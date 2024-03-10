Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren Samsung'da bir süredir gündemi meşgul eden Galaxy A35 için geri sayım başladı. Cihazla ilgili ortaya çıkan söylentilerin ortak noktası orta segmente hitap edeceği ve uygun fiyatlı olacağı önünde. Samsung Galaxy A35 Geekbench'te göründü!
Samsung Galaxy A35 Geekbench'te göründü
Samsung Galaxy A35, SM-A365B model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.021, çok çekirdekli testlerden 2 bin 897 puan almayı başardı. Böylece cihazın bazı kilit özellikleri dolaylı yoldan da olsa doğrulanmış oldu.
Geekbench veri tabanına göre akıllı telefona güç verecek işlemci Exynos 1380 olacak. 5 nm mimariyle üretilen yonga seti; 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G68 MP5 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Samsung'dan Türkiye'de çok satan modele Android 14 müjdesi!
Modelde 6 GB RAM mevcut olacak ve kutudan Android 14 işletim sistemiyle çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonun şimdiye kadar sızdırılan tüm teknik özellikleri şöyle;
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy A35 Geekbench'te Göründü - Son Dakika Aralık ayında Android 14 QPR1 ile birlikte Google, Pixel cihazlarda "Pil bilgileri"ni resmi olarak kullanıma sundu. Bu hafta başında Android 14 QPR2 Pixel güncellemesinin stabil hale gelmesiyle birlikte Pil bilgileri menüsü kaldırıldı. Pixel kullanıcıları, Ayarlar > Telefon hakkında > Pil bilgileri bölümüne girdiğinde üretim tarihi ve döngü sayısı gibi bazı bilgileri görebiliyor. Teknik bilgilerin altında, "Gönderim öncesi kalite denetimleri nedeniyle döngü sayısı ilk kullanımda sıfır olmayabilir." ifadesi yer alıyor. Google, 4 Mart Pazartesi günü sorunu "Bu sayfayı yalnızca Pixel 8a ve sonraki sürümlerde etkinleştiriyoruz, dolayısıyla bu amaca uygun gelişme." olarak nitelendirdi. Yeni özellik Android 14 QPR3 Beta 2 ve Android 15 Developer Preview 1'de de kaldırıldı. Google'ın üç ay boyunca kararlı bir şekilde yayında olan çalışan bir özelliği kaldırması kullanıcıların tepkisine neden oldu. Bazı kullanıcılar, döngü sayımında doğruluk sorunları ortaya çıkmadığı sürece kullanılabilir durumda kalması gerektiğini savundu. Bilim insanları, fareler üzerinde denenen ışıkla çalışan yeni kalp pili teknolojisi ile kalp hastalarının pil değiştirme zahmetinden kurtulmasını sağlayacak bir çözüm geliştirdi. Bu yeni teknoloji, kalbin belirli kaslarını hedef alarak kablosuz ve pilsiz bir şekilde çalışıyor. Ayrıca, esnek yapısı sayesinde kalbin atışlarına uyum sağlayarak daha az acı veren bir tedavi yöntemi sunuyor. Ancak, bu teknolojinin insanlar üzerinde ne zaman deneneceği henüz belirsiz. Apple, iOS 17.4 ile üçüncü taraf uygulama mağazalarına kapısını açarken, pil sorunuyla da karşı karşıya. Bazı iPhone kullanıcıları, iOS 17.4 güncellemesi sonrası pil sorunu yaşadıklarını paylaşıyor. Sorunun ne kadar yaygın olduğu henüz bilinmiyor ancak Apple'ın acil bir güncellemeyle sorunu çözme ihtimali yüksek. Poco, orta segment pazarında daha fazla kullanıcıya ulaşmak için yeni modeli Poco X6 Neo'yu tanıtacak. Modelde MediaTek Dimensity 6080 işlemci, 108 Megapiksel ana kamera, 6,67 inç FullHD Plus OLED ekran ve Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzü bulunacak. Cihazın tanıtım tarihi 13 Mart olarak açıklandı ve fiyatının 280 dolar altında olması bekleniyor. GPT-4'ün yeni sürümüyle birlikte yapay zeka artık gerçekçi ve detaylı fotoğraflar oluşturabiliyor. GPT-4'ü kullanarak veya farklı