Silent Hill 2 Remake için yaş derecelendirmesi alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Silent Hill 2 Remake için yaş derecelendirmesi alındı

Silent Hill 2 Remake için yaş derecelendirmesi alındı

Silent Hill 2'nin uzun zamandır beklenen remake versiyonu için çalışmalar hızlanmış gibi görünüyor. Güney Kore Oyun Derecelendirme ve İdare Komitesi'nden yaş derecelendirmesi alan Silent Hill 2 Remake, çok yakında resmi olarak sunulabilir. Remake versiyonu, Layers of Fear ve The Medium'un da geliştiricisi olan Bloober Team tarafından hazırlanıyor ve 2024'te piyasaya sürülmesi planlanıyor.

11.03.2024 10:21  Güncelleme: 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silent Hill 2'nin uzun zamandır beklenen remake versiyonu için çalışmalar hızlanmış gibi görünüyor. Güney Kore Oyun Derecelendirme ve İdare Komitesi'nden yaş derecelendirmesi alan Silent Hill 2 Remake, çok yakında resmi olarak sunulabilir.

Silent Hill 2 Remake bu yıl çıkacak mı?

Konami'nin ikonik hayatta kalma-korku serisi, Silent Hill 2 ile geri dönmeye hazırlanıyor. Bir süre önce ücretsiz Silent Hill: The Short Message'ı yayınlayan ve oyunculardan olumlu tepkiler alan şirket, remake ile daha büyük ses getirmek istiyor.

Silent Hill 2 Remake için yaş derecelendirmesi alındı

Silent Hill 2'nin remake versiyonu; aşırı şiddet, vurma ve vurulmadan kaynaklanan aşırı kan ve dehşetli arka planlar, tuhaf sesler gibi korku ifadeleri nedeniyle 16+ yaş olarak değerlendirildi. Bu sınıflandırma, Silent Hill'in yıllardır devam eden kasvetli dünyasının devam edeceğini gösteriyor.

12323112

Oyunlar genellikle geliştirme sürecinin sonlarına doğru veya neredeyse hazır olana kadar yaş derecelendirme sürecinden geçmez. Bu da Silent Hill 2 Remake'in piyasaya sürülmeden önceki son aşamalarında olduğunu gösteriyor.

Remake versiyonu, Layers of Fear ve The Medium'un da geliştiricisi olan Bloober Team tarafından hazırlanıyor. PlayStation 5 ve PC için geçtiğimiz yıl duyuruldu ve 2024'te piyasaya sürülmesi planlanıyor. PlayStation daha önce Metal Gear Solid 3 Remake ile piyasaya sürüleceğini belirtmişti.

Silent Hill 2 Remake için yaş derecelendirmesi alındı

Yaş derecelendirmesi önemli bir detay olsa da, oyunun çıkış tarihi için kesinlik belirtmiyor. Silent Hill: The Short Message'ın bu derecelendirmeyi geçtiğimiz yıl aldığını hatırlatmak gerekiyor.

Kaynak: Shiftdelete

Silent Hill 2, Güney Kore, Oyun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Silent Hill 2 Remake için yaş derecelendirmesi alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Samsung, Kadın Teknisyen Eğitim Programı'nın üçüncü dönemini tamamladı
    10:51 Samsung, Kadın Teknisyen Eğitim Programı'nın üçüncü dönemini tamamladı

    Samsung Electronics Türkiye tarafından düzenlenen Kadın Teknisyen Eğitim Programı'nın üçüncü dönemi başarıyla sona erdi. Program kapsamında mezun olan 25 kadın teknisyen, sertifika almaya hak kazandı. Bu sertifika sayesinde mezunlar, mobil iletişim sektöründe istedikleri şirkette çalışma fırsatı elde edecekler. Program, kadınların cihaz bakımı ve onarımı alanında mesleki gelişimlerini desteklemeyi ve toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor. Samsung Electronics Türkiye yetkilileri, programın toplumsal dönüşüme katkı sağladığını ve kadınların iş hayatına katılımını önemsediklerini belirtti.

  • Xbox'un Sea of Thieves Oyunu PlayStation 5'e Geliyor
    10:22 Xbox'un Sea of Thieves Oyunu PlayStation 5'e Geliyor

    Xbox, PlayStation 5'e özel oyunları dahil etmeye başlıyor. Sea of Thieves, PlayStation Store'da ön sipariş listelerinde birinci sıraya yerleşti. Oyun, PlayStation 5 için 999 TL fiyatla ön siparişe açıldı ve çapraz oyun ve oyuncu ilerlemesi transferini destekleyecek.

  • Nintendo, Süper Mario Kardeşler Filmi 2 için onay verdi
    10:22 Nintendo, Süper Mario Kardeşler Filmi 2 için onay verdi

    Sinema dünyası geçtiğimiz yılı oldukça verimli geçirdi. Super Mario Bros. filminin en çok izlenen ikinci yapım olması dikkat çekti. Nintendo, Süper Mario Kardeşler Filmi 2'nin 3 Nisan 2026'da vizyona gireceğini duyurdu. Filmin animasyonuna başlandı ve yönetmenler Aaron Horvath ile Michael Jelenic olacak. Yapımcılığı Shigeru Miyamoto ve Meledandri üstlenecek. Nintendo ayrıca Legend of Zelda filmi ve yeni oyunlar hakkında da açıklamalarda bulundu.

