Aktarılan bilgilere göre GTA 6 fragmanında kullanılan, 2017 yılında hayata gözlerini yuman Tom Petty tarafından söylenen "Love Is A Long Road" adlı şarkı, video yayınlandıktan sonra sonra dijital müzik servisi Spotify'da önceki haftaya göre yüzde 36 bin 979 daha fazla dinlendi. Böylelikle en çok çalınan parçalar listesine adını yazdırmayı başardı. Söz konusu şarkının YouTube platformundaki dinlenme sayısının da arttığı görülüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GTA 6'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: Rockstar Games, GTA 6 için heyecan verici bir tanıtım fragmanı paylaştı - Son Dakika
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