platformlardan ücretsiz veya ücretli hizmetlerden yararlanarak yapay zeka ile fotoğraf oluşturabilirsiniz. Microsoft Copilot da ücretsiz bir servis olarak kullanılabilir. Yapay zekanın geleceği hakkında düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Apple, 20 yıl önce oyun dünyasına giriş yapmak istediği Apple Pippin platformunu geliştirdi ancak başarısız oldu. Pippin, pahalı fiyatı ve düşük satışlarıyla beklenen başarıyı elde edemedi. Apple, platformu iptal etti ve oyun konsolu sektöründeki girişimlerini sonlandırdı. Pentagon, onlarca yıldır rapor edilen tanımlanamayan uçan cisimlerin (UFO), dünya dışı kökenli olduğuna dair kanıt bulamadı. Geçtiğimiz hafta ABD Kongresi'ne sunulan rapor, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası uyarınca incelendi. Pentagon'un yayınladığı belge; ABD hükümetinin 1945'ten günümüze kadar UFO veya yeni adıyla tanımlanamayan hava olayları (UAP) hakkında yürüttüğü soruşturmaları özetliyor. Raporun temel bulgularına göre gözlemlerin hiçbiri dünya dışı bir teknolojiyi temsil etmiyor. Hükümet, akademik araştırma ve askeri kaynaklardan gelen birçok gözlem olsa da, bunların dünya dışı kaynaklarla bağlantısı bulunmuyor. Bu kapsamda araştırma yürüten ABD, çoğu vakanın sıradan nesneler veya atmosferik kırılımlar olabileceğini düşünüyor. Pentagon'un sunduğu özet, gözlemlerin devam edeceğine dikkat çekiyor. Yine de, bugüne kadar sunulan hiçbir belgenin dünya dışı teknolojilerden kaynaklanmadığı belirtildi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabeyli vatandaşlara yeni dönemde gerçekleştirmeyi planladığı projeleri ve hedeflerini anlattı. Özkan, tarım fakültesi kurma, atık su arıtma tesisi inşa etme, turizmi geliştirme, kırsala dönüşü teşvik etme gibi çalışmaları planladıklarını belirtti. Ayrıca, rehabilitasyon ve yaşlı bakım merkezi, okçuluk kompleksi, yarı olimpik yüzme havuzu gibi spor alanları da kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024-2029 proje tanıtım toplantısında gelecek dönem hayata geçirmeyi planladıkları projeleri paylaştı.
ÖzellikDeğerEkran6,6 inç Süper AMOLED, 1080 x 2340 çözünürlük, 120Hz yenileme hızıİşlemci(belirtilmemiş)RAM6 GB veya 8 GBDepolama128 GB veya 256 GB, microSD kart ile genişletilebilirArka Kameralar50 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş sensör, 5 MP makro sensörÖn Kamera(belirtilmemiş)Video Kaydı4K 30 fpsBatarya5000 mAhİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı One UI 6.1
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy A35 Geekbench'te Göründü - Son Dakika
Aralık ayında Android 14 QPR1 ile birlikte Google, Pixel cihazlarda "Pil bilgileri"ni resmi olarak kullanıma sundu. Bu hafta başında Android 14 QPR2 Pixel güncellemesinin stabil hale gelmesiyle birlikte Pil bilgileri menüsü kaldırıldı. Pixel kullanıcıları, Ayarlar > Telefon hakkında > Pil bilgileri bölümüne girdiğinde üretim tarihi ve döngü sayısı gibi bazı bilgileri görebiliyor. Teknik bilgilerin altında, "Gönderim öncesi kalite denetimleri nedeniyle döngü sayısı ilk kullanımda sıfır olmayabilir." ifadesi yer alıyor. Google, 4 Mart Pazartesi günü sorunu "Bu sayfayı yalnızca Pixel 8a ve sonraki sürümlerde etkinleştiriyoruz, dolayısıyla bu amaca uygun gelişme." olarak nitelendirdi. Yeni özellik Android 14 QPR3 Beta 2 ve Android 15 Developer Preview 1'de de kaldırıldı. Google'ın üç ay boyunca kararlı bir şekilde yayında olan çalışan bir özelliği kaldırması kullanıcıların tepkisine neden oldu. Bazı kullanıcılar, döngü sayımında doğruluk sorunları ortaya çıkmadığı sürece kullanılabilir durumda kalması gerektiğini savundu.
