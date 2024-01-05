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Snapchat Hesap Silme Nasıl Yapılır? Snapchat Hesap Silme Linki - Son Dakika
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Snapchat Hesap Silme Nasıl Yapılır? Snapchat Hesap Silme Linki

2011 yılından bu yana hayatımızda olan Snapchat kapatma ve silme işlemi nasıl yapılır? Snapchat hesap silme rehberi ve Snapchat silme linki!

Snapchat Hesap Silme Nasıl Yapılır? Snapchat Hesap Silme Linki
05.01.2024 - 14:29,
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Sosyal medya hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olsa da, çeşitli nedenlerden dolayı hesabını kapatmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu kapsamda daha önce hazırladığımız Instagram ve Twitter hesap silme rehberlerinin ardından: 2011'den bu yana hayatımızda olan Snapchat hesabı nasıl silinir? "Snapchat kapatma işlemi nasıl yapılır?" cevabı ile karşınızdayız! İşte detayları ile Snapchat hesap silme linki!

Snapchat hesap silme nasıl yapılır? – Snapchat hesap silme linki

Bu işlemi mobil uygulama üzerinden gerçekleştirmek mümkün değil. Bu nedenle herhangi bir bilgisayarın veya telefon/ tabletin internet tarayıcısını kullanmak gerekiyor. İşlem öncesinde iki şeye ihtiyacınız var; Tahmin edebileceğiniz üzere kullanıcı adı/ şifre ve Snapchat silme linki!

Snapchat silme linki 2024: https://accounts.snapchat.com/accounts/delete_account

İlk olarak buraya veya yukarıdaki Snapchat hesap silme linkine tıklayın.

Kullanıcı adı veya E-posta adresinizle birlikte şifrenizi girerek giriş yapın.

snapchat hesap silme ve kapatma

Giriş yaptıktan sonra Snapchat'in Hesap Devre Dışı başlıklı uyarı ekranı sizi karşılayacak.

Bu aşamada tek yapmanız gereken tekrar kullanıcı adı/ şifre girmek ve Devam'a tıklamak.

snapchat hesap silme ve kapatma

Snapchat hesap silme işlemini başarılı bir şekilde tamamladınız!

snapchat hesap silme ve kapatma

Not: Facebook ve Twitter ile benzer şekilde Snapchat verilerinizi indirmeye izin veriyor. Eğer daha önce veri indirme talebinde bulunduysanız, mail adresinize verilerin hazır olduğuna dair bildirim gelmeden bu işlemi gerçekleştirmeyin. Aksi halde verileriniz size gönderilmeyecek.

Not – 2: Silme işlemini gerçekleştirdiğinizde Snapchat size bir onaylama e-postası gönderiyor. Bunu kontrol etmek için hesabınıza onaylanmış bir e-posta adresinin ekli olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde/ Snapchat silme sayfasında gördüğünüz üzere, kararınızdan pişman olursanız 30 gün süreniz var. Silme işlemini gerçekleştirdikten sonra hesabınız kayboluyor, ancak 30 gün içerisinde tekrar giriş yaparsanız eski haline geliyor ve kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Bu işlem geri alınabilir mi?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere bu işlemi gerçekleştirdikten sonra hesabınız kalıcı olarak silinmeden önce 30 gün bekleniyor. Eğer bu süre içerisinde tekrar giriş yaparsanız, işlem iptal olacak ve hesabınızı kapatmak isterseniz tekrar yukarıdaki adımları gerçekleştirmeniz gerekecek.

Bunun için tek yapmanız gereken mobil uygulama ile veya aşağıdaki linke tıklayarak giriş yapmak;

Snapchat giriş linki: https://accounts.snapchat.com/accounts/login

Snapchat'e tamamen veda etmek isteyenler için hazırladığımız Snapchat kapatma rehberimiz işinize yaradı mı? Bu işlem hakkında görüşlerinizi, yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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