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Silent Hill 2 Remake 2024'te Çıkacak - Son Dakika
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Silent Hill 2 Remake 2024'te Çıkacak

PlayStation, ikonik serilerini yeni nesil konsollara getirmeye devam ediyor. Silent Hill 2 Remake'in 2024'te piyasaya sürüleceği resmi olarak açıklandı. Oyun, PlayStation 5 için ilk olarak çıkacak ve daha sonra Windows'a da gelebilir.

Silent Hill 2 Remake 2024\'te Çıkacak
06.01.2024 - 00:28,  Güncelleme: 00:29
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PlayStation, ikonik serilerini yeni nesil konsollara getirmeye devam ediyor. Bir süredir resmi açıklama yapılmamasıyla merak konusu haline gelen Silent Hill 2 Remake için resmen paylaşım yapıldı. Yeniden yapımın 2024'te piyasaya sürüleceği ortaya çıktı.

Silent Hill 2 Remake nihayet 2024'te çıkış yapacak

Yakın zamanda yayınlanan bir videoda, PlayStation kullanıcılarının 2024'te hangi oyunları ve ek paketleri alacağı gözler önüne serildi. Silent Hill 2 bu yıl PS5'e geleceği belirtilen oyunlar arasında ise gösterilmesiyle merak uyandırdı.

Silent Hill 2 Remake için kesin bir çıkış tarihi verilmemiş olsa da, oyunun 2024'te piyasaya sürüleceğine dair ilk resmi açıklama anlamına geliyor. Bloober Team tarafından geliştirilen yeni korku oyunu, birkaç yıldır geliştirme aşamasındaydı.

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İlk olarak 2020'de duyurulan Remake sürümü kısa sürede büyük yankı uyandırmayı başardı. Bloober Team ise orijinal oyunun "rahatsız edici atmosferinin ve psikolojik dehşetinin" hakkını vermek istediklerini söyleyerek detay vermekten kaçındı.

2001'de PS2 için piyasaya sürülen Silent Hill 2, şimdiye kadar yapılmış en etkili hayatta kalma-korku oyunlarından biri olarak biliniyor. Serinin de oyun dünyasında tanınmasında büyük rol oynamıştı. 20 yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen konuşulmaya devam ettiğini belirtelim.

Silent Hill 2 Remake 2024'te Çıkacak

Silent Hill 2 Remake'in ilk aşamada sadece PlayStation 5 için sunulacağını hatırlatmak gerekiyor. 2024'teki çıkışının ardından birkaç yıl sonra Windows'a da sunulma ihtimali bulunuyor. Çıkışla birlikte PS Plus'a eklenip eklenmeyeceği ise belirsiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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Silent Hill 2, Oyun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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