  • ABD Başkanı Biden, TikTok'u yasaklama emrini imzalayacağını söyledi
    08:22 ABD Başkanı Biden, TikTok'u yasaklama emrini imzalayacağını söyledi

    TikTok'un ABD'de yasaklanması konusu tartışma konusu haline gelirken, Başkan Joe Biden, Kongre'nin TikTok yasaklama emrini imzalayarak yürürlüğe alacağını açıkladı. TikTok'un kullanıcı verileri ve algoritmasıyla ilgili sorunlar nedeniyle kısıtlanması veya belirli kullanıcılar için yasaklanması öngören bir yasa tasarısı üzerinde çalışılıyor. Tasarı, kullanıcı verilerinin Çin hükümeti tarafından erişilmesiyle ilgili ulusal güvenlik endişelerini yansıtıyor. TikTok ise yasağa karşı çıkarak ABD'de büyük bir mücadele veriyor.

  • OpenAI CEO'su resmi olarak Sam Altman oldu
    08:22 OpenAI CEO'su resmi olarak Sam Altman oldu

    OpenAI'nin kurucu ortağı ve CEO'su Sam Altman'ın aniden kovulmasının ardından yapılan bağımsız soruşturma sonucunda Altman'ın görevden alınmasının etik olmadığı belirlendi. Altman resmi olarak tekrar OpenAI CEO'su olarak atandı ve şirketin yönetim kurulu yeniden düzenlendi. Yapılan değişiklikler arasında yeni yönergeler, ihbar hattı ve üç yeni yönetim kurulu üyesinin eklenmesi yer alıyor.

  • Ubisoft'un geliştiricisi olduğu Tom Clancy's Ghost Recon serisinin yeni oyunu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı
    08:21 Ubisoft'un geliştiricisi olduğu Tom Clancy's Ghost Recon serisinin yeni oyunu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

    Ubisoft'un geliştirdiği Tom Clancy's Ghost Recon serisinin yeni oyunu Ghost Recon Over hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Oyunun kurgusu ve beklentiler artarken, 2025 veya 2026 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

  • vivo Y03: Özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı
    02:21 vivo Y03: Özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

    vivo, uygun fiyatlı Android modeli Y03'ü tanıtmaya hazırlanıyor. vivo Y03, mat yüzeyli bir arka kasa, damla çentikli özçekim kamerası, 6.56 inç IPS LCD ekran, MediaTek Helio G85 işlemci, 13 MP ana kamera + 0.08 MP QVGA lens, 5 MP ön kamera, 5000 mAh batarya gibi özelliklerle kullanıcılara sunulacak.

  • Sony PlayStation'a bağlı Deviation Games kapatıldı
    02:21 Sony PlayStation'a bağlı Deviation Games kapatıldı

    PlayStation stüdyosu Deviation Games, Sony PlayStation tarafından desteklenen bağımsız bir stüdyo olarak kurulmuştu. Ancak şirketin kapanmasıyla birlikte yaklaşık 90 kişi işsiz kaldı. Stüdyonun aktif olarak geliştirmeye devam ettiği herhangi bir projesi bulunmuyordu.

  • 2024 Yılında En Çok Satılan SUV Modelleri
    02:21 2024 Yılında En Çok Satılan SUV Modelleri

    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, 2024 yılının Şubat verilerini açıkladı. İşte 2024 yılının Ocak ve Şubat ayında en çok satılan SUV modelleri ve detayları...


10:50 Arda Güler İspanya’da manşetlerde Ancelotti’nin de övgüsünü aldı Arda Güler İspanya'da manşetlerde! Ancelotti'nin de övgüsünü aldı
10:27 Dolar 32 TL’yi gördü, Bakan Şimşek “Endişelenmeyin“ dedi Dolar 32 TL'yi gördü, Bakan Şimşek "Endişelenmeyin" dedi
10:15 Endonezya’da iki pilot uyuyakaldı, 153 yolculu uçak rotadan çıktı Endonezya'da iki pilot uyuyakaldı, 153 yolculu uçak rotadan çıktı
10:03 Türkiye’de işsizlik oranı 9,1’e çıktı Türkiye'de işsizlik oranı 9,1'e çıktı
07:41 Fatih Erbakan’a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ’zübük’ sözüyle sizi mi kastetti Fatih Erbakan'a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'zübük' sözüyle sizi mi kastetti?
10:26 Emre Mor’un paylaşımı Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı Emre Mor'un paylaşımı Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı
10:23 Kate Middleton’ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında ’montaj’ iddiaları gündeme geldi Kate Middleton'ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında 'montaj' iddiaları gündeme geldi
10:10 Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri’nde sahneye çıplak çıktı Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri'nde sahneye çıplak çıktı
09:45 Teravih namazında ölüm Birden yere yığıldı Teravih namazında ölüm! Birden yere yığıldı
09:31 Bursa’da ünlü bir iskendercinin menüsü gündem oldu 1 porsiyonu 725 liradan satıyorlar Bursa'da ünlü bir iskendercinin menüsü gündem oldu! 1 porsiyonu 725 liradan satıyorlar
08:58 Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay’ın yüzünü ilk kez gösterdi Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi
08:32 75 ilde silah kaçakçılarına operasyon 1031 kişi hakkında işlem yapıldı 75 ilde silah kaçakçılarına operasyon! 1031 kişi hakkında işlem yapıldı
08:21 Sinan Ateş’in babası Musa Ateş hayatını kaybetti Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti
07:30 Yeniden Refah, Cumhur İttifakı’nda mı değil mi Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 11:10:25. #1.11#
SON DAKİKA: Silent Hill 2 Remake için yaş derecelendirmesi alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement