Samsung Galaxy A35 Geekbench'te Göründü - Son Dakika
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Teknoloji

Samsung Galaxy A35 Geekbench'te Göründü

Samsung Galaxy A35 Geekbench\'te Göründü

Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren Samsung, uygun fiyatlı ve orta segmente hitap edeceği söylenen Galaxy A35 modeli için geri sayıma başladı. Geekbench veri tabanında görünen cihaz, 1.021 tek çekirdekli ve 2.897 çok çekirdekli puan alarak bazı özelliklerini doğruladı. Samsung Galaxy A35, Exynos 1380 işlemci, 6 GB RAM, 6.6 inç Süper AMOLED ekran, 50 MP ana kamera ve Android 14 işletim sistemi gibi özelliklere sahip olacak.

10.03.2024 16:21  Güncelleme: 16:23
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Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren Samsung'da bir süredir gündemi meşgul eden Galaxy A35 için geri sayım başladı. Cihazla ilgili ortaya çıkan söylentilerin ortak noktası orta segmente hitap edeceği ve uygun fiyatlı olacağı önünde. Samsung Galaxy A35 Geekbench'te göründü!

Samsung Galaxy A35 Geekbench'te göründü

Samsung Galaxy A35, SM-A365B model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.021, çok çekirdekli testlerden 2 bin 897 puan almayı başardı. Böylece cihazın bazı kilit özellikleri dolaylı yoldan da olsa doğrulanmış oldu.

Geekbench veri tabanına göre akıllı telefona güç verecek işlemci Exynos 1380 olacak. 5 nm mimariyle üretilen yonga seti; 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G68 MP5 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Samsung'dan Türkiye'de çok satan modele Android 14 müjdesi!

Modelde 6 GB RAM mevcut olacak ve kutudan Android 14 işletim sistemiyle çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonun şimdiye kadar sızdırılan tüm teknik özellikleri şöyle;

ÖzellikDeğerEkran6,6 inç Süper AMOLED, 1080 x 2340 çözünürlük, 120Hz yenileme hızıİşlemci(belirtilmemiş)RAM6 GB veya 8 GBDepolama128 GB veya 256 GB, microSD kart ile genişletilebilirArka Kameralar50 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş sensör, 5 MP makro sensörÖn Kamera(belirtilmemiş)Video Kaydı4K 30 fpsBatarya5000 mAhİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı One UI 6.1

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Samsung Galaxy A35 Geekbench'te Göründü - Son Dakika

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