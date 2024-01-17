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Rockstar Games, Remedy Entertainment'a logo benzerliği nedeniyle dava açtı - Son Dakika
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Rockstar Games, Remedy Entertainment'a logo benzerliği nedeniyle dava açtı

Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive, Remedy Entertainment'a logo benzerliği nedeniyle telif davası açtı. Take-Two, Rockstar Games'in logosu ile Remedy'nin yeni logosunun birbirine benzediğini ve insanların iki firmayı karıştırabileceğini öne sürdü. Davanın, Rockstar Games ve Remedy Entertainment arasındaki Max Payne Remake anlaşmasını etkileyip etkilemeyeceği ise belirsiz.

Rockstar Games, Remedy Entertainment\'a logo benzerliği nedeniyle dava açtı
17.01.2024 - 08:28,
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Dünyanın önde gelen şirketleri, marka kimlikleri arasındaki benzerlikler nedeniyle zaman zaman hukuk karşısına çıkabiliyor. Son olarak Rockstar Games ve 2K Games gibi dev oyun geliştiricilerinin çatı şirketi Take-Two Interactive, logo benzerliğini öne sürerek Remedy Entertainment'a dava açtı. İşte ayrıntılar…

Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two, Remedy Entertainment'a dava açtı

Finlandiya merkezli oyun şirketi Remedy Entertainment, Alan Wake, Control ve Max Payne oyunlarıyla biliniyor. Firma, 20 yılın ardından geçtiğimiz sene logosunu değiştirdi. Bu yeni logo, oyuncu topluluklarında eleştirilere neden oldu. Kimileri beğendi, kimileriyse beğenmedi. Son gelişmelere göre beğenmeyenler arasında Take-Two şirketi de var.

Rockstar Games, Remedy Entertainment'a logo benzerliği nedeniyle dava açtı

Aktarılan bilgilere göre Take-Two, Birleşik Krallık'ta Remedy Entertainment'a karşı telif davası açtı. Şirket, çatısı altındaki Rockstar Games'in logosu ile Remedy'nin yeni logosunun benzerlik gösterdiğini, bu nedenle insanların iki firmayı birbiriyle karıştırabileceğini öne sürdü.

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Rockstar Games ve Remedy Entertainment, 2022'de Max Payne 1 ve Max Payne 2 için Remake geliştirilip PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S üzerinde yayınlanması için anlaşma yapmıştı. Şu anda geliştirilme aşamasında olan oyunların finansörlüğünü Rockstar Games yapıyor. Şu anki davanın bu anlaşmaya etki edip etmeyeceğini ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Bunun yanı sıra Take-Two, geçtiğimiz yıllarda bir davayla daha gündeme gelmişti. Şirket, Hazelight Studio tarafından geliştirilen It Takes Two'nun markanın isim haklarını ihlal ettiğini öne sürmüştü. Oyun adının değiştirilmesini talep eden Take-Two, bu davayla birlikte oyun dünyasında bir hayli tepki çekmişti.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce davada hangi taraf haklı bulunur? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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