Silent Hill 2'nin uzun zamandır beklenen remake versiyonu için çalışmalar hızlanmış gibi görünüyor. Güney Kore Oyun Derecelendirme ve İdare Komitesi'nden yaş derecelendirmesi alan Silent Hill 2 Remake, çok yakında resmi olarak sunulabilir.
Silent Hill 2 Remake bu yıl çıkacak mı?
Konami'nin ikonik hayatta kalma-korku serisi, Silent Hill 2 ile geri dönmeye hazırlanıyor. Bir süre önce ücretsiz Silent Hill: The Short Message'ı yayınlayan ve oyunculardan olumlu tepkiler alan şirket, remake ile daha büyük ses getirmek istiyor.
Silent Hill 2'nin remake versiyonu; aşırı şiddet, vurma ve vurulmadan kaynaklanan aşırı kan ve dehşetli arka planlar, tuhaf sesler gibi korku ifadeleri nedeniyle 16+ yaş olarak değerlendirildi. Bu sınıflandırma, Silent Hill'in yıllardır devam eden kasvetli dünyasının devam edeceğini gösteriyor.
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Oyunlar genellikle geliştirme sürecinin sonlarına doğru veya neredeyse hazır olana kadar yaş derecelendirme sürecinden geçmez. Bu da Silent Hill 2 Remake'in piyasaya sürülmeden önceki son aşamalarında olduğunu gösteriyor.
Remake versiyonu, Layers of Fear ve The Medium'un da geliştiricisi olan Bloober Team tarafından hazırlanıyor. PlayStation 5 ve PC için geçtiğimiz yıl duyuruldu ve 2024'te piyasaya sürülmesi planlanıyor. PlayStation daha önce Metal Gear Solid 3 Remake ile piyasaya sürüleceğini belirtmişti.
Yaş derecelendirmesi önemli bir detay olsa da, oyunun çıkış tarihi için kesinlik belirtmiyor. Silent Hill: The Short Message'ın bu derecelendirmeyi geçtiğimiz yıl aldığını hatırlatmak gerekiyor.
Son Dakika › Teknoloji › Silent Hill 2 Remake için yaş derecelendirmesi alındı - Son Dakika
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