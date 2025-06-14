Savunma Başarısını Diğer Sektörlere Taşımak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, savunma sanayisinde yakalanılan başarının diğer sektörlere de yansıtılmasını sağlamak istediklerini söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 9. kez düzenlenen Avrupa'nın en büyük teknoloji ve startup etkinliklerinden biri olarak kabul edilen VivaTech 2025 devam ediyor.

Etkinlikte kurulan Turcorn Lounge'a ev sahipliği yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'de şu anda 6 tane Turcorn bulunduğunu söyledi.

"2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" belgesinde bu sayıyı 100'e ulaştırma hedefi olduğunun altını çizen Uzun, bu hedefe ulaşabilmek için "Turcorn 100 Programı"nı başlattıklarını anlattı.

Uzun, Turcorn 100 Programı'nda unicorn olma potansiyeli olan girişimleri program bünyesine aldıklarına değinerek, şirketlere Turcorn olma yolculuğunda bazı imkanlar sunduklarını vurguladı.

Uzun, "Şirketlere yatırımcılarla buluşturma, hızlandırma programları ve eğitim verme gibi birtakım faydalar sağlıyoruz. Amacımız girişimlerin unicorn, yani Turcorn, olma yolculuklarında yanlarında bulunmak ve bu süreci hızlandırmak. Turcorn Lounge da aslında bu Turcorn 100 programının bir parçası." ifadelerini kullandı.

Turcorn Lounge'ın amacı hakkında konuşan Uzun, "Biz istedik ki 'Turcorn 100 Programı'ndaki girişimlerimiz bu tür etkinliklere geldiklerinde gezsinler. Fuarda potansiyel müşteriler ve yatırımcılarıyla tanışsınlar ve toplantı yapmak ve detaylı görüşmek istedikleri zaman da 'burada bizim bir loungemiz var' deyip buraya davet etsinler istiyoruz. Onları burada hem konforlu bir alanda ağırlasınlar hem de Türk mutfağından bazı lezzetler sunmak suretiyle etkileyici bir tanıtım yapsınlar." diye konuştu.

Tech Visa ile aylar süren işlemler 15 günde tamamlanıyor

Uzun, bir diğer önemli programlarının da "Tech Visa" programı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tech Visa programında amacımız yabancı yeteneklerin ve startupların ülkemize gelmesini sağlamak. Normalde çalışma izni almak aylar süren bir süreç. Fakat biz bu Tech Visa programı kapsamında yapılan başvurularda eğer hakikaten başvuran yeteneğin ülkemiz ekosistemine katkı sunabileceğini ve istihdamı sağlayacak olduğuna inanırsak, onu Tech Visa kapsamına alıyoruz. Normalde aylar süren bu çalışma izni sürecini 15 güne indiriyoruz. Sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlıyoruz. Teknopark imkanlarından faydalanmasını sağlıyoruz ve aynı zamanda birtakım vergi avantajları sağlamış oluyoruz. Buradaki temel amacımız nitelikli göçün oluşmasını sağlamak."

Türkiye'nin savunma sanayisinde yakaladığı başarının diğer sektörlere de yansıtılmasını sağlamak istediklerini belirten Uzun, "Yani orada bir başarı hikayesi var. Özellikle insansız hava araçlarıyla ilgili dünyadaki pazar payında önemli bir hakimiyet sahibi olmamız durumu söz konusu. Tüm motivasyonlarımız bu başarıyı diğer sektörlere projekte etmek. Buraya gelen yabancılar artık Türkiye standını ve Türk girişimlerini gördükleri zaman çok daha pozitif yaklaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.