Bilim insanları, fareler üzerinde denenen ışıkla çalışan yeni kalp pili teknolojisi ile kalp hastalarının pil değiştirme zahmetinden kurtulmasını sağlayacak bir çözüm geliştirdi. Bu yeni teknoloji, kalbin belirli kaslarını hedef alarak kablosuz ve pilsiz bir şekilde çalışıyor. Ayrıca, esnek yapısı sayesinde kalbin atışlarına uyum sağlayarak daha az acı veren bir tedavi yöntemi sunuyor. Ancak, bu teknolojinin insanlar üzerinde ne zaman deneneceği henüz belirsiz.
Apple, iOS 17.4 ile üçüncü taraf uygulama mağazalarına kapısını açarken, pil sorunuyla da karşı karşıya. Bazı iPhone kullanıcıları, iOS 17.4 güncellemesi sonrası pil sorunu yaşadıklarını paylaşıyor. Sorunun ne kadar yaygın olduğu henüz bilinmiyor ancak Apple'ın acil bir güncellemeyle sorunu çözme ihtimali yüksek.
Poco, orta segment pazarında daha fazla kullanıcıya ulaşmak için yeni modeli Poco X6 Neo'yu tanıtacak. Modelde MediaTek Dimensity 6080 işlemci, 108 Megapiksel ana kamera, 6,67 inç FullHD Plus OLED ekran ve Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzü bulunacak. Cihazın tanıtım tarihi 13 Mart olarak açıklandı ve fiyatının 280 dolar altında olması bekleniyor.
GPT-4'ün yeni sürümüyle birlikte yapay zeka artık gerçekçi ve detaylı fotoğraflar oluşturabiliyor. GPT-4'ü kullanarak veya farklı platformlardan ücretsiz veya ücretli hizmetlerden yararlanarak yapay zeka ile fotoğraf oluşturabilirsiniz. Microsoft Copilot da ücretsiz bir servis olarak kullanılabilir. Yapay zekanın geleceği hakkında düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.
Apple, 20 yıl önce oyun dünyasına giriş yapmak istediği Apple Pippin platformunu geliştirdi ancak başarısız oldu. Pippin, pahalı fiyatı ve düşük satışlarıyla beklenen başarıyı elde edemedi. Apple, platformu iptal etti ve oyun konsolu sektöründeki girişimlerini sonlandırdı.
Pentagon, onlarca yıldır rapor edilen tanımlanamayan uçan cisimlerin (UFO), dünya dışı kökenli olduğuna dair kanıt bulamadı. Geçtiğimiz hafta ABD Kongresi'ne sunulan rapor, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası uyarınca incelendi. Pentagon'un yayınladığı belge; ABD hükümetinin 1945'ten günümüze kadar UFO veya yeni adıyla tanımlanamayan hava olayları (UAP) hakkında yürüttüğü soruşturmaları özetliyor. Raporun temel bulgularına göre gözlemlerin hiçbiri dünya dışı bir teknolojiyi temsil etmiyor. Hükümet, akademik araştırma ve askeri kaynaklardan gelen birçok gözlem olsa da, bunların dünya dışı kaynaklarla bağlantısı bulunmuyor. Bu kapsamda araştırma yürüten ABD, çoğu vakanın sıradan nesneler veya atmosferik kırılımlar olabileceğini düşünüyor. Pentagon'un sunduğu özet, gözlemlerin devam edeceğine dikkat çekiyor. Yine de, bugüne kadar sunulan hiçbir belgenin dünya dışı teknolojilerden kaynaklanmadığı belirtildi.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabeyli vatandaşlara yeni dönemde gerçekleştirmeyi planladığı projeleri ve hedeflerini anlattı. Özkan, tarım fakültesi kurma, atık su arıtma tesisi inşa etme, turizmi geliştirme, kırsala dönüşü teşvik etme gibi çalışmaları planladıklarını belirtti. Ayrıca, rehabilitasyon ve yaşlı bakım merkezi, okçuluk kompleksi, yarı olimpik yüzme havuzu gibi spor alanları da kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024-2029 proje tanıtım toplantısında gelecek dönem hayata geçirmeyi planladıkları projeleri paylaştı.
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