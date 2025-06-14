Savunma Başarısını Diğer Sektörlere Taşımak - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Savunma Başarısını Diğer Sektörlere Taşımak

Savunma Başarısını Diğer Sektörlere Taşımak
14.06.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sadullah Uzun, Turcorn 100 Programı ile Türkiye'nin teknoloji ve girişim ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, savunma sanayisinde yakalanılan başarının diğer sektörlere de yansıtılmasını sağlamak istediklerini söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 9. kez düzenlenen Avrupa'nın en büyük teknoloji ve startup etkinliklerinden biri olarak kabul edilen VivaTech 2025 devam ediyor.

Etkinlikte kurulan Turcorn Lounge'a ev sahipliği yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'de şu anda 6 tane Turcorn bulunduğunu söyledi.

"2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" belgesinde bu sayıyı 100'e ulaştırma hedefi olduğunun altını çizen Uzun, bu hedefe ulaşabilmek için "Turcorn 100 Programı"nı başlattıklarını anlattı.

Uzun, Turcorn 100 Programı'nda unicorn olma potansiyeli olan girişimleri program bünyesine aldıklarına değinerek, şirketlere Turcorn olma yolculuğunda bazı imkanlar sunduklarını vurguladı.

Uzun, "Şirketlere yatırımcılarla buluşturma, hızlandırma programları ve eğitim verme gibi birtakım faydalar sağlıyoruz. Amacımız girişimlerin unicorn, yani Turcorn, olma yolculuklarında yanlarında bulunmak ve bu süreci hızlandırmak. Turcorn Lounge da aslında bu Turcorn 100 programının bir parçası." ifadelerini kullandı.

Turcorn Lounge'ın amacı hakkında konuşan Uzun, "Biz istedik ki 'Turcorn 100 Programı'ndaki girişimlerimiz bu tür etkinliklere geldiklerinde gezsinler. Fuarda potansiyel müşteriler ve yatırımcılarıyla tanışsınlar ve toplantı yapmak ve detaylı görüşmek istedikleri zaman da 'burada bizim bir loungemiz var' deyip buraya davet etsinler istiyoruz. Onları burada hem konforlu bir alanda ağırlasınlar hem de Türk mutfağından bazı lezzetler sunmak suretiyle etkileyici bir tanıtım yapsınlar." diye konuştu.

Tech Visa ile aylar süren işlemler 15 günde tamamlanıyor

Uzun, bir diğer önemli programlarının da "Tech Visa" programı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tech Visa programında amacımız yabancı yeteneklerin ve startupların ülkemize gelmesini sağlamak. Normalde çalışma izni almak aylar süren bir süreç. Fakat biz bu Tech Visa programı kapsamında yapılan başvurularda eğer hakikaten başvuran yeteneğin ülkemiz ekosistemine katkı sunabileceğini ve istihdamı sağlayacak olduğuna inanırsak, onu Tech Visa kapsamına alıyoruz. Normalde aylar süren bu çalışma izni sürecini 15 güne indiriyoruz. Sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlıyoruz. Teknopark imkanlarından faydalanmasını sağlıyoruz ve aynı zamanda birtakım vergi avantajları sağlamış oluyoruz. Buradaki temel amacımız nitelikli göçün oluşmasını sağlamak."

Türkiye'nin savunma sanayisinde yakaladığı başarının diğer sektörlere de yansıtılmasını sağlamak istediklerini belirten Uzun, "Yani orada bir başarı hikayesi var. Özellikle insansız hava araçlarıyla ilgili dünyadaki pazar payında önemli bir hakimiyet sahibi olmamız durumu söz konusu. Tüm motivasyonlarımız bu başarıyı diğer sektörlere projekte etmek. Buraya gelen yabancılar artık Türkiye standını ve Türk girişimlerini gördükleri zaman çok daha pozitif yaklaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sadullah Uzun, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Visa, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Savunma Başarısını Diğer Sektörlere Taşımak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Manchester City’nin yıldızına resmi teklif Fenerbahçe'den Manchester City'nin yıldızına resmi teklif
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
İsrail baş hahamları’ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının İsrail baş hahamları'ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in İran saldırısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
Festivalde pes dedirten oyun Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi
İsrail: İran’a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
Kimsenin anlam veremediği takas BMW marka lüks otomobilini verip... Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
İran’dan kaçış Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu İran'dan kaçış! Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu
İlk temas kuruldu İşte Galatasaray’ın yeni Muslera’sı İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı

11:59
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
11:57
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
15:53
Fenerbahçe ve Adidas arasında 5 yıllık anlaşma sağlandı
Fenerbahçe ve Adidas arasında 5 yıllık anlaşma sağlandı
15:51
İsrail, İran’ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu
İsrail, İran'ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu
15:40
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
15:36
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e havayolu seferleri iptal edilmiştir
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e havayolu seferleri iptal edilmiştir
15:31
Liverpool’dan 136 milyon euroluk rekor transfer
Liverpool'dan 136 milyon euroluk rekor transfer
15:30
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan’a kaçtı
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı
15:30
İsrail’in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
15:17
Ozan Güven’e ’Kasten Yaralama’ Suçundan Hapis Cezası Verildi
Ozan Güven'e 'Kasten Yaralama' Suçundan Hapis Cezası Verildi
14:37
İsrail, Ürdün Vadisi’ne bir tümen asker konuşlandırıyor
İsrail, Ürdün Vadisi'ne bir tümen asker konuşlandırıyor
14:36
İran’dan kaçış Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu
İran'dan kaçış! Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu
14:36
İlk temas kuruldu İşte Galatasaray’ın yeni Muslera’sı
İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
14:34
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 13:11:30. #7.13#
SON DAKİKA: Savunma Başarısını Diğer Sektörlere Taşımak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.