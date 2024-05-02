Snapchat, gönderilen mesajları düzenleme imkanı sunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Snapchat, gönderilen mesajları düzenleme imkanı sunacak

Snapchat, gönderilen mesajları düzenleme imkanı sunacak

Snapchat, yeni bir güncelleme ile kullanıcılara gönderilen mesajları düzenleme imkanı sunacak. Bu özellik sayesinde yazım hataları veya pişmanlık duyulan mesajlar düzenlenebilecek. Ancak düzenleme işlemi, mesajın gönderildikten sonraki 5 dakika içerisinde yapılabilir.

02.05.2024 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kullanıcı sayısı geçen dönemlere göre azalmış olsa da Snapchat için hala en popüler sosyal medya platformları arasında yer aldığını söylemek mümkün. Özellikle bugün sıkça kullandığımız "story" özelliğini piyasaya kazandıran Snapchat büyük bir güncelleme alıyor. İşte Snapchat platformunun mesaj düzenleme imkanı sunan yeni güncellemesi ve detayları…

Snapchat artık gönderilen mesajları 5 dakika içerisinde düzenleme imkanı sunacak!

Snapchat yeni bir güncelleme duyurdu. Özellikle kullanıcılarını oldukça mutlu edecek olan bu güncelleme sayesinde artık gönderilen mesajları düzenleme imkanı sunulacak. WhatsApp tarafında geçtiğimiz aylarda getirilen bu güncelleme oldukça beğenilmişti. Snapchat'te bu imkanı kullanıcılarına sunma kararı aldı.

Yeni güncelleme le birlikte birçok özellik değişiyor. Ancak geliştirici ekip daha çok "mesajlaşma ve sohbet" tarafına odaklanmış diyebiliriz. İlk etapta hareketli emojiler göze çarpıyor. Snapchat aslında bu özelliği ilk getiren platform. Ancak diğer uygulamalarında bir bir hareketli emojiler ve bitmojiler gibi özellikleri platformlarına kazandırması Snapchat için bir boşluk yarattı.

Yeni Apple Watch Ultra bekleyenlere kötü haber!

Yeni güncelleme ile birlikte uygulama içerisinde hazır emojilere ek olarak tepki veren emojileri de kullanıma sunuldu. Devamında ise haberimizin ana konusu olan düzenlenebilir mesajlar özelliği geldi. Bu özellik sayesinde yaptığınız yazım hatalarını veya yolladığınıza pişman olduğunuz mesajları düzenleyebileceksiniz. Ancak bu özelliği mesaj gönderildikten sonraki 5 dakika içerisinde kullanabileceksiniz.

Mesajı yollamanızın üzerinden 5 dakika geçmesi halinde düzenleme işlemini yapamayacaksınız. Bu özellik ilk olarak Snapchat+ abonelerine sunulacak. İlerleyen süreçlerde ise tüm Snapchat kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

Peki siz Snapchat mesaj düzenleme özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kaynak: Shiftdelete

Sosyal Medya, Snapchat, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Snapchat, gönderilen mesajları düzenleme imkanı sunacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:27 ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu
18:52 İşte görüşme sonrası kulislere düşen bilgiler Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iade-i ziyarette bulunacak İşte görüşme sonrası kulislere düşen bilgiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iade-i ziyarette bulunacak
18:52 Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu
16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
14:51 Münevver Karabulut’un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum Münevver Karabulut'un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 20:28:59. #1.11#
SON DAKİKA: Snapchat, gönderilen mesajları düzenleme imkanı sunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement