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Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren Samsung'da bir süredir gündemi meşgul eden Galaxy A35 için geri sayım başladı. Cihazla ilgili ortaya çıkan söylentilerin ortak noktası orta segmente hitap edeceği ve uygun fiyatlı olacağı önünde. Samsung Galaxy A35 Geekbench'te göründü!

Samsung Galaxy A35 Geekbench'te göründü

Samsung Galaxy A35, SM-A365B model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.021, çok çekirdekli testlerden 2 bin 897 puan almayı başardı. Böylece cihazın bazı kilit özellikleri dolaylı yoldan da olsa doğrulanmış oldu.

Geekbench veri tabanına göre akıllı telefona güç verecek işlemci Exynos 1380 olacak. 5 nm mimariyle üretilen yonga seti; 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G68 MP5 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Samsung'dan Türkiye'de çok satan modele Android 14 müjdesi!

Modelde 6 GB RAM mevcut olacak ve kutudan Android 14 işletim sistemiyle çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonun şimdiye kadar sızdırılan tüm teknik özellikleri şöyle;