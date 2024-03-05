Samsung A55 ve A35 için Android güncelleme süresi açıklandı - Son Dakika
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Teknoloji

Samsung A55 ve A35 için Android güncelleme süresi açıklandı

Samsung A55 ve A35 için Android güncelleme süresi açıklandı

Samsung, A55 ve A35 modelleri için dört yıl Android güncellemesi ve beş yıl güvenlik güncellemesi sunmayı planlıyor. Bu hamle, Samsung'un Android dünyasında çıtayı yükseltmesini sağlayacak ve diğer markaların da benzer bir destek sunma ihtimalini artıracak. Ayrıca, A55 ve A35'in özellikleri de sızdı ve kullanıcılar arasında büyük bir ilgi uyandırdı.

05.03.2024 20:20
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Samsung, S24 serisiyle Apple'ın 5 yıllık güncelleme politikasını geride bırakmayı başardı. Bu anlamda firma S24 serisine 7 yıl Android ve güvenlik güncellemesi sunmaya karar verdi. Peki Samsung, orta segment Samsun akıllı telefonlar için kaç yıl Android güncellemesi sunmayı planlıyor? İşte Samsung A55 ve A35 için tanıtım tarihi ve Android güncelleme planları ortaya çıktı.

Samsung, A55 ve A35 için kaç yıl Android güncellemesi sunacak?

Güney Koreli teknoloji devi, akıllı telefon piyasasında Apple'a kaybettiği liderlik koltuğunu geri almanın peşinde. Bu anlamda markanın orta ve orta üst segmentte yer alan akıllı telefonlara sunacağı Android desteği önemli. Samsung, 11 Mart'ta tanıtacağı A55 ve A35 için kaç yıl Android güncellemesi sunacağını açıkladı.

Buna göre Samsung beklentilerin aksine A55 ve A35 modelleri için 7 yıllık değil dört yıllık Android güncellemesi sunmayı planlıyor. Yine firma bu modellere 5 yıl ise güvenlik güncellemesi vermeye devam edecek.

Samsung A55 ve A35 için Android güncelleme süresi açıklandı

Aslında çoğu kişi Samsung'un Apple'ın tersine amiral gemisi ve orta segmente vereceği güncelleme desteğinde ayrım olmasını bekliyordu. Bu anlamda Samsung A55 ve A35 almayı düşünenler için olumsuz gibi görünen bu haber aslında Android dünyası için büyük bir ilerleme.

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Bildiğiniz gibi Samsung dahil Android telefon üreticileri genel olarak iki senelik güncelleme desteği ile karşımıza çıkıyor. Eğer biraz daha popüler bir model kullanıyorsanız ve şanslıysanız belki üç seneye kadar da bu desteği almanız mümkün.

Kısacası Samsung A55 ve A35 için dört yıllık Android ve beş yıllık güvenlik güncellemesi desteği ile çıtayı biraz daha yükseltti. Samsung'un bu hamlesinden sonra Xiaomi, Oppo, Honor gibi markaların da en azından 2024 modelleri için dört yıllık destek sunma ihtimali de var.

Samsung A35 ve A55 özellikleri

Samsung A55 ve A35 özellikleri ise 11 Mart öncesi sızmaya başladı. Modelin belki de en önemli özelliği geçmiş orta üst segment A serisi modellere nazaran metal çerçeve ile geliyor olması. Buna göre A55 işlemci tarafında ise Exynos 1480 ile gelecek. Bu işlemcide dört adet 2,75 GHz işlem gücüne sahip performans çekirdeği yer alıyor. Bu çekirdeklere dört adet 2,0 GHz işlem gücüne sahip verimlilik çekirdekleri eşlik ediyor.

İşlemcide grafik birimi olarak AMD'nin RDNA2 grafik çekirdeğine sahip Xclipse 530 karşımıza çıkacak. Samsung A55 5G 8 GB RAM ile bu işlemciye destek verecek. Daha önce ortaya çıkan söylentilere göre Galaxy A55 120Hz ekran yenileme hızına sahip 6,5 inç FHD+ OLED ekran ile gelecek.

Samsung A55 ve A35 için Android güncelleme süresi açıklandı

A55 kamera özellikleri de sızdı. Buna göre modelin 50 Megapiksel ana kameraya 5 Megapikel makro kamera, 8 Megapiksel geniş açılı kamera ve 12 Megapiksel selfie kamera ile gelmesi beklentiler arasında. Modelde 25W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh gücünüde pil yer alacak.

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Samsung 4 yıl Android güncellemesi vereceği A35 modelinde ise Exynos 1380 işlemci karşımıza çıkıyor. Bu işlemci dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 ile karşımıza çıkıyor. Telefonda Full HD+ çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,6 inçlik bir Super AMOLED ekran yer alacak. Samsung A35 sızan özellikleri arasında 6 GB/8 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama seçenekleri de yer alıyor.

Galaxy A35 iddialara göre OIS ve F1.8 diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5 Megapiksel makro kamera ve 13 Megapiksel selfie kamerası ile birlikte geliyor. Smasung A35 ön ve arka kameralarla 4K 30fps video kaydı yapabiliyor. 5.000mAh bataryaya sahip ve hızlı şarj özelliğine sahip.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Samsung A55 ve A35 için Android güncelleme süresi açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsung A55 ve A35 için Android güncelleme süresi açıklandı - Son Dakika
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